Старое Кубаево: новая жизнь заброшенной деревни

Опустевшие некогда места Владимирской области переживают второе рождение. Согласно данным “Википедии”, на момент переписи населения 2010 года в деревне Старое Кубаево Судогодского района числился один-единственный человек. Художник-отшельник живет и творит там до сих пор. Не так давно к нему присоединились те, кто готов променять пыль городов на чистый воздух и свободу. Теперь у почти вымершей деревни есть шанс стать центром экотуризма и малой родиной для тех, кто решится изменить свою жизнь.

Недалеко от старого деревянного дома, оставшегося от деревни, расположились причудливые круглые домики с зелеными крышами. “Глиночурки” – строения из глины и поленьев – возводит экостроитель Сергей Медников. Старинная технология давно оправдала себя. Похожие домики по сотне лет стоят по всему миру. Увидеть их, побывать внутри и даже освоить технологию строительства теперь можно в Старом Кубаево. О новой жизни некогда заброшенной деревни – новый выпуск проекта “Точка на карте”:

Елена Пляскина

Фото и видео Алексея Сорокина