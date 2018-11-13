Как Дмитрий Пожарский одноименные котлеты защитил

Пожарские котлеты давно превратились в символ русской кухни и на родине, и заграницей. Это блюдо пережило все революции, войны и кризисы прошедших двух веков. И дело не только в его высоких вкусовых качествах, но и в затейливом стечении обстоятельств, абсолютно не связанных с кулинарией. Любимое блюдо Николая I, самодержца российского, сгорело бы в пламени советской идеологии подобно другим атрибутам «буржуйской» жизни. Но в народе эти куриные котлеты неожиданно стали ассоциироваться с именем Дмитрия Пожарского, который в 1612 году возглавил народное ополчение для борьбы с польскими оккупантами. Он оказался весьма удобной для коммунистической пропаганды фигурой, поскольку опирался на своего соратника – выходца из простого народа Кузьму Минина. Они и на памятнике на Красной площади с ним вдвоем, символизируя единение власти с народом.

На самом деле выходец из суздальских князей никакого отношения к пожарским котлетам не имеет. История этого блюда связана с именем трактирщика Евдокима Пожарского, проживавшего в начале XIX века в городе Торжке. Рубленые телячьи котлеты, приготовляемые в его заведении, по праву завоевали популярность среди многочисленных путешественников из Петербурга в Москву. Его дочь Дарья, унаследовавшая трактир после смерти отца, доработала это блюдо. Вдохновленная французскими котлетами де-волей, она начинает делать и свои, фамильные, из рубленой курятины. Остановившийся по случаю в Торжке император Николай I высоко оценил это блюдо, прославив его на всю Европу.

Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что и в советское время простые столовые их не готовили. Это кушанье было для ресторанной подачи, олицетворяя собой некоторый вариант «высокой кухни». Что, в общем, и справедливо. Для того чтобы эти котлеты приготовить, нужно не просто куриное мясо прокрутить через мясорубку, здесь все тонкости важны. Все продукты должны быть максимально холодными, а масло сильно замороженным. Для жарки лучше всего использовать топленое масло. Панировка – обычные сухари или черствый хлеб, размолотый в крошку в блендере.

Итак, готовим знаменитые пожарские котлеты.

Нам потребуются:

1 тушка курицы

150 г белого черствого хлеба без корки

150 г замороженного сливочного масла

200 мл холодных сливок

соль, перец – по вкусу

Замороженное масло натрите на крупной терке и поставьте в холодильник. Хлеб замочите в сливках. С курицы снимите кожу (она нам не нужна) и отделите от костей мякоть. Куриное мясо прокрутите дважды через мясорубку. Первый раз без хлеба, а второй вместе с хлебом. Отжимать хлеб от сливок не нужно. Фарш посолите, поперчите, добавьте масло из холодильника и перемешайте вилкой. И обязательно фарш еще раз поставить в холодильник не менее чем на час. Чем холоднее он будет, тем сочнее станут котлеты. Поверьте, это очень важно. Заранее включите духовку на разогрев до 200°С. Сформируйте крупные котлеты овальной формы. Обваляйте в панировке и жарьте по 2 минуты с каждой стороны на разогретой с топленым маслом сковороде. Подрумяненные котлеты поставьте в духовку на 7-10 минут, но не больше, иначе масло из котлет вытечет. Подавать можно с жареным картофелем, зеленым горошком, зеленой фасолью, грибным соусом. Приятного аппетита!

Стоимость примерно 13 котлет – около 300 руб.

Татьяна Лысова

По книгам Вильяма Похлебкина “Русская кухня” и Ольги и Павла Сюткина “Непридуманная история советской кухни”

Заглавное фото: ic.pics.livejournal.com