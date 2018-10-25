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Вещь, которая не выходит из моды, –  велюровый пиджак

Образы от стилиста Александры Креар

Хотите обзавестись вещью, которая будет всегда возвращаться на пик моды? Покупайте велюровый пиджак. Он не теряет свою популярность уже несколько лет. Правда, нужно уметь правильно подбирать к нему вещи.  Велюр – ткань достаточно сложная и тяжелая, ее нужно уметь разбавлять, чтобы не казаться безвкусной. Сегодня вместе со стилистом Александрой Креар мы расскажем,  с чем сочетать велюровый пиджак в этом сезоне.

Ах, это диско! 

Как вам луки, которые составила Александра Креар? Например, мне нравится образ диско! В нем можно смело отправляться в клуб. Такой внешний вид точно привлечет внимание окружающих. Вас не просто  заметят, вами будут восторгаться!

Дерзость без предубеждений 

В образе с рваными джинсами вы будете прекрасно смотреться на прогулке. Это нестандартно, стильно и дерзко. Подумайте, на кого вы хотите произвести такое впечатление?

Велюровый шик

А более романтичный образ с длинной юбкой можно надеть на вечернюю встречу. Цветочный принт сейчас особенно популярен. Ваш партнер не сможет не заметить этого.

Юлия Митина

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