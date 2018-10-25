«Хрустальный лебедь»: более 300 певцов состязались в хоровом пении

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Таланты из народа
В областном центре прошел фестиваль хоров «Хрустальный лебедь». Многим участникам уже далеко за 70, но их задору и жизнелюбию позавидуют и молодые. На битве хоров сошлись коллективы из разных районов области. Каждый со своей историей, за плечами большинства – солидные юбилейные даты.
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Фестиваль в цифрах
Областной фестиваль хоров «Хрустальный лебедь» прошел во Владимире в восьмой раз. В конкурсе приняли участие 26 коллективов и более 300 участников. Песенный нон-стоп продолжался 180 минут. И, конечно, такое значимое культурное событие не обошлось без настоящих открытий!
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Самый виртуозный баянист
Александра Логинова в музыкальный кружок при ДК ВТЗ родители привели, когда он учился в третьем классе. Там он впервые познакомился с баяном, и вот уже на протяжении 30 с лишним лет не расстается с инструментом ни на один день. Сегодня Александр Логинов является художественным руководителем двух народных коллективов из города Радужного: «Радуга» и «Русская душа».
– У каждого инструмента свой характер, своя душа, – говорит Александр. – В свое время я пытался играть на саксофоне, самостоятельно освоил гитару, могу и на фортепиано что-то сымпровизировать. Но баян, рожки, дудочки, балалайка – это самое любимое, родное, народное. Без этих инструментов своей жизни уже не представляю.
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Самый долгий роман: с песней 50 лет
Руководитель ансамбля «Русская песня» из Гороховца Галина Шевелева говорит, что любовь к русской песне впитала с детства. Пятьдесят лет Галина Федоровна проработала в сфере культуры: была художественным руководителем в клубах и даже директором парка культуры и отдыха. Тридцать лет назад загорелась идеей собрать народный хор. Ходила по соседям, звала знакомых. И вот три десятилетия ансамбль под ее бессменным руководством радует земляков проникновенными лирическими композициями. В год 850-летия Гороховца Галина Федоровна отмечена знаком «За заслуги перед Гороховецким районом III степени».
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Самый богатый репертуар - 200 композиций
От «Валенок» до Сергея Трофимова. Народный хор ветеранов «Суздалянка» под руководством Игоря Пискарева в следующем году также отметит тридцатилетний юбилей. За это время репертуар коллектива «вырос» до 200 с лишним композиций. Народные, авторские, песни советских лет… Есть и неожиданные решения. Этим летом на фестивале «Подари тепло своей души» хор завоевал Гран-при с песней «Захотела испытать баба мужичонка». Эта шуточная песня-частушка покорила зрителей и членов жюри. В этот раз коллектив привез песню на стихи и музыку… Сергея Трофимова. И «За тихой рекой» приобрела оригинальное народное звучание.
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Самый «умудренный» опытом хор
90 лет! Юбилейный день рождения отмечает хор «Ветеран» из Юрьева-Польского. Коллектив был создан в далеком 1928 году на базе местной фабрики «Авангард». В хор записывались рабочие, а назывался он «Синеблузочники» – по цвету костюмов артистов. Сегодня дело земляков продолжает Юрий Рябов. Ему в этом году исполнится 70 лет, 22 года из которых он посвятил коллективу.
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Самые голосистые открытия фестиваля
Гран-при: народный хор «Радужный»
Первое место: народный коллектив «Дубравушка» (с. Небылое Юрьев-Польского района)
Второе место: академический хор «Вдохновение» (г. Радужный)
Третье место: народный коллектив ансамбль русской песни «Вечерки» (г. Владимир) и Хор учителей ветеранов труда (г. Владимир)
Спецприз – экскурсия по городам Владимирской области – Народный коллектив “Хор русской песни” (пос. Вольгинский)
Юлия Денисова
Фото и видео предоставил организатор фестиваля – общественная организация “Милосердие и порядок”
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