Хотите обзавестись вещью, которая будет всегда возвращаться на пик моды? Покупайте велюровый пиджак. Он не теряет свою популярность уже несколько лет. Правда, нужно уметь правильно подбирать к нему вещи. Велюр – ткань достаточно сложная и тяжелая, ее нужно уметь разбавлять, чтобы не казаться безвкусной. Сегодня вместе со стилистом Александрой Креар мы расскажем, с чем сочетать велюровый пиджак в этом сезоне.

Ах, это диско!

Как вам луки, которые составила Александра Креар? Например, мне нравится образ диско! В нем можно смело отправляться в клуб. Такой внешний вид точно привлечет внимание окружающих. Вас не просто заметят, вами будут восторгаться!

Дерзость без предубеждений

В образе с рваными джинсами вы будете прекрасно смотреться на прогулке. Это нестандартно, стильно и дерзко. Подумайте, на кого вы хотите произвести такое впечатление?

Велюровый шик

А более романтичный образ с длинной юбкой можно надеть на вечернюю встречу. Цветочный принт сейчас особенно популярен. Ваш партнер не сможет не заметить этого.

Юлия Митина

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