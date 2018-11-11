Ребенок в воскресной школе: жизнь с верой без назидания

В этом году храм Михаила Архангела на Студёной горе отмечает 125-летие. С вековой историей церкви связана и работающая здесь воскресная школа. Раньше занятия с детьми проводились в самом храме, а около 15 лет назад обучение «переехало» в соседнее здание – паломнический центр.

Сейчас здесь занимаются около сотни детей со всего города. В школу стараются брать детей из воцерковлённых семей. Это обязательное условие, говорят в храме, если бы всех принимали, места бы не хватило. Но духовное воспитание должен получить каждый ребёнок. Благо сейчас почти при каждом владимирском храме работают воскресные школы. И посещать их нужно не только детям, но и родителям. В храме Михаила Архангела принято именно так, говорит настоятель Анатолий Сегеда. Священник рассказал «Призыв.ру» об особенностях воспитания в школе православия.

В начале было Слово

У нас занятия начинаются с молитвы в воскресный день. В 8 часов – поздняя литургия, которая заканчивается в 9.20. И на этой службе дети у нас поют, родители молятся, потом все приходим сюда в этот дом. Идёт трапеза общая и потом занятия. Они идут с 10 до 11 утра.

Всего в школе 4 группы детей. В самой младшей обучаются малыши с 3 до 7 лет. Старшая группа – это 13-14 лет.

Для малышей занятия проходят в игровой форме. Например, мы вместе строим Ноев ковчег. Ребята сами его мастерят, делают большой корабль, помещают туда игрушки зверей, которые были вместе с Ноем. Все маленькие детишки принимают в этом участие.

Есть и 5 -я группа – для родителей. В трапезной священник ведёт с ними беседы на темы, которые их интересуют. Бывает, что детей уже распустили, а родители всё никак не наговорятся с батюшкой.

Мы не стараемся дать ребёнку какие-то знания. Молитвы заучивать ни к чему специально, а богословие… оно познаётся жизнью. Мы просто стараемся детей воспитывать в вере, объясняем им, как жить по-православному: как молиться, как принимать пищу, как относиться друг к другу.

У нас есть учебная программа, утверждённая епархией. Но мы немного от неё уже отходим. Потому что жизнь диктует свои правила. Дети в обычной школе учатся 6 дней в неделю. Что же их еще и в 7-й день учить? Для ребенка это невозможно, тяжело. Они к нам приходят и не боятся, что их тут будут спрашивать или ругать. Если есть вопрос, на который ребёнок не может ответить, – все вместе отвечаем.

Что должен знать ребёнок про Бога?

Ребёнок должен уметь креститься. Я помню, когда я ещё был очень маленький, мне было года три, бабушка меня учила креститься, а когда я ложился спать, обязательно крестил свою подушечку. Вот это мне запомнилось на всю жизнь.

Православный крест – это защита. Мы объясняем, что на нём был распят Христос, Спаситель мира. И, естественно, для верующих это святыня, которая оберегает и спасает. И, я думаю, дети это чувствуют.

Всё то, что мы сейчас посеем, это обязательно взойдёт, даже если потом человек отойдет от церкви. Но у него всегда в душе будет страх Божий, и он будет знать, как поступать в жизни.

Можно ли наказывать детей, повышать на них голос?

Всегда объясняешь, что потворствовать злу никогда нельзя. Мы детей наказываем любя, не со злости. Всегда объясняешь родителям: важно, чтобы ребёнок понимал, за что его наказывают. Неправильно, если взрослый свое плохое настроение вымещает на детях. Вот что самое главное.

Как научить молиться?

Я против того, чтобы ребёнок именно заучивал молитвы. Хорошо, если это идет из семьи. Если мама вечером молится, читает «Отче Наш», «Богородице». И дети при ней. Мама паузу сделала, а они уже сами ей подсказывают. Так молитва легко запоминается.

Должен ли малыш поститься?

Конечно, строго поститься детям не надо. Но ведь пост – это воздержание. И ребёнка тоже можно научить воздерживаться. Сколько, например, малыш обычно конфет съедает? Договоритесь с ним, что в пост нужно ограничить количество. Или сколько вот он перед телевизором сидит? Предложите оставить одну программу – например, «Спокойной ночи, малыши». Чтобы ребёнок понимал саму суть воздержания от того, что ему больше всего нравится. И надо своим примером показывать, а не заставлять. Ребёнок сам впитает православные традиции. Если в семье принято поститься, молиться сообща, то и дети начнут повторять за родителями.

О чем спрашивают дети?

Некоторые детишки сталкиваются со смертью родственников. Вот этот вопрос их волнует: жизни и смерти. Что дальше? Где мы будем? Откуда мы? Вопросы детские, но порою они нас, взрослых, ставят в тупик. И, бывает, сам задумаешься. Но после таких бесед ребёнок успокаивается, уже не боится. Объясняем это, конечно, с религиозной точки зрения, что со смертью мы переходим в другую жизнь. Человек состоит из души и тела. И если дух выходит, он идёт к Богу. А тело – это земля, оно в землю «отыдет» и превратится в прах, землю. Ведь у нас бывают в храме покойники. После служб мы отпеваем. И дети это видят. Вначале они пугаются. А потом привыкают. Ведь жизнь и смерть всегда вместе. И дети понимают, что это проводы в вечность.

Как отмечаете праздники?

Рождество, Пасху, в первую очередь, отмечаем в храме на службе. И даже масленичную неделю перед Великим Постом мы тоже проводим с детишками в храме. У нас это называется Сырная Седьмица. Мы объясняем, откуда пошла Масленица, чем православный праздник отличается от языческого, когда сжигают чучело.

Ведь, по сути, это неделя подготовки к Великому посту, когда православный человек уже мяса не ест, а блины с маслом – пожалуйста.

К Рождеству мы особенно относимся. Наша школа так выросла, что к праздникам дети готовятся и выступают в Центре культуры и искусства на Соборной площади. Там и концерт, и ёлка, и Дед Мороз со Снегурочкой. По форме праздники нашей школы мало чем отличаются от мирских. Но стержень Рождества мы доносим до детей – родился Христос, и мы его все славим. В рождественском спектакле задействовано около десяти человек. Потом с этой праздничной программой мы ездим в дома престарелых, детские дома.

Как стать учеником школы

Чтобы попасть в Воскресную школу, надо быть прихожанином храма. В старшие группы (после 10 лет) набора уже нет. Поэтому в церковь Михаила Архангела советую приводить детишек маленьких. Чтобы им было легче привыкнуть к новой духовной атмосфере. Занятия бесплатные.

Несмотря на непринуждённое обучение, для выпускников воскресной школы проводят итоговые экзамены. Ребята получат настоящие дипломы и свидетельства о получении духовного образования.

Татьяна Данилова

Фото и видео из архива храма Михаила Архангела