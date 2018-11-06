Как привить ребенку здоровые привычки?

Медики бьют тревогу: здоровье современных детей в разы хуже, чем у их бабушек и дедушек в том же возрасте. И причина этого кроется в несоблюдении элементарных правил. Дети порой просто о них не знают, а взрослые чаще всего их не придерживаются. Поэтому приобщение подрастающее поколение к здоровому образу жизни стало делом государственным. Об этом много говорят на всех уровнях власти, разрабатывают множество программ. Опытом реализации одной из них может поделиться Покровская средняя школа № 1, где с 2010 года работает проект «Здоровей-ка!». О нем рассказала директор этого учебного заведения Наталья Тимофеева на пресс-завтраке, организованном куратором программы «Будь здоров» – АНО ИПЦ «Доверие».

Программа «Будь здоров» имеет четыре основных направления: выращивание полезных растений, приготовление недорогой полезной еды, проведение образовательных занятий на тему здорового питания (с акцентом на завтрак как на самый важный прием пищи в течение дня), занятие физическими упражнениями и подвижными играми. В ходе отбора для участия в программе школы представляют куратору проекты по ее реализации. В зависимости от потребностей конкретного проекта школа получает целевое финансирование в соответствующем объеме.

Символом нашего проекта «Здоровей-ка» стал Зожик – сказочный человек, знающий все о здоровом образе жизни. А девизом следующее четверостишие:

Не забывай в числе других продуктов

Побольше кушать овощей и фруктов,

Вини себя за вид болезненный и хмурый,

И занимайся больше физкультурой!

Предварительное анкетирование показало, что знания о здоровом образе жизни у детей недостаточны и что необходимо вести работу с родителями учеников. Дети с большой охотой влились в проект «Здоровей-ка». Они завели дневники ЗОЖ, в которых записывали все, что узнали о продуктах, которые можно и нужно есть каждый день, о тех, которые можно есть в небольших количествах и не каждый день, а также о продуктах, которые не следует есть часто. Ребята узнали о пользе правильного питания и попробовали составить здоровое меню.

По направлению «Наш веселый огород» дети вместе с родителями и учителями выращивают летом на школьном участке овощи, а в классе – зелень свёклы, петрушки, лука, чеснока. Урожай используют для приготовления витаминных салатов. На пришкольном участке также высажены 30 саженцев плодовых и ягодных культур: пирус, красная и черная смородина, малина, крыжовник. Ежегодно там плодоносит клубника. Есть питомник, в котором мы получаем собственные семена, а весной в классах выращиваем рассаду перцев и помидоров для школьного огорода.

В рамках проекта благодаря спонсорской помощи было приобретено оборудование для кабинета домоводства: кухонная мебель, всевозможная бытовая техника, необходимые для приготовления приборы – блендер, миксер, тостер и др. Теперь девочки по руководством педагога могут готовить вкусные и полезные блюда. В дальнейшем эти навыки помогут им сохранить свое здоровье и привить привычку правильно питаться членам своей семьи. Такие занятия не только учат девочек быть хорошими хозяйками, но и способствуют сплочению класса. Ведь на дегустацию обязательно приглашаются одноклассники.

На встречах клуба «Завтрак отличника» дети узнали, из каких круп варят кашу и как сделать ее вкусной, что нужно есть в разное время года. С помощью наших поваров и родителей прошли практические занятия по полезным завтракам, на которых дети готовили вкусные бутерброды, фруктовый салат, гречневую кашу с овощами, квасили капусту. Школьники учатся пользоваться кухонными механизмами для обработки овощей и фруктов, резать ножами, правильно накрывать на стол, принимать гостей. Улучшается микроклимат среди детей и учителей за счет изменения формы общения их друг с другом.

Много интересных игр узнали дети на подвижных переменах. Им понравились динамические паузы во время занятий, во время которых они делают гимнастику для глаз и тела. Ребята с удовольствием осваивают новые виды физической активности, используя новый спортивный инвентарь и спортивные площадки. В рамках кружковой работы детям предоставляется возможность найти «свой» вид спорта и для формирования здоровых привычек познакомиться с традиционным завтраком спортсмена. Разучивание народные игр также способствует увеличению физической активности школьников. Результатом работы в данном направлении является значительное уменьшение роста простудных заболеваний среди детей, участвующих в проекте, что показывают итоги медосмотров.

Ребята активно участвуют в исследовательской деятельности по направлениям программы «Будь здоров!» Учебные проекты наших учеников, представленные на школьной научной конференции «Покров – шаг в будущее» в 2017 году, заняли призовые места. 1-е место завоевала ученица 3-го класса Федосеева С. (учитель Печенкина Н.В.) с проектом «Нужен ли нам школьный завтрак?», 2-е место – у проекта «Как выбрать в магазине полезные продукты» ученицы 3-го класса Сас К. (учитель Янц Т.А.), а 3-е место – «Так ли важен завтрак?» ученика 4-го класса Юнисов Р. (учитель Петрушкина О.К.). Это говорит о том, что дети понимают в достаточной степени значение здорового образа жизни для них и их родителей. Все этапы работы проекта «Здоровей-ка» мы непременно освещаем в нашей школьной газете «Прометей».

Наиболее удачным моментом программы является активное участие родителей. Вместе с ними мы проводим тематические классные часы, диспуты, ролевые игры, театрализованные представления, экскурсии и походы, «капустники», а также мастерские творчества. Мамы и бабушки приходят на каждое практическое занятие, помогают ученикам, делятся секретами приготовления блюда. Родители пишут отзывы о приготовленных их детьми блюдах, которым их обучили на занятиях. Мы видим, как родители проникаются важностью организации правильного питания как составной части здорового образа жизни.

Формируется активная группа родителей и старшеклассников, пропагандирующих здоровый образ жизни через освещение данной проблемы в городской и районной газетах, на радио и телевидении. Мы хотим привлечь внимание общественности нашего города и района к пропаганде здорового образа жизни. Важность темы в современных условиях трудно переоценить. И главное в нашей работе – помочь детям проявить их собственные потенциальные возможности, чтобы, взрослея, они были готовы вести здоровый образ жизни, ценили своё здоровье и здоровье окружающих.

Отзывы детей и родителей:

Я теперь точно знаю, что полезная еда может быть вкусной, если она сделана с любовью и твоими руками. Именно занятия в « Здоровей-ке» помогли мне задуматься о том, что о своём здоровье нужно заботиться с раннего детства. Не зря говорят: « Ваше здоровье в твоих руках!» (Антон Золотухин)

Мой сын стал мне часто помогать на кухне: то овощи почистит, то морковку на тёрке потрёт, а то и какой рецепт салата подскажет. Антон стал рассуждать, что полезно есть на завтрак, что лучше включить на ужин. (Мама Антона Золотухина)

До проекта « Здоровей-ка» я ничего не знал о приготовлении еды. Теперь я умею пользоваться ножом, научился немного готовить. А самое главное – понял, почему надо питаться здоровой пищей! А ещё я научился мыть за собой посуду! (Никита Носов)

Никита частенько пытается сделать салат для всей семьи. Мы к нему присоединяемся. Нам приятно чувствовать, что наш сын подрос и хочет приобщить всю семью к здоровому питанию. (Мама Никиты Носова)

Благодаря «Здоровей-ке» я поняла, что нужно поменьше сидеть перед телевизором и компьютером. Я много гуляю, люблю танцевать, занимаюсь спортом. (Соня Ковалёва)

Моя дочь побывала на экскурсии в монастыре, где узнала о здоровой постной пище. Дома мы часто делаем вместе витаминные салаты. Соня научилась резать салаты ножом. (Мама Сони Ковалёвой)

Я люблю работать на огороде. Нам удалось вырастить прошлым летом много овощей и зелени. Даже на подоконнике в классе мы выращиваем лук и чеснок. В них очень много витаминов. (Артём Инюшин)

Проект помог моей дочери стать бережливой к своему здоровью. У неё появился исследовательский интерес. В магазине Оля помогает нам выбрать здоровые продукты, внимательно изучает этикетки на продуктах. (Мама Оли Терёхиной)

Татьяна Лысова

Фото Натальи Тимофеевой