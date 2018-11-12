Закончите строчку песни группы «Руки вверх!»

А куда сегодня еду я?
А чтоб найти сегодня тебя.
А со мной едет лучший друг,
Нам хочется найти подруг.
А на улице тепло,
А едем мы уже давно.
А где найти девчонок нам…
А чтоб найти сегодня тебя.
А со мной едет лучший друг,
Нам хочется найти подруг.
А на улице тепло,
А едем мы уже давно.
А где найти девчонок нам…
Правильно!
Неправильно!
-
Ты могла бы меня спасти,
На минуту остаться рядом,
В тишине прошептать "прости",
Только…
На минуту остаться рядом,
В тишине прошептать "прости",
Только…
Правильно!
Неправильно!
-
Знаю, ты меня не забудешь,
Я приду - меня зацелуешь,
Но поцелуев твоих мне мало,
Я хочу, чтоб ты мне прошептала:
«Забирай меня скорей, увози за сто морей
И целуй меня везде…
Я приду - меня зацелуешь,
Но поцелуев твоих мне мало,
Я хочу, чтоб ты мне прошептала:
«Забирай меня скорей, увози за сто морей
И целуй меня везде…
Правильно!
Неправильно!
-
В омут твоих глаз снова упаду,
Полюбил тебя на свою беду.
И не убежать от моей любви,
Все, чем я живу…
Полюбил тебя на свою беду.
И не убежать от моей любви,
Все, чем я живу…
Правильно!
Неправильно!
-
А он тебя целует, говорит, что любит,
И ночами обнимает, к сердцу прижимает.
А я мучаюсь от боли со своей любовью…
И ночами обнимает, к сердцу прижимает.
А я мучаюсь от боли со своей любовью…
Правильно!
Неправильно!
-
Я летал во сне. Я летел к тебе по звёздам.
Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно.
Но дом наш опустел, и слёзы на твоем лице…
Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно.
Но дом наш опустел, и слёзы на твоем лице…
Правильно!
Неправильно!
-
Любишь ты Алешку больше, чем меня,
О Лешке ты вздыхаешь зря,
О Лешке все твои мечты,
Только о Сереге позабыла ты.
И без Лешки жизнь твоя пуста,
Ты совсем еще наивна и чиста,
Hаблюдаешь ты за ним издалека,
Только между вами…
О Лешке ты вздыхаешь зря,
О Лешке все твои мечты,
Только о Сереге позабыла ты.
И без Лешки жизнь твоя пуста,
Ты совсем еще наивна и чиста,
Hаблюдаешь ты за ним издалека,
Только между вами…
Правильно!
Неправильно!
-
Уходи если сможешь,
Стань опять одинокой.
Забирай все что хочешь…
Стань опять одинокой.
Забирай все что хочешь…
Правильно!
Неправильно!
-
Говорила, что меня не видела,
Обнимала и тихо ненавидела.
Обещала быть моей любимою
И глазами хлопала невинными.
И на все, на все мои признания…
Обнимала и тихо ненавидела.
Обещала быть моей любимою
И глазами хлопала невинными.
И на все, на все мои признания…
Правильно!
Неправильно!
-
Крошка моя, я по тебе скучаю,
Я от тебя письма не получаю.
Ты далеко и даже не скучала,
Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала…
Я от тебя письма не получаю.
Ты далеко и даже не скучала,
Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала…
Правильно!
Неправильно!
-
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Обсуждение 1
Ответы,просто прелесть:” а счастье в труде”,”вредит здоровью”и др.браво!и хотя,я очень спокойно отношусь к творчеству гр.”руки вверх”-у меня вышло 9 из 10…на одном споткнулась)))посмеялась от души над ответами)))