Полотенцесушитель многострадальный

Нет ни одного более многострадального элемента в современном ремонте, чем обычный водяной полотенцесушитель! Иной раз зайдешь в свежеотремонтированную ванную у кого-нибудь в квартире и удивляешься: на стенах дорогущая плитка из Испании, фирменная итальянская сантехника, все в подсветке, видно, люди старались, вкладывали в ремонт и душу, и деньги! А на стене висит он – полотенцесушитель! Новенький, хромированный, исправно трудящийся на обогрев самого влажного помещения в квартире. А подключен этот трудяга, венец любой ванной комнаты (за крайне редким исключением) совершенно похабным способом и неправильно.

Мы уже писали о том, что установка полотенцесушителей входит в топ-5 самых распространенных ошибок сантехников. Но, так как ситуация меняется крайне медленно, мы решили остановиться на вопросе полотенцесушителей подробнее.

Причина, по которой полотенцесушители мы сегодня назвали многострадальными, заключается в том, что, как правило, в многоквартирных домах устанавливают их местные сантехники-слесари, а облицовку ванной делает плиточник. И, конечно же, работы друг с другом согласовывают они редко.

Эстетичное подключение

Вот вы приехали в магазин и выбираете новый полотенцесушитель. Глаза разбегаются от изобилия, представленного на рынке. Можно купить «лесенкой», а можно – белого цвета, можно – классический змеевик, можно – большой, а можно – поменьше. И вот вы уже битый час не можете определиться, что же вам выбрать, чтобы все было эстетично, а главное – чтобы ваше приобретение вписалось в интерьер дорогой ванной комнаты. И здесь возникает первый диссонанс: красивые хромированные полотенцесушители сантехники подключают абы как. Чаще всего в сегодняшних условиях технически подключение будет выглядеть примерно так:

Хромированный полотенцесушитель подключают в лучшем случае белой полипропиленновой трубой.

Небольшое отступление: мы уже писали, что полипропилен на трубах центрального отопления чаще всего запрещен, а ведь именно к системе отопления в большинстве домов, построенных в СССР, подключены полотенцесушители, поэтому они и холодные летом.

А если вам особенно «повезет», то место соединения вашего нового и очень красивого полотенцесушителя украсит торчащая из резьбы желтая фум-лента или лохмотья льна.

Такое соединение уже никогда не будет эстетически соответствовать полотенцесушителю, который вы так долго выбирали, а как тщательно его разрабатывали дизайнеры и производители!

Как же должно быть правильно? Все очень просто. Если полотенцесушитель у вас хромированный, то и подводящая труба, которая останется на виду после облицовки плиткой, должна быть хромированной, равно как и все последующие соединения и арматура (краны)!

Иначе вся эта эстетика теряет весь смысл! Стоят такие хромированные участки труб (сгоны) не так дорого, покупаются один раз и радуют глаз много лет.

Не забываем отражатели

Вывод труб полотенцесушителя из стены всегда должен быть закрыт отражателем. Когда просто в плитке сделана дыра, а из нее выходит труба – это неправильно (см. фото):

Как бы ни старался плиточник, торчащая из стены труба всегда будет неэстетичной. Более того, края обрезанной плитки еще и очень острые – кто-нибудь может и порезаться! Поэтому всегда выход труб из стен должен закрываться отражателем, которые в большинстве случаев выпускаются в цвет полотенцесушителя, т.е. они тоже хромированные.

Если в ванной вашей квартиры вывод труб к полотенцесушителю не имеет отражателей, а ремонт уже закончен, и мастеров не найти, советую приобрести разборные отражатели, которые имеются в свободной продаже и выглядят вот так:

Стоят они недорого, и с ними все станет намного красивее:

Если есть байпас – краны обязательны!

От вопросов эстетики перейдем к вопросам безопасности. Полотенцесушитель – одна из наиболее частых причин, по которой жильцы затапливают соседей. Кроме того, в сильные морозы известны случаи, когда люди получали ожог при прикосновении к полотенцесушителю, так как в морозы ТЭЦ (если отопление центральное) подает воду, близкую к кипятку по температуре. Большинства проблем можно избежать, если ваш полотенцесушитель оборудован кранами! В морозы температуру полотенцесушителя можно уменьшить, а в случае ремонта или протечки его можно просто снять. Но тут есть одно условие: полотенцесушитель должен быть оборудован байпасом (трубой-перемычкой), иначе если вы перекроете полотенцесушитель у себя, ваши жильцы также останутся без горячих полотенцесушителей.

С точки зрения эстетики краны нужно покупать также хромированные или в цвет полотенцесушителя (как на фотографиях выше), а с точки зрения функциональности – вентильные. Шаровые краны брать не рекомендуется: регулировать температуру с их помощью не получится. Чаще всего же сантехники (особенно из ЖЭКа) на полотенцесушители краны либо не ставят совсем, либо ставят обычные шаровые, которые к тому же смотрятся на полотенцесушителе как инородный элемент.

Конструкция должна быть надежно закреплена

Полотенцесушитель должен быть надежно закреплен. Если вы не видите на полотенцесушителе креплений (как на фото выше), то можете расценивать это как бомбу замедленного действия. В местах резьбовых соединений с трубой происходит сильное напряжение: тяжелый полотенцесушитель, наполненный водой, тянет вниз, и рано или поздно все это обязательно потечет. Кстати, на фото выше нет не только креплений, но и отражателей, а пустоты в отверстии плитки замазаны затиркой, что также крайне распространенная практика. Но с точки зрения эстетики подобные «украшения» совершенно неприемлемы.

Помните, наша жизнь состоит из мелочей. Если мы будем внимательнее относиться к мелочам нашего быта, заставлять представителей рабочих профессий тщательнее, аккуратнее и профессиональнее подходить к своей работе, наш мир очень быстро изменится до неузнаваемости. В конце концов, за свою работу мастера сегодня берут немаленькие суммы денег, которые так трудно нам всем достаются.

Виктор Волчек

Заглавное фото: vash.market