Завоюет ли нас искусственный интеллект?

«Терминатор» и «Матрица» – после выхода этих фильмов мы всерьёз обеспокоились, что случится с человечеством в ближайшем будущем, когда машины станут умнее людей. Что страшнее – работать «батарейкой», существуя в виртуальном мире, который проецируют в наше сознание те самые «умные машины», или быть уничтоженными как вид? Искусственный интеллект – друг или враг? Попробуем разобраться в этом вопросе.

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Да-да, искусственный интеллект уже прочно и незаметно вошёл в нашу жизнь. Как это случилось и почему мы не в курсе? Обратите внимание на ваш смартфон. Навигатор сообщает о пробках и выбирает оптимальный маршрут, голосовые помощники ищут для вас информацию в Интернете, звонят по номерам в вашей телефонной книжке, телефон уже умеет распознавать голосовые сообщения и при необходимости переводить их в печатный текст. Специалисты по Computer Science называют этот тип искусственного интеллекта слабым и уверены, что использование подобных гаджетов нам ничем не угрожает. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Легко ли вам провести один день без смартфона? А неделю? Как быстро вы можете оторваться от игры / соцсетей / чтения новостной ленты, если вас окликает кто-то из домашних?

Если вы поймали себя на том, что отвечаете: «Сейчас!» – и продолжаете своё занятие, самое время остановиться и задуматься. Искусственный интеллект уже начинает захватывать ваше личное время и внимание в ущерб живому общению. Смертельно ли это? Наверное, нет. Может ли привести к нарушению коммуникации? Скорее всего, да. А это уже серьёзная проблема, но её решение зависит от вас.

ТРИ ЗАКОНА РОБОТОТЕХНИКИ НЕ РАБОТАЮТ

Известный американский писатель Айзек Азимов во второй половине ХХ века сформулировал три закона робототехники. Вот как они выглядят.

Специалисты утверждают, что эти законы не работают, потому что на современном этапе развития искусственного интеллекта их легко обойти. Что же мы можем им противопоставить для обеспечения собственной безопасности? Разработку этической системы для искусственного интеллекта. Специалист по компьютерной этике – одна из перспективных профессий ближайшего будущего. Пока что роботы лояльно относятся к человеку и его попыткам помешать выполнить поставленную задачу. Будем надеяться, что и в дальнейшем это отношение не изменится.

Ещё одна актуальная проблема – решение возможных ситуаций для беспилотных автомобилей, которые уже начали тестировать на дорогах. Если перед автомобилем в тоннеле выскочил ребёнок, а внутри взрослый пассажир и два ребёнка, и, свернув, машина врежется в стену? А если это не ребёнок, а пожилой человек? А если это всемирно известный учёный, от открытий которого зависит будущее человечества? Эти ситуации выглядят искусственными, но от разработанных алгоритмов на основе их анализа зависит безопасность использования беспилотных автомобилей.

КЕМ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА, ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?

Ещё один вопрос, волнующий человечество: а чем мы будем заниматься, когда роботы заберут у нас работу? На него есть два ответа: оптимистичный и пессимистичный. Пессимисты считают, что человечество вымрет от безделья, а оптимисты уверены: роботы освободят нас от рутинных профессий, оставив возможность заниматься творчеством и наукой. И в самом деле, должен же кто-то уметь проектировать новых роботов и писать искусственному интеллекту обучающие программы, обслуживать сложные механизмы, ремонтировать их и придумывать что-то новое? Самая эффективная передача знаний и опыта происходит через личный контакт, поэтому, как считают многие специалисты по HR, профессии, связанные с коммуникацией, будут востребованы и в будущем, но это касается именно сфер, где нам важно личностное, эмоциональное общение. Основные «кандидаты» на исчезновение в ближайшие 10-15 лет – кассиры, курьеры, водители, почтальоны… Это рутинные профессии, считают специалисты. Но уже сейчас искусственный интеллект начал писать картины, музыку и стихи, так что и людям творческих профессий конкуренции не избежать.

С другой стороны, порой нам сложно предугадать развитие технологий и их влияние на наш быт. Например, в Лондоне XIX века звучали прогнозы, что через 50 лет город будет завален навозом до 3-го этажа, но уже в начале ХХ века появились автомобили и метро, и нам, как потомкам, приходится решать совсем другие проблемы…

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Можно ли остановить развитие технологий? Скорее всего, нет. Но что же тогда делать с проблемами и угрозами, которые несёт в себе использование искусственного интеллекта? Одно из решений – создание дружественного ИИ (Friendly Artificial Intelligence), имеющего свою этическую систему, не оказывающего негативного влияния на человеческую цивилизацию. Что же происходит в наши дни? Мы приписываем искусственному интеллекту волю, какие-то желания, потенциальные угрозы нашему благополучию, но самая большая проблема человечества – это мы сами. Именно человек придумывает многочисленные способы испортить жизнь себе и окружающим с помощью самых разнообразных технологий, а это значит, что в наших силах разорвать этот порочный круг. Можно сказать себе: «Стоп!» – и направить свои усилия на созидание, а не на разрушение, и тогда, возможно, ИИ станет нашим помощником, освободив нас от рутины во имя прогресса и творчества.

Наталия Фельдман

Заглавное фото: popmech.ru