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Как связан Калашников с Владимирским краем?

10 ноября 1919 года родился создатель самого знаменитого автомата

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