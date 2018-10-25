Бесплатные приложения и большие скидки на игры в App Store 25 октября

Давно хотели скачать игру, но она дорого стоит? Следите за скидками и бесплатными днями в магазине App Store. Каждый день стоимость на любимое приложение может поменяться. Мы собрали для вас игры и приложения, которые можно установить даром или по большой скидке только сегодня – 25 октября.

System Activity Monitors

Для любителей полезности в телефоне. Это приложение в режиме реального времени будет показывать вам, что происходит с телефоном. Наличие свободной памяти, загрузка процессора, заряд батареи и так далее. То есть о своем телефоне вы будете знать абсолютно все.

18+

Приложение стоит 75 рублей, сегодня – бесплатно!

Iesabel

Любители поиграть на прекрасной графике, вам сюда! Игра Action RPG в духе Diablo 2. Игра, которая напичкана интересными локациями, невероятными умениями героев. Ни в чем не уступает своему аналогу для ПК. Если вы игроман, не упустите шанс приобрести ее.

16+

Обычно стоит 449 рублей, сегодня – всего 15 рублей!

Aureus

Очень атмосферная игра благодаря хорошей музыке. Да и задания там не такие уж и простые. Это пазл-аркада. В основе игры лежат классические правила «три в ряд», но есть необычное условие: вы видите фигуры на поле всего лишь несколько мгновений, а всё остальное время действуете в полной темноте.

6+

Обычно стоит 149 рублей, сегодня – бесплатно!

Hidden Folks

Игра для людей, которые любят искать спрятанные элементы. В приложении представлена гигантская карта, в которой на каждом миллиметре скрыты разные животные, люди и предметы. Таких карт и локаций – бесчисленное множество!

6+

Стоила 229 рублей, сейчас – 149 рублей!

Evo Explores

Игра-квест, в которой главный герой попадает на другую планету. Его задача узнать, почему погибли все жители? Вам придеться исследовать архитектурные сооружения, разгадать множество головоломок, построенных на оптических иллюзиях. Игра, которая заставляет быть внимательным и думать.

6+

Стоила 229, сейчас – 149 рублей!

Юлия Митина

Заглавное фото: iphones.ru