Грипп, ОРВИ, пневмония. Как не заболеть?

Сезон заболевания гриппом и ОРВИ в самом разгаре. Заболеть сейчас можно, просто выйдя на улицу. И самое страшное, что из обычной простуды может развиться опасное осложнение – пневмония. Об эпидемии пневмонии писали наши коллеги из Призыв ТВ. Сейчас ситуация стабилизировалась, но расслабляться не стоит. Какие меры стоит принять, на что обратить внимание в сезон заболеваемости, нам рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Инна Михайловна Морозова. Речь пойдет о профилактике инфекций, «респираторном этикете» и о симптомах пневмонии, которые нельзя пропустить.

Лучше не болеть

Осень – сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекциями как среди взрослых, так и детей. Соблюдение простых правил поможет уменьшить риск заражения, облегчить симптомы болезни и избежать опасных осложнений.

Сделайте прививку от гриппа до начала эпидемического сезона, чтобы защитить не только себя, но и своих близких.

Соблюдайте правила «респираторного этикета»:

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

Регулярно проветривайте помещение.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении.

Увлажняйте воздух в помещении.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Многие медики настоятельно рекомендуют прививаться. Считается, что своевременно проведенная вакцинация против гриппа поможет не заразиться. Даже если вы и заболеете, то перенесете грипп без смертельно опасных осложнений, например, пневмонии.

Этикет бывает и «респираторный»… Почему важно соблюдать?

Респираторный этикет – это свод простых и вместе с тем очень эффективных правил поведения во время пиков заболеваемости гриппом и ОРВИ. Что нужно делать?

Как можно чаще мыть руки с мылом. Особенно после улицы и общественного транспорта.

Отказаться от тканевых платков.

Стараться не высмаркиваться и не отхаркиваться на улице. И делать это только в одноразовый платок, который сразу стоит выбросить.

При кашле и чихании плотно прикрывать рот одноразовым платком, чтобы не заразить окружающих.

Регулярно промывать нос физиологическим раствором. Лучше два раза в день – утром и вечером.

Если взрослые будут соблюдать эти правила и воспитают «респираторный этикет» у своих детей, болеть вы будете намного меньше.

Почему вирус гриппа особо опасен

Он способен вызывать тяжелые формы болезни, нередко с летальным исходом. И приводить к развитию пневмонии. Кроме того, респираторные вирусные инфекции могут способствовать обострению уже имеющихся заболеваний – бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, хронических заболеваний ЛОР-органов. Особую опасность гриппозная инфекция представляет для детей раннего возраста и пожилых лиц. Поэтому при любых симптомах респираторной инфекции у детей, особенно первого года жизни, необходимо обратиться к врачу. А главное, нужно своевременно проводить вакцинацию. Без нее человеческий организм гораздо хуже сопротивляется вирусам. И могут быть осложнения в виде пневмонии. А это заболевание пропустить никак нельзя.

Симптомы пневмонии:

•высокая температура;

•кашель с мокротой жёлтого или зеленоватого цвета;

•поверхностное дыхание и одышка;

•учащённое сердцебиение;

•повышенная утомляемость;

•озноб;

•боль в груди.

Все эти явления способны усиливаться в течение 2-3 дней. Будьте осторожны, учитесь респираторному этикету и здоровья вам и вашим близким!

Юлия Митина

Заглавное фото: likar.info