Народные сказки с гендерным подтекстом

Что это за образы для подражания – Емеля, который только и знал, что на печи валялся; Иван-дурак, пусть на поверку и умный, но всё равно какой-то неувязанный; Алёнушка, забывшая о братце до того времени, покуда его гуси-лебеди не схватили… Нет, русские народные сказки явно скроены не по принципу социалистического реализма, где что хочешь делай, но яви миру положительного героя – идейного, умного и морально устойчивого. А по какому же принципу они создавались, что несут в себе, какой смысл? Как добраться до истинной сути сквозь напластования столетий? Очень просто. Надо послушать знающего человека – нашу бабушку-блогера Инну Савельеву. Сегодня она рассказывает о народных сказках.

Фото: booktrust.org.uk