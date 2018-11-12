Грипп, ОРВИ, пневмония. Как не заболеть?

Сезон заболевания гриппом и ОРВИ в самом разгаре. Заболеть сейчас можно, просто выйдя на улицу. И самое страшное, что из обычной простуды может развиться опасное осложнение – пневмония. Об эпидемии пневмонии писали наши коллеги из Призыв ТВ. Сейчас ситуация стабилизировалась, но расслабляться не стоит. Какие меры стоит принять, на что обратить внимание в сезон заболеваемости, нам рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Инна Михайловна Морозова. Речь пойдет о профилактике инфекций, «респираторном этикете» и о симптомах пневмонии, которые нельзя пропустить.
Лучше не болеть
Осень – сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекциями как среди взрослых, так и детей. Соблюдение простых правил поможет уменьшить риск заражения, облегчить симптомы болезни и избежать опасных осложнений.
- Сделайте прививку от гриппа до начала эпидемического сезона, чтобы защитить не только себя, но и своих близких.
- Соблюдайте правила «респираторного этикета»:
- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
- Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
- Регулярно проветривайте помещение.
- Регулярно делайте влажную уборку в помещении.
- Увлажняйте воздух в помещении.
- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
Многие медики настоятельно рекомендуют прививаться. Считается, что своевременно проведенная вакцинация против гриппа поможет не заразиться. Даже если вы и заболеете, то перенесете грипп без смертельно опасных осложнений, например, пневмонии.
Этикет бывает и «респираторный»… Почему важно соблюдать?
Респираторный этикет – это свод простых и вместе с тем очень эффективных правил поведения во время пиков заболеваемости гриппом и ОРВИ. Что нужно делать?
- Как можно чаще мыть руки с мылом. Особенно после улицы и общественного транспорта.
- Отказаться от тканевых платков.
- Стараться не высмаркиваться и не отхаркиваться на улице. И делать это только в одноразовый платок, который сразу стоит выбросить.
- При кашле и чихании плотно прикрывать рот одноразовым платком, чтобы не заразить окружающих.
- Регулярно промывать нос физиологическим раствором. Лучше два раза в день – утром и вечером.
Если взрослые будут соблюдать эти правила и воспитают «респираторный этикет» у своих детей, болеть вы будете намного меньше.
Почему вирус гриппа особо опасен
Он способен вызывать тяжелые формы болезни, нередко с летальным исходом. И приводить к развитию пневмонии. Кроме того, респираторные вирусные инфекции могут способствовать обострению уже имеющихся заболеваний – бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, хронических заболеваний ЛОР-органов. Особую опасность гриппозная инфекция представляет для детей раннего возраста и пожилых лиц. Поэтому при любых симптомах респираторной инфекции у детей, особенно первого года жизни, необходимо обратиться к врачу. А главное, нужно своевременно проводить вакцинацию. Без нее человеческий организм гораздо хуже сопротивляется вирусам. И могут быть осложнения в виде пневмонии. А это заболевание пропустить никак нельзя.
Симптомы пневмонии:
•высокая температура;
•кашель с мокротой жёлтого или зеленоватого цвета;
•поверхностное дыхание и одышка;
•учащённое сердцебиение;
•повышенная утомляемость;
•озноб;
•боль в груди.
Все эти явления способны усиливаться в течение 2-3 дней. Будьте осторожны, учитесь респираторному этикету и здоровья вам и вашим близким!
Юлия Митина
Заглавное фото: likar.info
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