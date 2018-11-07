Мультфильмы – помощники родителей или мировое зло?

Споры о пользе и вреде мультфильмов ведутся с тех пор, как появился первый анимационный фильм. Кто-то считает, что мультики засоряют мозги детей, кто-то практикует «мультобработку» ребенка при любом удобном случае. При этом у каждого поколения свои причины, чтобы разрешить просмотр мультиков или запретить его. Но, как всегда, истина где-то посередине, а здравый смысл – наше всё.

Случалось ли вам наблюдать такую картину в кафе: мама или папа кормят ребенка с ложечки, а на столе стоит смартфон или планшет, где мелькают мультяшные герои? Звука почти не слышно, качество изображения тоже весьма посредственное, но чадо послушно открывает рот – родители довольны. Ребенок, пожалуй, не заметит, если поставка еды прекратится, но если прервать сеанс мультфильмов, поднимется вой.

Есть другая крайность. У моего сына есть друг, которому дивный мир анимации открылся только в школе. Нет, он, конечно, знал о существовании мультфильмов. И кое-что даже смотрел – в гостях, у бабушки – мельком, урывками. Но когда дети начинают обсуждать очередные новинки «анимапрома», парень затихает, старается не участвовать и не потому, что ему скучно. Нет, он просто боится. Это неизвестная для него территория – территория опасности и запретов.

Но если смотреть на ситуацию в целом, становится очевидным, что мультфильмы стали частью жизни наших детей. Для кого-то они из разряда чего-то обыденного, привычного, фонового, для других даже короткая встреча с любимыми героями сродни небольшому празднику.

Я из тех, кто считает, что мультфильмы нужны. И причин несколько.

Ну, самая очевидная – это универсальная палочка-выручалочка в экстренных случаях. Сколько нервов сберегли они в самолетах и поездках, в очереди в поликлинике и в кабинетах зубных врачей, например!

Во-вторых, мультфильмы, если их правильно выбрать, способны обучить и научить хорошему и полезному. Мои дети многое узнали из научных серий «Фиксиков» и «Смешариков». Да что уж… я сама иногда смотрю и удивляюсь, как интересно устроен наш мир.

В моей семье есть список мультфильмов, которые разрешены к просмотру и, что важно, пользуются спросом у детей (4-8 лет).

Уже упомянутые «Смешарики». Правда, смотрим мы не столько основной сериал, сколько обучающие сборники – «Азбука безопасности», «Азбука здоровья» и другие азбуки, «Пин-код», «Спорт». «Фиксики». Тут ждем новинок и пересматриваем архив. Есть очень удачные серии, есть, конечно, сильно рекламные. Но тут мы вольны выбирать. «Поли Робокар». Мне, если честно, самой нравится этот сериал. Но дети пересмотрели его и теперь осваивают серии из циклов «Правила дорожного движения» и «Рой и пожарная безопасность». На мой взгляд, очень удачная форма подачи столь важного материала – как вести себя на улице, как поступать в экстремальных ситуациях, как вызвать и дождаться помощи. «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Загадки Джесса», «Пингвиненок Пороро», «Тигренок Даниель» – мультфильмы о дружбе, взаимопомощи и поддержке. Следим за новинками, обсуждаем каждую серию. Не все, конечно, радужно, но много полезного для ребенка. «Свинка Пеппа» – тут многие со мной поспорят. Но лично я ничего дурного в семье свинок не вижу – они забавные, веселые и, что важно, незлые. Очень красочно показаны все детские кризисы и намечены пути их преодоления. Даже сами дети замечают сходство сериала и жизни – некоторые ситуации очень реалистичны: поездка в отпуск, посещение окулиста, школьная экскурсия, поход за продуктами. И специально для ценителей прекрасного: в России есть аналог «Пеппы» – сериал «Три кота». Мультфильмы по профессиям. «Доктор Плюшева», «Пожарный Сэм», «Почтальон Пэт», «Паровозики из Чаггингтона», «Щенячий патруль». Для детей это – первоначальное знакомство с разными профессиями и добрыми героями, задача которых помочь своим друзьям. Отечественная классика – серии про Простоквашино, Бременских музыкантов, кота Леопольда, Винни-Пуха, Карлсона и многое-многое другое. Тут я думаю, комментарии излишни.

В список «мультзапрещенки» у нас попала «Маша и Медведь», «Четверо в кубе», «Дружба – это чудо» и прочие Пони и «Клуб Винкс» (простите, но да), всевозможные «Трансформеры» и мультфильмы про монстров.

Есть у нас и правила просмотра мультфильмов, два из которых соблюдаются неукоснительно.

Мультфильм – это отдельная часть расписания, но никак не фон для другого занятия. Самостоятельный доступ к youtube и другим источникам анимационного контента запрещен.

Еще одно правило, которое иногда нами нарушается, ограничивает время просмотра и количество сеансов. Тут слишком много факторов, влияющих на процесс. Чаще всего мультфильм включается 2 раза в день – 5 минут утром и не больше 20-25 минут вечером.

Ну, и всеми силами стараемся соблюдать еще одно – смотрим мультфильмы вместе. Дети с родителями. Для взрослых, между прочим, в этом сплошные плюсы: во-первых, контроль за содержанием, во-вторых, удовольствие от просмотра, в-третьих, короткая передышка, отдых от дел и забот. Ведь в каждом из нас просыпается ребенок, когда мы только произносим теплое и веселое слово «мууультики».

Ваша Света Мазур

Заглавное фото:karusel-tv.ru