Дышите дольше! (Бредешок №3)

Друзья, обобщающая тема третьего выпуска «Бредешка» – кино и музыка, хотя сюда же вклинились здоровье, политика и праздники с барабанной дробью. Просим не относиться к содержанию передачи серьёзно, она не рассчитана на хмурое восприятие, хотя автор – Николай Лившиц – всеми силами старался изобразить вдумчивого ведущего. Полный рот дикции помешал ему правильно выговорить аббревиатуру «ГОЭЛРО» – он об этом уже извещён, так что в комментариях можно не стебаться по поводу его дилетантства в данной части (хватит и других причин). Про всё остальное хочется бросить фразу «Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения», но это уже намёк на клинический случай и вмешательство органов здравоохранения, о которых упоминается в первой части «Бредешка». Приятного просмотра!

Фото: perepel-krym.ru