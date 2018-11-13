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Когда «переобувать» авто? Уже вчера!

Обзор шиномонтажных мастерских города

Пора ли переобувать свою машину? Отвечаем: давно пора! Алексей Ларюшкин, специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей,  рассказал,  когда необходимо поменять резину, и развеял популярные мифы о вреде ранней «переобувки». А мы, в свою очередь, подготовили для вас  обзор шиномонтажных мастерских, где можно это сделать. Спектр достаточно широк: в городе работают и стационарные компании, и даже выездные. 

Алексей Ларюшкин 

– Если говорить о смене резины, то сейчас уже поздновато. В идеале сделать это надо было еще пару недель назад. К слову, о том, как в целом подготовить авто к зиме, мы говорили  еще в октябре. Многие, чтобы переобуться, ждут первого снега. Почему это неправильно? Разъясняю:  

  • Главное – показатели температуры.  Сигналом для «переобувки» является не наличие снега или льда на дороге. А именно температурный режим. Ведь мы переобуваемся из-за того, что летняя резина теряет свои свойства при низких температурах. Когда температура  опускается до показателей  +5…+7 градусов,  летние шины просто дубеют. И на них  невозможно передвигаться безопасно. 
  • Осадки значения не имеют. «Переобулись», а снега нет? Ничего страшного! Если посмотреть в процентном соотношении,  сколько времени  мы ездим по заснеженным дорогам и сколько по асфальтированным, то видно, что максимальное количество времени мы катаемся именно по асфальту. Так что ориентироваться по осадкам  в корне неправильно.  Как уже говорилось выше, главное – температурный режим. 
  • Качественные шипы не пострадают от асфальта. Шипы на качественной зимней резине при спокойной езде не подвергнутся деформации, как многие думают.  Они сконструированы так, что не торчат, а  немного «утопляются» при движении и не портятся.

Как записаться  и что входит в услугу 

Обращаем внимание, что  цены указаны с учетом смены только резины. Установка полного комплекта резина + диск (то есть замена колес целиком) стоит в среднем на 300 рублей дешевле. 

 В работу входит: 

  • снятие/установка шин или колес;
  • балансировка;
  • упаковка шин. 

А вот  моют резину только у официальных дилеров. 

Предварительная запись действует   у  официальных  дилеров  и в мобильном  шиномонтаже . Здесь все расписано по минутам. 

А вот в мелкие частные компании и круглосуточные автосервисы звонить не обязательно.  Разве для того, чтобы узнать, какова у них в данный момент загруженность. Кстати, в круглосуточных сервисах мастера работают по сменам, поэтому не стоит опасаться, что работу сделают некачественно по причине усталости специалиста. Риски здесь такие же, как и везде. 

Предупреждаем, что очередь во всех автосервисах появляется к концу рабочего дня и не заканчивается примерно до 21.00, поэтому лучше «переобуваться»  в утренние и дневные часы. 

Круглосуточные шиномонтажные мастерские

Компания «РОСШИНА»

Адрес: ул. Юрьевская, 1/2

Телефон: +7 (4922) 43-16-30

Режим работы: круглосуточно

1300 (R14)

2300 (R16)

Шиномонтаж  у «Рябинки»

Адрес: ул. Бобкова, 9,

Телефон: 8 (904) 037-27-72

Режим работы: круглосуточно

Стоимость: 

1 300 (R14)

1 500 (R16)

Частные компании

Шиномонтаж “На Рокадной”

Адрес: ул. Кулибина, 8

Телефон: +7 (930) 740-14-36

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 19.00

Стоимость:

1.200 (R14)

1.500 (R16)

Автосервис “У Петровича”

Адрес: Промышленный проезд, 5ж

Телефон: +7 (4922) 53-33-06

Режим работы: с 08.00 до 19.00,  вс – выходной

Стоимость: 

1.200 (R14)

1.800 (R16)

Фото: biznesportal.info

Официальные дилеры

Bosch Автосервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: +7 (4922) 45-30-02,

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 21.00

Стоимость: 

1.500 (R14)

1.700 (R16)

Ford Сервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: 8(4922) 45-33-05

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 21.00

Стоимость:

1700 рублей (R14)

1950 рублей (R16)

Диагностика подвески, сход-развал, техническая мойка автомобиля и упаковка колес в пакеты в подарок.

Мобильный шиномонтаж

Shinka0033

Телефон: +7 (902) 881-00-33

Режим работы: круглосуточно

Стоимость: 

1500 рублей (R14)

1800 рублей (R16)

Услуги:

– сезонная замена

– шиномонтаж

– балансировка 

– ремонт проколов

– ремонт боковых порезов

Юлия Митина

Заглавное фото: rossvik163.ru

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