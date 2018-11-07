Бесплатный ноябрь: куда сходить, не потратив ни копейки?

Не обязательно, чтобы чему-то научиться и посмотреть что-то новое, платить сумасшедшие деньги. Можно вообще ничего не платить! И мы вам это докажем. Во Владимире и Александрове в ноябре будут абсолютно бесплатные мероприятия, которые может посетить любой желающий. Читайте внимательно и записывайтесь!
Литературно-познавательный час «О Платоне Недобобове»
9 ноября 2018 года отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И в честь юбилейной даты Владимирская областная библиотека для детей и молодежи организует литературно-познавательный час «О Платоне Недобобове» для младших школьников. Детям расскажут о жизни писателя и о его великих произведениях.
Дата: 9 ноября
Место: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (корпус 1)
ул. Мира, д. 51 (ост. «Улица П. Осипенко»)
Время: 14.00 – 15.00
Телефон: +7 (492) 233-37-00, +7 (492) 253-48-98
Возраст: 6+
Концерт «Музыкальный четверг»
Каждый четверг в библиотеке теперь будет играть музыка! Целый час будет посвящен каждый раз одному из музыкальных жанров, стилей или даже конкретной музыкальной группе. В октябре уже прошел джазовый четверг, день Фредди Меркьюри и группы QUEEN. Советуем посетить всем любителям музыки.
Даты: 8, 15, 22 ноября
Время: 11.00 – 12.00
Место: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (корпус 1)
ул. Мира, д. 51 (ост. «Улица П. Осипенко»)
Телефон:+7 (492) 233-37-00, +7 (492) 253-48-98
Возраст: 6+
Четыре коня
В Александрове научат бесплатно играть в шахматы!
Занятия клуба проходят один раз в неделю. Клуб открыт для всех желающих: детей, взрослых, новичков и профессионалов.
Клуб «Четыре коня» создан в 2012 году. Численность членов клуба – около 20 человек разных возрастных категорий. Если вы давно хотели заняться профессионально шахматами, то в этом клубе есть возможность изучать и развивать свое мастерство.
Место: Центральная городская библиотека города Александрова
(г. Александров, ул. Ленина, 5)
Дата: 11 ноября
Время: 11.00
Продолжительность: 4 часа
Возраст: 7+
Клуб изучения иностранного языка «Полиглот»
Город Александров богат на бесплатные образовательные мероприятия. В этом месяце у вас есть возможность выучить английский язык совершенно бесплатно с помощью видеоуроков.
На курсе используются материалы из цикла передач «Полиглот. Английский за 16 часов». Серия уроков дает возможность выучить язык с помощью видеоуроков, таблиц глаголов, правил и без репетиторов.
Как это работает? Вы смотрите видео, запоминаете, повторяете. На занятия будет приходить преподаватель английского языка, и каждый сможет задать вопросы, получить обратную связь от профессионала.
Место: Центральная городская библиотека города Александрова
(г. Александров, ул. Ленина, 5)
Дата: 10 ноября
Время: 13.00
Продолжительность: 2 часа
Возраст: 16+
Кинотеатр «Милосердие и порядок»
Напомним, что кинотеатр «Милосердие и порядок» регулярно проводит бесплатные киносеансы. Новинки, анимация, авторское кино. Итак, чем радует ноябрь? Скорее смотрите афишу на ноябрь для детей:
«Пчёлка Майя и кубок мёда»
Жанр: мультфильм, детский, комедия, семейный, приключения, 2018 г.
Страна: Германия, Австралия
Продолжительность: 85 мин.
Возрастные ограничения: 0+
Даты показов: 10, 11 ноября в 10.30
«Белль и Себастьян : друзья навек»
Жанр: приключения, семейный, 2018 г.
Страна: Франция
Продолжительность: 97 мин.
Возрастные ограничения: 6+
Даты показов: 10, 11 ноября в 13.30
«В поисках йети»
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, 2017 г.
Страна: Канада
Продолжительность: 80 мин.
Возрастные ограничения: 6+
Даты показов: 10, 11 ноября в 16.00
Для взрослых:
«Из Неаполя с любовью»
Жанр: комедия, 2016 г.
Страна: Италия
Продолжительность: 95 мин.
Возрастные ограничения: 12+
Даты показов: 10, 11 ноября в 18.30
«Самая обаятельная и привлекательная»
Жанр: мелодрама, комедия, 1985 г.
Страна: СССР
Продолжительность: 81 мин.
Возрастные ограничения: 16+
Дата показа: 16 ноября в 16.00
Юлия Митина
Заглавное фото: in-museum.ru
Обсуждение 2
А в “Милосердии и порядке” есть не только кинотеатр, но и интересные концерты и выставки (всё бесплатно), а так же кафе-музей “Гжель”, где можно не только недорого и вкусно поесть, но и увидеть множество экспонатов выставки.
Вы абсолютно правы! Спасибо большое за дополнение))))