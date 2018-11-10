Как связан Калашников с Владимирским краем?

Кому из ковровских конструкторов принадлежала идея об унификации автоматического стрелкового оружия, которую реализовал Михаил Калашников?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году Михаил Калашников был откомандирован в Ковров на завод № 2 им. Киркижа (ныне завод имени Дегтярева)?
Правильно!
Неправильно!
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С какой целью приехал Михаил Калашников в Ковров?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из конкурентов-конструкторов в это же время создавал на ковровском заводе свой образец автомата?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько изменений внесли в конструкцию автомата Михаил Калашников с опытными работниками конструкторами ковровского завода Александром Зайцевым и инженером Василием Соловьевым после первых испытаний?
Правильно!
Неправильно!
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В чем первоначально проигрывала конструкция Михаила Калашникова конкурентам?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году разработанный в ковровских цехах образец автомата был принят в массовое производство?
Правильно!
Неправильно!
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Где было налажено массовое производство автоматов Калашникова?
Правильно!
Неправильно!
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С какой целью Михаил Калашников посетил Ковров в 1997 году?
Правильно!
Неправильно!
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Какому событию было посвящено открытие памятной доски на здании отдела кадров КБ «Арматура» в Коврове?
Правильно!
Неправильно!
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