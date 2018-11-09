Устройте себе запоминающиеся выходные

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Посмотрите с детьми мультики
«В поисках йети» (Канада, 2017) 6+
Многие из нас так или иначе верят в легенды и сказания о снежном человеке. Однако есть и те, кто хочет собственными глазами увидеть йети. И такими людьми являются частный детектив по имени Нелли, а также ученый в области ботаники, которого зовут Саймон. Они просто уверены, что их объект исследования должен обитать на просторах Гималаев. Именно сюда они отправляются на поиски таинственного зверя-человека. Невероятные приключения ждут их на протяжении всего пути. Им, естественно, придется столкнуться со множеством преград и ловушек, но они уверенно идут к своей цели.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»:
ул. Добросельская, 2г
10 и 11 ноября в 16.00
Вход свободный
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Погрузитесь в историю
Суздальский Пушкарский сбор 12+
Каждые осенние выходные для гостей Суздаля в комплексе «Пушкарская слобода» будет представлена интерактивная программа исторической реконструкции с различными героями, мастер-классами, выстрелами из пушки, возможностью примерить на себе наряды и доспехи разных эпох и почувствовать себя настоящим дружинником в войске Александра Невского или пушкарем в ополчении Дмитрия Пожарского.
Вас ждёт погружение в историю, вы узнаете о событиях тех времен, научитесь владеть оружием как холодным, так и огнестрельным, стрелять из лука, а также познакомитесь со «стрелецким делом» и «пушкарским нарядом». На исторических площадках все желающие могут познакомиться с различными видами оружия и доспехов русского войска. А экскурсовод в костюме начала XVII века проведет экскурсию по местам исторического центра города.
«Пушкарская слобода»: ул. Ленина, 45
10 и 11 ноября с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Пощекочите свои нервы
Спектакль «И объяли меня воды…» 18+
Театр-студия «Новая сцена» представляет психологический триптих по мотивам рассказов легендарного писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Возможно ли вернуться в прошлое? Возможно ли совершить убийство и избежать кары? Есть ли жизнь после смерти? И где во всём этом место для любви? Вопросы, которые пугают и туманят рассудок, а сон разума, как известно, рождает чудовищ. И слаб человек, чтобы противостоять им. Спаси меня, Боже, ибо объяли меня воды до души моей! И глубины этих вод мне не ведомы…
Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, 69
10 ноября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Ловите драйв отчаянных девчат
Концерт женского трио «Твоя дивизия» 18+
Во Владимире выступит самая обсуждаемая группа Грушинского фестиваля этого года и лауреаты фестиваля авторской песни «Рамонский родник». Они настолько необычны, что после их творческих вечеров с ними мечтают увидеться снова и снова. Остроумные и неожиданные тексты, неподражаемая артистичная подача. Это стоит хотя бы раз послушать, но гораздо круче один раз увидеть вживую! Три студентки ГИТИСа сами не знают, что творят. Они просто делают, что им нравится, и при этом заражают своим позитивом зрителей. Музыкально-театральное безобразие в исполнении «Твоей дивизии» – лучший способ убить осеннюю злостную скуку и вознестись при этом на вершину литературно-хулиганского блаженства.
Нужно отметить, что музыкальные способности девушек не так уж и просты. Алена Аксенова играет на дарбуке, Ангелина Умнова на «ты» с гитарой и бас-гитарой, а Алена Рачкулик виртуозно владеет техникой игры на фортепиано. При этом все трое великолепно поют и способны говорить на любые темы с улыбкой на устах и со слезами на глазах.
Гарантируем, увидишь – впадешь в кому!
Подойди ближе, если достаточно смел!
Эти девчонки научат тебя плохому,
Если ты до этого не умел!
Такие стихи пишут девушкам поклонники. Может, вам стоит проверить эти слова?
Антикафе «На чердаке»: ул. 2-я Никольская, 20, 2-й этаж
11 ноября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Поймате джазовую волну
XXIII Международный музыкальный фестиваль «Джазовая провинция» 12+
Синергия отточенных ритмов и ярких импровизаций. Синтез горячего африканского темперамента и европейской гармонии. Ценителей элитарной музыки ждет «путешествие» в мир новоорлеанских ритмов 20-х годов и экспериментов современности! На сцене Концертного зала им.С.И.Танеева выступит дуэт Maria Portugal & Paul Van Kemenade Duo (Бразилия-Голландия) и Ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина & Юлия Касьян (Россия, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки).
Концертный зал им.С.И.Танеева: пр-кт Ленина, 1
11 ноября в 18.30
Цена билета – 1000, 1300 руб., для студентов и пенсионеров – 700 руб.
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Сходите в кино на Большой театр
Балет «Сильфида» 16+
Большой театр России открывает девятый сезон «Большого балета в кино» прямой трансляцией балета «Сильфида». Благодаря проекту TheatreHD показы балетов Большого театра в кино смогут увидеть зрители более чем 60 городов России, и Владимир – в их числе. Появившаяся на свет в 30-е годы XIX века «Сильфида» – не только самый старый сохранившийся классический балет, но и, вероятно, один из самых нежных и трепетных спектаклей мировой сцены.
История о том, как можно лишиться счастья, а то и жизни из-за погони за призрачной мечтой, – настоящий символ эпохи романтизма с его ведущей темой разлада между воображаемым и действительностью. Дева воздуха, прелестная Сильфида, уводит земного юношу от невесты, увлекая его своей неуловимостью и полупрозрачной красотой, но и счастлива с ним быть не может. Сильфида погибает от того, что возлюбленный пытается привязать ее к себе навсегда, и оставляет его безутешным, с разбитым сердцем.
В Большом театре спектакль идет в редакции датчанина Йохана Кобборга, который бережно перенес на сцену главного театра страны па, поставленные почти 200 лет назад его великим соотечественником Августом Бурнонвилем.
«КиноМакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
11 ноября в 18.00
Цена билета – 450 руб.
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Полюбуйтесь уникальной живописью
Юбилейная выставка Анатолия Шурыгина «Золотые пласты» 16+
Самобытный живописец, искусный мастер прикладного творчества и поэт отмечает в этом году свое 70-летие. Его выставка в Центре изобразительного искусства познакомит всех любителей живописи с огромным количеством работ этого удивительного автора и раскроет перед ними его многогранный талант.
Живет и творит Анатолий Шурыгин в древнем Суздале, подпитываясь красотой и духовностью «града небесного». Это одна из причин, почему стиль его письма близок к иконописи. На нынешней выставке представлены абстрактные полотна, в которых прослеживается глубокое понимание художником русского культурного кода. Не иконы, а, скорее, эффекты иконописи. Однако не только выбранное направление собирает экспозицию в одно целое, но и техника, в которой написаны работы. «Металложивопись», как называет ее автор, близка к живописи по сусальному золоту, серебрению, применяемой в иконописи.
Другая часть выставки – керамические произведения Анатолия Шурыгина. Сосуд в самых разных его пластических вариациях является основой творчества мастера-декоратора. Эффект достигается с помощью дымления, люстра, эмалей. В результате керамика приобретает «дух», «жизненные» свойства, что не позволяет называть ее утилитарной.
Центр изобразительного искусства: ул. Б.Московская, 24
Выставка работает до 25 ноября:
с 10.30 до 19.00, суббота – с 10.30 до 21.00
Цена билета – от 50 до 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: pushkarka.ru
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