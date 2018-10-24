Холода не страшны: готовим авто к зиме

Надвигается зима. По прогнозам синоптиков, гололедица может появиться на Владимирских дорогах в ближайшие дни. В такую пору автолюбители обычно заботятся только о смене шин. А между тем подготовка авто к зиме должна быть более тщательной. И простой «переобувкой» тут не обойдешься. На что следует обратить внимание, чтобы машина не доставила хлопот в холода, рассказывает эксперт по ремонту авто Алексей Ларюшкин.

Замена масла

Менять масло летнее на зимнее для большинства автомобилей не требуется. Но если до замены масла осталось совсем немного (на большинстве машин масло нужно менять раз в 10 000 км), я бы рекомендовал его заменить именно перед зимой. Так как холодные запуски оказывают негативное влияние на срок службы двигателя, а состарившееся масло нередко теряет свои свойства к концу жизненного цикла.

Обычно производитель автомобиля регламентирует масло определенной вязкости для двигателя. Это прописано в сервисной книге. Если же вариантов несколько, то достаточно лишь убедиться в том, что выбранное масло вписывается в температурные пределы.

Стоимость:

Канистра масла (4 литра) обойдется от 1500 до 2500 рублей, масляный фильтр – 200 – 500 рублей, работа по замене – 400 – 600 рублей.

Состояние аккумулятора, его клемм и генератора

Если уже сейчас, до серьезных заморозков, у вас возникают проблемы с запуском двигателя или вашему аккумулятору уже лет 6-7, то стоит побеспокоиться о замене этого устройства. Срок службы АКБ в наших краях – 5-6 лет. Обслуживанием батареи занимаются все реже, да и многие батареи сейчас производятся необслуживаемыми.

С клеммами все намного проще: их можно почистить наждачной бумагой и смазать специальной смазкой, препятствующей окислению.

При работающем двигателе можно проверить уровень напряжения на клеммах АКБ, чтобы оценить, насколько хорошо генератор справляется со своими функциями (значение напряжения должно быть в пределах от 13,5 до 14,2 В).

Также обратите внимание на состояние приводного ремня генератора. Он должен быть натянут и не должен иметь заломов и трещин.

Если не можете все это проверить самостоятельно, конечно, обратитесь в сервис.

Стоимость:

Проверка ремня, уровня напряжения, смазка клемм АКБ – 200 – 300 рублей

Стоимость нового АКБ – от 2000 рублей, замена часто бесплатна в месте покупки, также многие магазины принимают старые батареи, предоставляя скидку на новые.

Система охлаждения

Перед зимой следует также проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Это простое действие поможет избежать серьезных проблем. Дело в том, что при понижении температуры и активном использовании отопителя в конце зимнего сезона нередки случаи выхода из строя термостата. Если жидкости станет мало, то из строя может выйти и термостат, и многие другие механизмы.

Симптомы проблемы: долгий прогрев двигателя, постоянный недогрев до рабочей температуры, холодный воздух из воздуховодов. “Лечится” только заменой термостата.

Стоимость:

1 л антифриза (для доливки) – 300 – 500 рублей, термостат – от 400 до 2000 рублей, замена термостата – от 1000 рублей.

Щетки стеклоочистителя и омывающая жидкость

Еще обязательно проверьте состояние щеток стеклоочистителя. Их стоит заменить при износе либо сразу купить “зимние”или «бескаркасные».

Обязательно оцените свойства «незамерзайки», которую вы приобрели, до наступления сильных холодов. Проверить можно, налив небольшое количество в бутылку и положив в бытовую морозилку. Если замерзнет – значит, никуда не годится…

Стоимость:

1 канистра «незамерзайки»- от 150 рублей, щетки обычные каркасные – от 200 рублей, зимние или бескаркасные – от 500 рублей за 1 штуку.

Уплотнители и замки дверей и багажника

Обязательно стоит смазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, а дверные замки – специальными смазками в аэрозолях. Также не помешает проверить работу замков на дверях авто – они часто замерзают.

Стоимость:

Смазка силиконовая – 150 – 250 рублей, смазка для замков – от 100 рублей.

Услуга «смазка резинок-замков» стоит от 100 до 150 рублей.

Трос, “провода”, щетки

Обязательно проверьте наличие в машине таких вещей, как буксировочный трос, провода “прикуривания”, щетка для сметания снега, скребок ото льда и саперная лопатка. Не помешает проверить работу обогревателя заднего стекла, боковых зеркал и сидений. Также стоит проверить/настроить автозапуск автомобиля, если он есть.

Зимняя резина

Ну, и, конечно, зимняя резина. Распространенное заблуждение, что шины надо менять с появлением осадков. На самом деле, если дотянули до этого момента – немного опоздали. Менять шины на зимние стоит при падении среднесуточной температуры до +5…+7 градусов. В такое переходное погодное время стоит поглядывать на прогноз, дабы быть во всеоружии.

Да, вполне возможно, что потепление еще не один раз появится до наступления холодов. Поэтому многие автомобилисты ждут того самого момента, когда уже всех завалит снегом. Однако не стоит забывать, что большую часть зимы мы с вами ездим по асфальту, а не по снегу и льду, тем самым изнашивая шины. Таким образом, неделя-две лишнего пробега на “зиме” картины не сделают, но водитель таким образом успеет привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля и будет готов к любым катаклизмам на дороге.

“Шипы” или “липучка”?

Относительно вечных споров о выборе шипованных и нешипованных шин…Единого мнения на этот счет нет. Я склоняюсь к такому варианту: если автомобиль 80% времени перемещается в городе по очищенным и щедро политым реагентами дорогам, стоит посмотреть в сторону «липучек». Если же поездки по трассам за городом регулярны, то спокойнее будет с «шипами».

Относительно выбора конкретной марки и модели шин могу сказать, что на данный момент откровенно провальных моделей не так много, что не может не радовать.

При выборе стоит опираться на мнение людей, эксплуатировавших данные шины лично.

Также нужно учесть тип автомобиля, наличие или отсутствие полного привода, а также изучить некоторые обзоры и отзывы в интернет-магазинах, коих великое множество.

Совет лично от меня: не приобретать откровенно дешевые или малоизвестные шины. Чудес не бывает, и очень часто покупка недолго радует владельца, а может и угрожать безопасности. Есть смысл определить вилку цен на шины своего типоразмера и выбирать относительно средней цены, если есть желание сэкономить.

Стоимость:

Марки Michelin, Continental, Nokian, Bridgestone пользуются спросом. К примеру, цена на размер 205/55 R16 колеблется от 3500 до 6500 рублей за штуку.

Шиномонтаж для легкового а/м 16 дюймов: от 1200 до 1600 рублей.

Юлия Митина

Заглавное фото: pikabu.ru