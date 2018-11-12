Закончите строчку песни группы «Руки вверх!»

А куда сегодня еду я?

А чтоб найти сегодня тебя.

А со мной едет лучший друг,

Нам хочется найти подруг.

А на улице тепло,

А едем мы уже давно.

А где найти девчонок нам… двум весёлым пацанам трем отличным морякам пяти везучим рыбакам Правильно! Неправильно! -

Ты могла бы меня спасти,

На минуту остаться рядом,

В тишине прошептать "прости",

Только… я отравился салатом не жги меня взглядом слёз мне твоих не надо Правильно! Неправильно! -

Знаю, ты меня не забудешь,

Я приду - меня зацелуешь,

Но поцелуев твоих мне мало,

Я хочу, чтоб ты мне прошептала:

«Забирай меня скорей, увози за сто морей

И целуй меня везде… на крутом вираже восемнадцать мне уже во французском неглиже Правильно! Неправильно! -

В омут твоих глаз снова упаду,

Полюбил тебя на свою беду.

И не убежать от моей любви,

Все, чем я живу… странные мечты остатки красоты это только ты Правильно! Неправильно! -

А он тебя целует, говорит, что любит,

И ночами обнимает, к сердцу прижимает.

А я мучаюсь от боли со своей любовью… Фотографии в альбоме о тебе напомнят Как же мне справиться с этою бедою? Это все вредит моему здоровью Правильно! Неправильно! -

Я летал во сне. Я летел к тебе по звёздам.

Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно.

Но дом наш опустел, и слёзы на твоем лице… Упрекаешь в нищете И ты плачешь в темноте А счастье в труде Правильно! Неправильно! -

Любишь ты Алешку больше, чем меня,

О Лешке ты вздыхаешь зря,

О Лешке все твои мечты,

Только о Сереге позабыла ты.

И без Лешки жизнь твоя пуста,

Ты совсем еще наивна и чиста,

Hаблюдаешь ты за ним издалека,

Только между вами… слез река стенка высока пропасть глубока Правильно! Неправильно! -

Уходи если сможешь,

Стань опять одинокой.

Забирай все что хочешь… но не будь так жестока стань звездою далекой только сердце не трогай Правильно! Неправильно! -

Говорила, что меня не видела,

Обнимала и тихо ненавидела.

Обещала быть моей любимою

И глазами хлопала невинными.

И на все, на все мои признания… вызывала ты во мне страдания получал я только обещания обращала ноль внимания Правильно! Неправильно! -