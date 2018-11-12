День шопинга: правила для экономных модниц

11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Праздник в 2009 году ввели китайцы, чтобы официально устроить грандиозную распродажу своих товаров. Однако идею быстро подхватили магазины других стран.

Как все мы знаем, покупка одежды может заметно поднять настроение, но и сильно ударить по кошельку. Владимирский стилист Алина Новосельцева поделилась пятью хитростями, которые позволят вам выглядеть эффектно без лишних трат.

Правило № 1. К гардеробу следует подходить рационально

Идеал для любого шкафа –«гардеробная капсула», когда все вещи сочетаются между собой. Но составить ее может далеко не каждый человек.

Иногда лучше один раз потратить небольшую сумму на услуги стилиста, чем спустить целое состояние на одежду, которую вам некуда и не с чем носить. В таких случаях люди тратят в 4-5 раз больше денег, чтобы опять купить вещи, которые будут висеть в шкафу и ни с чем не сочетаться.

Правило № 2. Разница только в цене и бренде

Масс-маркет очень быстро реагирует на подиумные новинки и делает хорошие адаптации. Но не путайте с подделками! Не надо покупать сумку с лейблом D&G за 2000 рублей, лучше купите сумку по мотивам “Дольче”, но, скажем, у Zara.

Конечно, хорошая вещь не может стоить слишком дёшево. Зимние сапоги за 1000 рублей развалятся через месяц. А за 20 тысяч будут неоправданно дороги. Лучше найти нечто среднее.

Правило № 3. Ждите скидок!

Лично я стараюсь не покупать вещи без скидок. Только если какое-то платье или туфли очень сильно запали в душу. Обычно я жду межсезонных и сезонных распродаж, пользуюсь купонами и кодами в онлайн-магазинах, дисконтными картами в торговых центрах. Шопинг должен быть полезным, а не сотрясающим кошелёк.

Правило № 4. Экономить можно не на всем

Нельзя экономить на том, что важно для вашего здоровья. Например, обувь с хорошей колодкой, тёплая верхняя одежда, нижнее белье правильной посадки. А футболки, юбки и джинсы можно покупать и в недорогих магазинах. Я иногда покупаю такие вещи в секонд-хэндах и ничуть этого не стесняюсь.

Правило № 5. Выбрасывайте без жалости

Можно купить одежду, которая прослужит много лет, но срок годности есть у всего. Катышки, потертости, потеря цвета – все это неизбежно. А хранить такие вещи нет смысла, ведь они портят весь образ.Надо любить себя. А человек, который любит себя, никогда не согласится выйти на улицу в вытянутом свитере или рваных носках. Если вещи износилась – выкидывайте. Подарила мама? Воспоминание о парне? На ней спит ваш кот? Выкидывайте и не жалейте!

Будьте красивыми, будьте стильными!

Беседу вела Алена Славина

Заглавное фото: grandhotelgardone.it