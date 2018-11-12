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Закончите строчку песни группы «Руки вверх!»

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Обсуждение 1

  • Елена:
    12.11.2018 в 20:48

    Ответы,просто прелесть:” а счастье в труде”,”вредит здоровью”и др.браво!и хотя,я очень спокойно отношусь к творчеству гр.”руки вверх”-у меня вышло 9 из 10…на одном споткнулась)))посмеялась от души над ответами)))

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