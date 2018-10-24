Струнный секстет  даст концерт  26 октября

Ансамбль солистов Владимирского губернаторского симфонического оркестра 26 октября в 18.30 продолжит череду осенних концертов Центра классической музыки. Слушателя ждет романтичная музыка Иоганнеса Брамса и Альфреда Шнитке. Жанр струнного секстета – 2 скрипки, 2 альта и 2 виолончели – встречается достаточно редко.

У поклонников классической музыки есть уникальная возможность оценить звучание жанра и новые композиции в исполнении солистов оркестра.

Для вас выступят:

Анна Сербина, Екатерина Меркулова, Людмила Гамаюнова (скрипка),

Кирилл Анисимов, Екатерина Смирнова (альт),

Елена Макарова, Наталья Черевко (виолончель).

Прозвучат музыкальные шедевры:

И. Брамс. Секстет № 2 соль-мажор

А. Шнитке. Дуэт для двух скрипок “Moz-art”в переложении для скрипки и виолончели

А. Шнитке. Трио-соната

Екатерина Меркулова, скрипка: Чем отличается музыка Брамса от других исполнителей? Это широта мелодии и большие деградации в динамике. Я думаю, что струнные инструменты могут более ярко передать все задумки, исполнить все, что планировал композитор. Потому что скрипки отличаются длинным звуком, певучестью. Они могут передавать человеческие эмоции, как человеческий голос.

Кирилл Анисимов, альт: Хочется чего-то такого, что в обычной жизни мы не можем себе позволить. И здорово, что в Центре классической музыки нам дается такая возможность – концерт на большой сцене.

Начало концерта – в 18.30.

Цена билета – 400 рублей, льготные (дети, студенты, пенсионеры) – 300 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65)

А пока все желающие смогут немного заглянуть за кулисы и виртуально побывать на репетиции концерта. Смотрите видео.

Юлия Митина

Видео Дмитрия Киреева

Заглавное фото: belcanto.ru