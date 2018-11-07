Светлана и Дмитрий Кукушкины покинули проект «Союзники», но готовятся к свадьбе

Буквально несколько дней назад прошла очередная серия шоу «Союзники» на телеканале «СТС». Там приняли участие наши земляки – разведенная пара Светлана и Дмитрий Кукушкины. Они сражались за победу в проекте очень стойко и пытались получить заветные 10 млн рублей. Но в последней серии покинули проект. Однако владимирцы уехали с гораздо большим подарком судьбы – они вновь обрели любовь. Как это было, рассказывает Светлана Кукушкина.

Что осталось за кадром

-В этой серии многого не показали. Был очень важный психологический момент, который в эфир не вошел. А на одном испытании нас загримировали под стариков (на 40 лет старше). Около 4 часов мы сидели на гриме. Нас посадили напротив , и мы должны были оценить внешний вид друг друга. Я рассказала о своем восприятии: как выглядит Дима, какую жизнь он прожил. А в конце нам сказали, чтобы мы представили, что умираем. И какие бы слова сказали на прощание своей половинке. Это снесло крышу. Мы просто рыдали.

Невероятное признание в любви

-Потом Дима мне устроил признание в любви на песке. Он сбежал на пляж и огромными четырехметровыми буквами написал: «Света, я тебя люблю!». Утром разбудил меня, и я увидела. Это было самое лучшее, что он мог сделать, чтобы дать мне сил, уверенности и спокойствия.

Последнее испытание

-Когда наступил день того решающего испытания, я почему-то поняла, что на виллу мы больше не вернемся. Уже напала тоска, хотелось домой. Но я взяла себя в руки и решила, что буду биться.

Последнее испытание было максимально сложным за счет невероятного количества препятствий. И сначала мы пошли с таким боевым духом, рвали и метали. А после нескольких заходов, честно признаюсь, почувствовала, что хочу домой. И, наверное, немного сдала позиции.

Решающее голосование

-Мы не ожидали, что будем голосовать здесь и сейчас. То есть договориться возможности не было никакой. Мы с Димой изначально хотели выгнать «серую» команду. Но решили, что они должны остаться, и поменяли решение в пользу «оливковых». Потому что это проект все-таки про чувства, а у “серых” они стали восстанавливаться. Но, к сожалению, они выбрали нас. Потом очень расстроились, говорили: «Если бы мы знали, что вы не будете против нас голосовать. Мы бы вас оставили!» Но дело сделано. Все!

– Когда мы уходили, все ревели. Команды, Агния, мы сами. Такого прощания еще не было ни с кем. Все уже сплотились и переживали друг за друга. Но я считаю, что всему свое время. И раз мы покинули проект в это время, значит, мы взяли от него все, что могли. Мы выиграли 45 000 рублей, выиграли дочке гироскутер и наладили свои отношения. Мне кажется, что самое важное мы забрали и стали победителями. Как и все, кто сумел восстановить отношения.

От себя добавим: самое главное наши “союзники” забрали с собой. Это потрясающие отношения и целостную семью. Кстати, скоро у Светланы и Дмитрия снова свадьба! Пожелаем им любви и взаимопонимания на всю жизнь!

Юлия Митина

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