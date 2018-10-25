18+

«Хрустальный лебедь»: более 300 певцов состязались в хоровом пении

Во Владимире прошла своя битва хоров

  1. Таланты из народа

    В областном центре прошел фестиваль хоров «Хрустальный лебедь». Многим участникам уже далеко за 70, но их задору и жизнелюбию позавидуют и молодые. На битве  хоров сошлись  коллективы из разных районов области. Каждый со своей историей, за плечами большинства –  солидные юбилейные даты.

  2. Фестиваль в цифрах

    Областной фестиваль хоров «Хрустальный лебедь» прошел во Владимире в восьмой раз. В конкурсе приняли участие 26 коллективов и более 300 участников. Песенный нон-стоп продолжался 180 минут. И, конечно, такое значимое культурное событие не обошлось без настоящих открытий!

  3. Самый виртуозный баянист

    Александра Логинова в музыкальный кружок при ДК ВТЗ родители привели, когда он учился в третьем классе. Там он впервые познакомился с баяном, и вот уже на протяжении 30 с лишним лет не расстается с инструментом ни на один день. Сегодня Александр Логинов является художественным руководителем двух народных коллективов из города Радужного: «Радуга» и «Русская душа».

    – У каждого инструмента свой характер, своя душа, – говорит Александр. – В свое время я пытался играть на саксофоне, самостоятельно освоил гитару, могу и на фортепиано что-то сымпровизировать. Но баян, рожки, дудочки, балалайка – это самое любимое, родное, народное. Без этих инструментов своей жизни уже не представляю.

  4. Самый долгий роман: с песней 50 лет

    Руководитель ансамбля «Русская песня» из Гороховца Галина Шевелева говорит, что любовь к русской песне впитала с детства. Пятьдесят лет Галина Федоровна проработала в сфере культуры: была художественным руководителем в клубах и  даже директором парка культуры и отдыха. Тридцать лет назад загорелась идеей собрать народный хор. Ходила по соседям, звала знакомых. И вот три десятилетия ансамбль под ее бессменным руководством радует земляков проникновенными лирическими композициями. В год 850-летия Гороховца Галина Федоровна отмечена знаком «За заслуги перед Гороховецким районом III степени».

  5. Самый богатый репертуар - 200 композиций

    От «Валенок» до Сергея Трофимова. Народный хор ветеранов «Суздалянка» под руководством Игоря Пискарева в следующем году также отметит тридцатилетний юбилей. За это время репертуар коллектива «вырос» до 200 с лишним композиций. Народные, авторские, песни советских лет… Есть и неожиданные решения. Этим летом на фестивале «Подари тепло своей души» хор завоевал Гран-при с песней «Захотела испытать баба мужичонка». Эта шуточная песня-частушка покорила зрителей и членов жюри. В этот раз  коллектив привез   песню на стихи и музыку… Сергея Трофимова. И  «За тихой рекой» приобрела оригинальное народное звучание.

  6. Самый «умудренный» опытом хор

    90 лет! Юбилейный день рождения отмечает хор «Ветеран» из Юрьева-Польского. Коллектив был создан в далеком 1928 году на базе местной фабрики «Авангард». В хор записывались рабочие, а назывался он «Синеблузочники» – по цвету костюмов артистов. Сегодня дело земляков продолжает Юрий Рябов. Ему в этом году исполнится 70 лет, 22 года из которых он посвятил коллективу.

  7. Самые голосистые открытия фестиваля

    Гран-при: народный хор «Радужный»

    Первое место: народный коллектив «Дубравушка» (с. Небылое Юрьев-Польского района)

    Второе место: академический хор «Вдохновение» (г. Радужный)

    Третье место: народный коллектив ансамбль русской песни «Вечерки» (г. Владимир) и Хор учителей ветеранов труда (г. Владимир)

    Спецприз – экскурсия по городам Владимирской области – Народный коллектив “Хор русской песни” (пос. Вольгинский)

    Народный хор “Радужный”

    Юлия Денисова

    Фото и видео предоставил организатор фестиваля – общественная организация “Милосердие и порядок”

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Кольчугинский «Электрокабель» организовал «битву хоров»

В Суздале стартует “Новогодний разгуляй”

Бардовский фестиваль ищет волонтеров

Подари тепло своей души

В Суздаль приедет Андрей Кураев

Нам нужна православная Джоан Роулинг