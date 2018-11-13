Когда «переобувать» авто? Уже вчера!

Пора ли переобувать свою машину? Отвечаем: давно пора! Алексей Ларюшкин, специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей, рассказал, когда необходимо поменять резину, и развеял популярные мифы о вреде ранней «переобувки». А мы, в свою очередь, подготовили для вас обзор шиномонтажных мастерских, где можно это сделать. Спектр достаточно широк: в городе работают и стационарные компании, и даже выездные.

– Если говорить о смене резины, то сейчас уже поздновато. В идеале сделать это надо было еще пару недель назад. К слову, о том, как в целом подготовить авто к зиме, мы говорили еще в октябре. Многие, чтобы переобуться, ждут первого снега. Почему это неправильно? Разъясняю:

Главное – показатели температуры. Сигналом для «переобувки» является не наличие снега или льда на дороге. А именно температурный режим. Ведь мы переобуваемся из-за того, что летняя резина теряет свои свойства при низких температурах. Когда температура опускается до показателей +5…+7 градусов, летние шины просто дубеют. И на них невозможно передвигаться безопасно.

Сигналом для «переобувки» является не наличие снега или льда на дороге. А именно температурный режим. Ведь мы переобуваемся из-за того, что летняя резина теряет свои свойства при низких температурах. Когда температура опускается до показателей +5…+7 градусов, летние шины просто дубеют. И на них невозможно передвигаться безопасно. Осадки значения не имеют. «Переобулись», а снега нет? Ничего страшного! Если посмотреть в процентном соотношении, сколько времени мы ездим по заснеженным дорогам и сколько по асфальтированным, то видно, что максимальное количество времени мы катаемся именно по асфальту. Так что ориентироваться по осадкам в корне неправильно. Как уже говорилось выше, главное – температурный режим.

«Переобулись», а снега нет? Ничего страшного! Если посмотреть в процентном соотношении, сколько времени мы ездим по заснеженным дорогам и сколько по асфальтированным, то видно, что максимальное количество времени мы катаемся именно по асфальту. Так что ориентироваться по осадкам в корне неправильно. Как уже говорилось выше, главное – температурный режим. Качественные шипы не пострадают от асфальта. Шипы на качественной зимней резине при спокойной езде не подвергнутся деформации, как многие думают. Они сконструированы так, что не торчат, а немного «утопляются» при движении и не портятся.

Как записаться и что входит в услугу

Обращаем внимание, что цены указаны с учетом смены только резины. Установка полного комплекта резина + диск (то есть замена колес целиком) стоит в среднем на 300 рублей дешевле.

В работу входит:

снятие/установка шин или колес;



балансировка;

упаковка шин.

А вот моют резину только у официальных дилеров.

Предварительная запись действует у официальных дилеров и в мобильном шиномонтаже . Здесь все расписано по минутам.

А вот в мелкие частные компании и круглосуточные автосервисы звонить не обязательно. Разве для того, чтобы узнать, какова у них в данный момент загруженность. Кстати, в круглосуточных сервисах мастера работают по сменам, поэтому не стоит опасаться, что работу сделают некачественно по причине усталости специалиста. Риски здесь такие же, как и везде.

Предупреждаем, что очередь во всех автосервисах появляется к концу рабочего дня и не заканчивается примерно до 21.00, поэтому лучше «переобуваться» в утренние и дневные часы.

Круглосуточные шиномонтажные мастерские

Компания «РОСШИНА»

Адрес: ул. Юрьевская, 1/2

Телефон: +7 (4922) 43-16-30

Режим работы: круглосуточно

1300 (R14)

2300 (R16)

Шиномонтаж у «Рябинки»

Адрес: ул. Бобкова, 9,

Телефон: 8 (904) 037-27-72

Режим работы: круглосуточно

Стоимость:

1 300 (R14)

1 500 (R16)

Частные компании

Шиномонтаж “На Рокадной”

Адрес: ул. Кулибина, 8

Телефон: +7 (930) 740-14-36

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 19.00

Стоимость:

1.200 (R14)

1.500 (R16)

Автосервис “У Петровича”

Адрес: Промышленный проезд, 5ж

Телефон: +7 (4922) 53-33-06

Режим работы: с 08.00 до 19.00, вс – выходной

Стоимость:

1.200 (R14)

1.800 (R16)

Официальные дилеры

Bosch Автосервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: +7 (4922) 45-30-02,

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 21.00

Стоимость:

1.500 (R14)

1.700 (R16)

Ford Сервис

Адрес: ул. Куйбышева, 24а

Телефон: 8(4922) 45-33-05

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 21.00

Стоимость:

1700 рублей (R14)

1950 рублей (R16)

Диагностика подвески, сход-развал, техническая мойка автомобиля и упаковка колес в пакеты в подарок.

Мобильный шиномонтаж

Shinka0033

Телефон: +7 (902) 881-00-33

Режим работы: круглосуточно

Стоимость:

1500 рублей (R14)

1800 рублей (R16)

Услуги:

– сезонная замена

– шиномонтаж

– балансировка

– ремонт проколов

– ремонт боковых порезов

Юлия Митина

Заглавное фото: rossvik163.ru