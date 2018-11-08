Известный на всю страну певец похоронен под Владимиром

Олег Ухналёв. В годы застоя это имя гремело на всю страну. Его пластинки расходились сотнями тысяч. На одной сцене рядом с ним стояли Валерий Ободзинский, Алла Пугачева, Ольга Зарубина и Александр Серов. А последний приют народный артист России обрел во Владимире. Хотя знают об этом немногие.

Об Олеге Яковлевиче можно прочесть во многих источниках в Интернете:

«Родился 27 ноября 1946 года в городе Горьком в семье кадрового военного-моряка. «Мой отец Яков Гордеевич Ухналёв брал Берлин. Капитан третьего ранга, морская артиллерия. После этого он остался служить в армии в Германии. Но они с мамой как истинные патриоты считали, что рожать детей надо на Родине. И нас с братом Сергеем рожали дома», – рассказывал Олег. Младший брат Сергей окончил Владимирское музыкальное училище по классу кларнета. Затем окончил Горьковскую консерваторию тоже по классу кларнета. А у Олега голос прорезался где-то лет в 14 – и мальчик пел везде, в том числе и на застольях под баян.

В 1962 году, когда семья проживала в Калининграде, по настоянию отца Ухналев в 16 лет поступил певцом-юнгой в Ансамбль песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского флота, с которым участвовал во многих концертах. В 1963 году во время встречи с моряками-балтийцами происходит встреча начинающего певца с уже известными композиторами Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым».

Ухналёв вспоминал: «Меня представили Александре Николаевне, и я спел с листа очень популярную тогда песню «Куба — любовь моя». Она сразу же сказала: «Боже мой, этому мальчику надо обязательно учиться, приезжайте в Москву». И взяла меня на творческие встречи с экипажами боевых кораблей. На следующий год наш ансамбль перед 9 мая приехал в Москву с ежегодным отчетом о проделанной работе. Я пришел к Александре Николаевне, она ещё раз настоятельно рекомендовала пойти учиться, обещала помочь».

Олег Ухналёв в 1964 году сдал экзамены и прошел отбор сразу в Гнесинское училище, ГИТИС и Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. Выбрал консерваторию. Учиться стал по классу вокала. В 1967 году познакомился с Юрием Саульским и под его управлением, параллельно с учёбой, начал выступать солистом-вокалистом джазового эстрадного оркестра «ВИО-66». В это время в оркестре играли саксофонист и джазмен Алексей Козлов (знаменитый «Козел на саксе»), пианист Игорь Бриль, барабанщик Владимир Журавский, тенор-саксофонист Юрий Чугунов.

В 1968 году Давид Тухманов предложил Олегу Ухналёву записать для радио песню «И не то, чтобы “да”, и не то, чтобы “нет”…» на стихи Игоря Шаферана. Песня, прозвучавшая в воскресной радиопередаче «С добрым утром!», была переломной в творческой карьере, и, по собственному признанию певца, после неё он «проснулся знаменитым».

В том же году Олег Ухналёв участвовал с песней Давида Тухманова «Пока молодой» в конкурсе на лучшее исполнение советской молодёжной песни. Председателю жюри Леониду Утесову очень понравилось исполнение. В результате — победа и первая премия.

В 1970-м , после успешного окончания консерватории, вышла первая грампластинка-миньон Ухналёва с песнями «Дождь и я», «23 часа полёта», «Баллада о солнечном Ра».

В этом же году Олег Ухналёв покидает «ВИО-66» и становится солистом ВИА «Москвичи», где работает совместно с певицей Аллой Пугачевой и Георгием Мамиконовым (с 1985 года руководитель ВИА «Доктор Ватсон»).

И снова появляются шлягеры: «Червона рута» и «Дали отчие окинув». В это же время певец сотрудничает в совместных концертах с Валерием Ободзинским: «Сказочное время было — никакой конкуренции, никакого соперничества! С Валерой мы работали вместе, в одном концерте, я первое отделение, он – второе и наоборот. Нас возил известный конферансье Павел Леонидов, который по-своему открыл таких звёзд, как Лариса Мондрус, Алла Иошпе и Стахан Рахимов».

В 1975 году Ухналёв работает солистом вместе со стажирующимся Александром Серовым в ансамбле «Поющие юнги» города Николаева, руководил которым тогда ныне популярный композитор Игорь Крутой. Творческая деятельность снова сводит певца с Утёсовым, и с 1976 года Ухналёв по приглашению солирует в эстрадном оркестре РСФСР под управлением музыкального мэтра.

В 1978 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускает очередную грампластинку-миньон с песнями на стихи Льва Ошанина, Леонида Дербенева, Владимира Лазарева и Евгения Евтушенко: «Я вижу тебя», «Небо моё», «Пройду весь свет», «Ничей». Артист много концертирует, его песни звучат на радио и телевидении.

В 1980 году певец был приглашен солистом в ансамбль Московского военного округа под управлением хорового дирижёра Сурена Баблоева, в котором Олег Яковлевич проработал четыре года. В это же время Олег Ухналёв работал в качестве ведущего солиста и в Московском ансамбле ПВО.

Рассказывают, что во время гастролей в Орли, пригороде Парижа, во время концерта отказала аппаратура, погас свет, и зал на семь тысяч зрителей погрузился во тьму. Артист начал петь без микрофона «Вдоль по Питерской», по окончании песни возникает мёртвая пауза, а затем – взрыв аплодисментов!

В 1980 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» выходит сразу три пластинки с записями Олега Ухналёва.

В 1982 году Олег Ухналёв записал две песни “Песенка “01” и “Позвони “01” для грампластинки «Мы — пожарная дружина».

В 1989-м вышла песня «Неспокойно родное море» для грампластинки «Песни Наума Лабковского».

Следующие записи певца вышли в 2001 году, это уже была не грампластинка, а компакт-диск «О тебе» с двадцатью песнями разных лет.

В 2005 году фирма «Мелодия» продолжила ретроспективу лучших песен певца компакт-диском «23 часа полета», в которую вошли девятнадцать записей 1969 – 1980 годов.

Многие песни для Олега написал его родной брат Сергей Яковлевич Ухналёв. Например, «Черемуховый цвет», «Летняя гроза», «Третий лишний».

В новом тысячелетии Олег Ухналёв продолжил творческую деятельность выступлениями с оркестром “Джаз-бэнд “Ретро-звёзды”. Была в репертуаре Уханлёва песня на стихи Льва Ошанина про Вязники.

Свой творческий путь народный артист России Олег Яковлевич Ухналёв завершил солистом муниципального оркестра города Балашихи.

Певец умер 13 августа 2005 года в подмосковном городе Красногорске на 59-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

Олег Ухналёв после отпевания был похоронен на кладбище «Улыбышево» рядом с родителями (у матери артиста были владимирские корни).

Найти могилу певца оказалось делом непростым, несмотря на то что в Интернете есть ориентиры. Около 40 минут ушло на поиски захоронения. В итоге повезло!

Скромные памятники. Видно, что навещают. Указателя, как к могиле актера Алексея Фомкина, правда, нет. Возможно, только пока.

Юрий Борисов

Фото автора и из открытых источников