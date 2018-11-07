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Закончи строчку песни группы «Ария»

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Закончи строчку песни группы «Ария» Я набрал %%score%% из %%total%%

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Обсуждение 2

  • Елена:
    07.11.2018 в 22:38

    Вы, выставляете опрос по Арии, а фото у вас группы Кипелов.

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  • Татьяна Лысова Татьяна Лысова:
    08.11.2018 в 08:55

    Это фото взято с сайта фанатов “Арии”. Для них Кипелов и “Ария” не делимы. И мы с ними согласны! Все самые популярные песни группы связаны с ее бывшим лидером

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