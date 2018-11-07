Закончи строчку песни группы «Ария»

Этот парень был из тех,
кто просто любит жизнь,
Любит праздники и громкий смех,
пыль дорог и ветра свист.
Он был везде и всегда своим
Влюблял в себя целый свет,
И гнал свой байк, а не лимузин…
кто просто любит жизнь,
Любит праздники и громкий смех,
пыль дорог и ветра свист.
Он был везде и всегда своим
Влюблял в себя целый свет,
И гнал свой байк, а не лимузин…
Правильно!
Неправильно!
-
3асыпай на руках у меня, засыпай,
Засыпай под пенье дождя,
Далеко, там где неба кончается край,
Ты найдёшь…
Засыпай под пенье дождя,
Далеко, там где неба кончается край,
Ты найдёшь…
Правильно!
Неправильно!
-
Сводит с ума улица Роз,
Спрячь свой обман, улица слёз…
Спрячь свой обман, улица слёз…
Правильно!
Неправильно!
-
Я любил и ненавидел,
Но теперь душа пуста,
Всё исчезло, не оставив и следа.
И не знает боли в груди…
Но теперь душа пуста,
Всё исчезло, не оставив и следа.
И не знает боли в груди…
Правильно!
Неправильно!
-
Твой враг в пыли, жалок и слаб,
загнанный зверь, раненый раб.
Еще секунда и скажет: "Убей!"
перст императора.
"Святой судьбе не прекословь", -
воет толпа, чувствует кровь.
Не стоит скорби: ни жен, ни друзей.
Жизнь гладиатора - …
загнанный зверь, раненый раб.
Еще секунда и скажет: "Убей!"
перст императора.
"Святой судьбе не прекословь", -
воет толпа, чувствует кровь.
Не стоит скорби: ни жен, ни друзей.
Жизнь гладиатора - …
Правильно!
Неправильно!
-
Все, во что ты навеки влюблен,
уничтожит разом
Тысячеглавый убийца-дракон,
должен быть повержен он,
Сильнее всяких войн…
уничтожит разом
Тысячеглавый убийца-дракон,
должен быть повержен он,
Сильнее всяких войн…
Правильно!
Неправильно!
-
Штиль, ветер молчит,
Упал белой чайкой на дно,
Штиль, наш корабль забыт,
Один в мире скованном сном.
Между всех времён, без имён и лиц,
Мы уже не ждём…
Упал белой чайкой на дно,
Штиль, наш корабль забыт,
Один в мире скованном сном.
Между всех времён, без имён и лиц,
Мы уже не ждём…
Правильно!
Неправильно!
-
Возьми мое сердце, возьми мою душу
Я так одинок в этот час, что хочу умереть.
Мне некуда деться, свой мир я разрушил,
По мне плачет только…
Я так одинок в этот час, что хочу умереть.
Мне некуда деться, свой мир я разрушил,
По мне плачет только…
Правильно!
Неправильно!
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Там высоко нет никого,
Там так же одиноко, как и здесь,
Там высоко бег облаков…
Там так же одиноко, как и здесь,
Там высоко бег облаков…
Правильно!
Неправильно!
-
Стой! Это бездна и не жди иного — бесполезно!
Небо мольбы не ждет! Небо угроз не слышит!
Небо ведет особый счет!
Небо мольбы не ждет! Небо угроз не слышит…
Небо мольбы не ждет! Небо угроз не слышит!
Небо ведет особый счет!
Небо мольбы не ждет! Небо угроз не слышит…
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 2
Вы, выставляете опрос по Арии, а фото у вас группы Кипелов.
Это фото взято с сайта фанатов “Арии”. Для них Кипелов и “Ария” не делимы. И мы с ними согласны! Все самые популярные песни группы связаны с ее бывшим лидером