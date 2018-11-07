Закончи строчку песни группы «Ария»

Этот парень был из тех,

кто просто любит жизнь,

Любит праздники и громкий смех,

пыль дорог и ветра свист.

Он был везде и всегда своим

Влюблял в себя целый свет,

И гнал свой байк, а не лимузин… И не кабриолет Исчез его след Таких друзей больше нет Правильно! Неправильно! -

3асыпай на руках у меня, засыпай,

Засыпай под пенье дождя,

Далеко, там где неба кончается край,

Ты найдёшь… цветущий май потерянный рай горный Алтай Правильно! Неправильно! -

Сводит с ума улица Роз,

Спрячь свой обман, улица слёз… Я хочу быть с тобой Я умираю из-за тебя Я люблю и ненавижу тебя Правильно! Неправильно! -

Я любил и ненавидел,

Но теперь душа пуста,

Всё исчезло, не оставив и следа.

И не знает боли в груди… холодное сердце осколок льда гранитный камешек в груди Правильно! Неправильно! -

Твой враг в пыли, жалок и слаб,

загнанный зверь, раненый раб.

Еще секунда и скажет: "Убей!"

перст императора.

"Святой судьбе не прекословь", -

воет толпа, чувствует кровь.

Не стоит скорби: ни жен, ни друзей.

Жизнь гладиатора - … Колизей! Апофигей! Это спидвей! Правильно! Неправильно! -

Все, во что ты навеки влюблен,

уничтожит разом

Тысячеглавый убийца-дракон,

должен быть повержен он,

Сильнее всяких войн… Душа и любовь Воля и разум Свобода и бог Правильно! Неправильно! -

Штиль, ветер молчит,

Упал белой чайкой на дно,

Штиль, наш корабль забыт,

Один в мире скованном сном.

Между всех времён, без имён и лиц,

Мы уже не ждём… что проснётся бриз что достигнем границ что поймаем жар-птиц Правильно! Неправильно! -

Возьми мое сердце, возьми мою душу

Я так одинок в этот час, что хочу умереть.

Мне некуда деться, свой мир я разрушил,

По мне плачет только… дождь в октябре снежинка в руке свеча на холодной заре Правильно! Неправильно! -

Там высоко нет никого,

Там так же одиноко, как и здесь,

Там высоко бег облаков… К погасшей много лет назад звезде Вослед заходящему солнцу По равнодушному небу Правильно! Неправильно! -