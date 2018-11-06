Владимир переживает поэтический бум

«Поэт в России больше, чем поэт» – написал Евгений Евтушенко. Сегодня стихотворцы стадионов не собирают, их гражданская позиция не вдохновляет миллионы соотечественников на высокие помыслы и героические поступки. И потому родилась другая шуточная фраза: «Поэт в России больше не поэт». Но вот что интересно: литераторов, выражающих свои чувства и мысли рифмованными (а иногда и не очень рифмованными) строками, меньше не стало. Во Владимирской области – точно. Они пишут. И пишут не в стол. При тех возможностях, которые даёт Интернет, они выдают свои стихи публике (с разным успехом). А иногда выступают публично. А иногда и печатаются. И спорят, спорят, спорят… Поэтическая жизнь Владимира бурлит. Среди тех, кто наблюдает за этим кипящим котлом и порой выступает в роли шеф-повара, – владимирская поэтесса Мария Егорова. Она рассказывает пользователям «Призыва Ру» о сложной поэтической кухне нашего замечательного городка.

Фото: slon.fr