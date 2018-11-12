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День шопинга: правила для экономных модниц

Забег по магазинам с препятствиями

11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Праздник в 2009 году ввели китайцы,  чтобы официально устроить грандиозную распродажу своих товаров. Однако идею быстро подхватили магазины других стран.

Как все мы знаем, покупка одежды может заметно поднять настроение, но и сильно ударить по кошельку. Владимирский стилист Алина Новосельцева поделилась пятью хитростями, которые позволят вам выглядеть эффектно без лишних трат.

Алина Новосельцева. Фото из личного архива

Правило № 1. К гардеробу следует подходить рационально

Идеал для любого шкафа –«гардеробная капсула», когда все вещи сочетаются между собой. Но составить ее может далеко не каждый человек.

Фото: ea.md

Иногда лучше один раз потратить небольшую сумму на услуги стилиста, чем спустить целое состояние на одежду, которую вам некуда и не с чем носить. В таких случаях люди тратят в 4-5 раз больше денег, чтобы опять купить вещи, которые будут висеть в шкафу и ни с чем не сочетаться.

Правило № 2. Разница только в цене и бренде

Масс-маркет очень быстро реагирует на подиумные новинки и делает хорошие адаптации. Но не путайте с подделками! Не надо покупать сумку с лейблом D&G за 2000 рублей, лучше купите сумку по мотивам “Дольче”, но, скажем, у Zara.

Фото из личного архива Алины Новосельцевой

Конечно, хорошая вещь не может стоить слишком дёшево. Зимние сапоги за 1000 рублей развалятся через месяц. А за 20 тысяч будут неоправданно дороги. Лучше найти нечто среднее.

Правило № 3. Ждите скидок! 

Фото: thecrux.com

Лично я стараюсь не покупать вещи без скидок. Только если какое-то платье или туфли очень сильно запали в душу. Обычно я жду межсезонных и сезонных распродаж, пользуюсь купонами и кодами в онлайн-магазинах, дисконтными картами в торговых центрах.  Шопинг должен быть полезным, а не сотрясающим кошелёк.

Правило № 4. Экономить можно не на всем

Нельзя экономить на том, что важно для вашего здоровья. Например, обувь с хорошей колодкой, тёплая верхняя одежда, нижнее белье правильной посадки. А футболки, юбки и джинсы можно покупать и в недорогих магазинах. Я иногда покупаю такие вещи в секонд-хэндах и ничуть этого не стесняюсь.

Фото из личного архива Алины Новосельцевой

Правило № 5. Выбрасывайте без жалости

Можно купить одежду, которая прослужит много лет, но срок годности есть у всего. Катышки, потертости, потеря цвета – все это неизбежно. А хранить такие вещи нет смысла, ведь они портят весь образ.Надо любить себя. А человек, который любит себя, никогда не согласится выйти на улицу в вытянутом свитере или рваных носках. Если вещи износилась – выкидывайте. Подарила мама? Воспоминание о парне? На ней спит ваш кот? Выкидывайте и не жалейте!

Фото: ratatum.com

Будьте красивыми, будьте стильными!

Беседу вела Алена Славина

Заглавное фото:  grandhotelgardone.it

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