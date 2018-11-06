“Всех скорбящих радость” поможет в беде и утешит в печали

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих» – с этих слов начинается молитва к иконе Божией Матери “Всех скорбящих радость”. Верующие просят у Богородицы избавления от всех жизненных невзгод, с которыми сам человек справится не в силах.

6 ноября в большинстве храмов Владимирской епархии в этот день совершатся божественные литургии и молебны с прочтением акафиста образу “Всех скорбящих Радосте”.

Всё началось с чуда

Со слов свидетелей тех времён, первое чудо от этого образа Божией Матери произошло в 1688 году.Во время молитв перед иконой от тяжелой болезни излечилась родная сестра московского патриарха Евфимия. Как гласят церковные записи, взывая к Богородице, Евфимия Папина однажды услышала голос:

– Евфимия, отчего в страдании твоём не прибегаешь ты к общей целительнице всех?

– Где же найти мне такую целительницу? — отвечала Евфимия, изумлённая голосом.

И был ответ:

– Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих радость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего.

Евфимии принесли образ Богоматери, провели молебен, и она исцелилась. Произошло это 6 ноября. Сейчас этот столичный храм, где стояла та икона, именуется «Скорбященским».

Богоматерь с «грошиками»

На иконе “Всех скорбящих радость” изображена Царица Небесная, которая возвышается и накрывает своей благодатью нагих и сирых, обездоленных людей, которые взывают к ней о помощи. Но существует образ, где Богоматерь ещё и осыпает страждущих монетами.

История этой версии иконы имеет 130-летнюю давность.На окраине Петербурга в деревенской часовне случился пожар из-за удара молнии. Когда огонь потушили, местные жители изумились – икона Богоматери не только не сгорела, не покрылась копотью, а, наоборот, просветлела, и к её лику с разных сторон приклеилось 12 медных монет из кружки с пожертвованиями, которая стояла рядом и разбилась во время пожара.

Слово священнику

– Икона эта особенно примечательна и дорога для нас потому, что с ней связано удивительное предание о помощи скорбящим и страждущим самой Царицей Небесной, – рассказал «Призыв.ру» Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого.

Повесть об этом чуде очень понятна и вразумительна для всех нас, верующих в заступничество Божией Матери перед Своим Сыном и нашим Господом Иисусом Христом.

Икона эта известна и особенно почитается в храмах, посвященных этому чудотворному образу. Например, есть предел в честь этого образа в храме Святителя Николая Чудотворца в селе Юрово Собинского района, а в Суздале есть Скорбященский храм (в комплексе Цареконстантиновского храма в центре города). Для этих храмов этот день сугубо торжественный – это их престольный праздник.

Обращаться к Царице Небесной нужно не только в моменты печалей и постигших нас проблем. К ней всегда нужно молиться в первую очередь как к великой ходатайнице за нас грешных. Но особенно остро ощущается чудесная помощь, исходящая от этого образа, в дни постигших нас скорбей, несомненно попущенных самим Богом для нашего исправления и испытания.

Иконы с изображением Божией Матери наиболее почитаемы православными христианами и их чаще всего можно увидеть в наших домах. Это объясняется в первую очередь тем, что Богородица действительно часто приходит к нам на помощь после усердной молитвы перед ее ликом.

Помимо иконы “Всех скорбящих радость” нашими верующим, по словам священнослужителей, особо любимы Казанская, Иверская, Семистрельная, Неупиваемая Чаша, почитание которых прочно вошло в русское церковное предание. Но это совсем не означает, что другие лики Богородицы менее популярны. Каждый верующий сам выбирает себе особо чтимый образ. Перед иконой Богоматери, в том числе “Всех скорбящих радость” совершается множество чудес и исцелений. Бесплодным женщинам она даёт возможность почувствовать радость материнства, утешает верующих в болезнях физических и душевных, помогает пережить тяжёлые жизненные ситуации. Главное, к лику Небесной Царицы обращаться с искренними и чистыми помыслами, не держа ни на кого зла. Тогда помощь обязательно придёт, говорят священнослужители.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: mitropoliakuban.ru