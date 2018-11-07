Бесплатный ноябрь: куда сходить, не потратив ни копейки?

Не обязательно, чтобы чему-то научиться и посмотреть что-то новое, платить сумасшедшие деньги. Можно вообще ничего не платить! И мы вам это докажем. Во Владимире и Александрове в ноябре будут абсолютно бесплатные мероприятия, которые может посетить любой желающий. Читайте внимательно и записывайтесь!

Литературно-познавательный час «О Платоне Недобобове»

9 ноября 2018 года отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И в честь юбилейной даты Владимирская областная библиотека для детей и молодежи организует литературно-познавательный час «О Платоне Недобобове» для младших школьников. Детям расскажут о жизни писателя и о его великих произведениях.

Дата: 9 ноября

Место: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (корпус 1)

ул. Мира, д. 51 (ост. «Улица П. Осипенко»)

Время: 14.00 – 15.00

Телефон: +7 (492) 233-37-00, +7 (492) 253-48-98

Возраст: 6+

Концерт «Музыкальный четверг»

Каждый четверг в библиотеке теперь будет играть музыка! Целый час будет посвящен каждый раз одному из музыкальных жанров, стилей или даже конкретной музыкальной группе. В октябре уже прошел джазовый четверг, день Фредди Меркьюри и группы QUEEN. Советуем посетить всем любителям музыки.

Даты: 8, 15, 22 ноября

Время: 11.00 – 12.00

Место: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (корпус 1)

ул. Мира, д. 51 (ост. «Улица П. Осипенко»)



Телефон:+7 (492) 233-37-00, +7 (492) 253-48-98

Возраст: 6+

Четыре коня

В Александрове научат бесплатно играть в шахматы!

Занятия клуба проходят один раз в неделю. Клуб открыт для всех желающих: детей, взрослых, новичков и профессионалов.

Клуб «Четыре коня» создан в 2012 году. Численность членов клуба – около 20 человек разных возрастных категорий. Если вы давно хотели заняться профессионально шахматами, то в этом клубе есть возможность изучать и развивать свое мастерство.

Место: Центральная городская библиотека города Александрова

(г. Александров, ул. Ленина, 5)

Дата: 11 ноября

Время: 11.00

Продолжительность: 4 часа

Возраст: 7+

Клуб изучения иностранного языка «Полиглот»

Город Александров богат на бесплатные образовательные мероприятия. В этом месяце у вас есть возможность выучить английский язык совершенно бесплатно с помощью видеоуроков.

На курсе используются материалы из цикла передач «Полиглот. Английский за 16 часов». Серия уроков дает возможность выучить язык с помощью видеоуроков, таблиц глаголов, правил и без репетиторов.

Как это работает? Вы смотрите видео, запоминаете, повторяете. На занятия будет приходить преподаватель английского языка, и каждый сможет задать вопросы, получить обратную связь от профессионала.

Место: Центральная городская библиотека города Александрова

(г. Александров, ул. Ленина, 5)

Дата: 10 ноября

Время: 13.00

Продолжительность: 2 часа

Возраст: 16+

Кинотеатр «Милосердие и порядок»

Напомним, что кинотеатр «Милосердие и порядок» регулярно проводит бесплатные киносеансы. Новинки, анимация, авторское кино. Итак, чем радует ноябрь? Скорее смотрите афишу на ноябрь для детей:

«Пчёлка Майя и кубок мёда»

Жанр: мультфильм, детский, комедия, семейный, приключения, 2018 г.

Страна: Германия, Австралия

Продолжительность: 85 мин.

Возрастные ограничения: 0+

Даты показов: 10, 11 ноября в 10.30

«Белль и Себастьян : друзья навек»

Жанр: приключения, семейный, 2018 г.

Страна: Франция

Продолжительность: 97 мин.

Возрастные ограничения: 6+

Даты показов: 10, 11 ноября в 13.30

«В поисках йети»

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, 2017 г.

Страна: Канада

Продолжительность: 80 мин.

Возрастные ограничения: 6+

Даты показов: 10, 11 ноября в 16.00

Для взрослых:

«Из Неаполя с любовью»

Жанр: комедия, 2016 г.

Страна: Италия

Продолжительность: 95 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Даты показов: 10, 11 ноября в 18.30

«Самая обаятельная и привлекательная»

Жанр: мелодрама, комедия, 1985 г.

Страна: СССР

Продолжительность: 81 мин.

Возрастные ограничения: 16+

Дата показа: 16 ноября в 16.00

Юлия Митина

Заглавное фото: in-museum.ru