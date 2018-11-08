Вязаный кардиган: островок тепла в потоке осеннего холода

Вязаный кардиган, пожалуй, самая актуальная осенне-зимняя вещь в гардеробе каждой девушки. Как ее выбрать, какие образы составить и какова цена вопроса, рассказывает владимирский стилист Александра Креар.

Советы при выборе: не покупайте кардиган, в составе которого 100% шерсти. Он будет колоться, и возможна аллергия на шерсть. Смотрите на качество самой вязки. Если она рыхлая, вполне возможно, он быстро растянется.

Офисный образ

Вязаный кардиган – очень уютная домашняя вещь. Но в нем вполне себе можно пойти и в офис. Подбираем не очень строгие серенькие брючки, надеваем блузку и лоферы. Последний штрих – украшение на шею. Удобный и строгий образ готов.

Дерзкий образ

Ярко-голубой вязаный кардиган можно сочетать с черными вещами. Джемпер, брюки и ботинки с клепками сразу сделают из вас дерзкую девчонку. Так можно пойти и в кафе, и на неформальную встречу с друзьями.

Уютный образ

И самый популярный образ с кардиганом. Легкая милая блузочка с цветочками и вельветовые брючки. Получается очень мило, стильно и красиво. А главное – удобно!

Будьте красивыми и стильными!

С любовью, МоднаЯ!