Как связан Калашников с Владимирским краем?

Кому из ковровских конструкторов принадлежала идея об унификации автоматического стрелкового оружия, которую реализовал Михаил Калашников? Георгию Шпагину Василию Дегтяреву Владимиру Федорову Правильно! Неправильно! -

В каком году Михаил Калашников был откомандирован в Ковров на завод № 2 им. Киркижа (ныне завод имени Дегтярева)? 1945 1946 1947 Правильно! Неправильно! -

С какой целью приехал Михаил Калашников в Ковров? Для изготовления опытных образцов «самозарядных карабинов» Для получения консультации у более опытного конструктора Василия Дегтярева Для налаживания массового производства своих автоматов Правильно! Неправильно! -

Кто из конкурентов-конструкторов в это же время создавал на ковровском заводе свой образец автомата? Василий Дегтярев Георгий Шпагин Сергей Симонов Правильно! Неправильно! -

Сколько изменений внесли в конструкцию автомата Михаил Калашников с опытными работниками конструкторами ковровского завода Александром Зайцевым и инженером Василием Соловьевым после первых испытаний? 6 12 18 Правильно! Неправильно! -

В чем первоначально проигрывала конструкция Михаила Калашникова конкурентам? В надежности В кучности попаданий В силе отдачи Правильно! Неправильно! -

В каком году разработанный в ковровских цехах образец автомата был принят в массовое производство? 1947 1949 1951 Правильно! Неправильно! -

Где было налажено массовое производство автоматов Калашникова? Тула Ковров Ижевск Правильно! Неправильно! -

С какой целью Михаил Калашников посетил Ковров в 1997 году? Проектному бюро понадобилась консультация опытнейшего конструктора Он был приглашен на празднование 80-летия завода имени Дегтярева Михаил Калашников присутствовал на открытии своего памятника Правильно! Неправильно! -