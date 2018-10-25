«Хрустальный лебедь»: более 300 певцов состязались в хоровом пении

Александра Логинова в музыкальный кружок при ДК ВТЗ родители привели, когда он учился в третьем классе. Там он впервые познакомился с баяном, и вот уже на протяжении 30 с лишним лет не расстается с инструментом ни на один день. Сегодня Александр Логинов является художественным руководителем двух народных коллективов из города Радужного: «Радуга» и «Русская душа».

– У каждого инструмента свой характер, своя душа, – говорит Александр. – В свое время я пытался играть на саксофоне, самостоятельно освоил гитару, могу и на фортепиано что-то сымпровизировать. Но баян, рожки, дудочки, балалайка – это самое любимое, родное, народное. Без этих инструментов своей жизни уже не представляю.