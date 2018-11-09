Устройте себе запоминающиеся выходные

Суздальский Пушкарский сбор 12+

Каждые осенние выходные для гостей Суздаля в комплексе «Пушкарская слобода» будет представлена интерактивная программа исторической реконструкции с различными героями, мастер-классами, выстрелами из пушки, возможностью примерить на себе наряды и доспехи разных эпох и почувствовать себя настоящим дружинником в войске Александра Невского или пушкарем в ополчении Дмитрия Пожарского.

Вас ждёт погружение в историю, вы узнаете о событиях тех времен, научитесь владеть оружием как холодным, так и огнестрельным, стрелять из лука, а также познакомитесь со «стрелецким делом» и «пушкарским нарядом». На исторических площадках все желающие могут познакомиться с различными видами оружия и доспехов русского войска. А экскурсовод в костюме начала XVII века проведет экскурсию по местам исторического центра города.

«Пушкарская слобода»: ул. Ленина, 45

10 и 11 ноября с 12.00 до 17.00

Вход свободный