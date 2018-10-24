Какие сериалы снимали во Владимире

Режиссер: Константин Виткин. В ролях: Сергей Гирин, Евгения Михайлова, Андрей Аверьянов, Валентина Березуцкая, Дмитрий Богданов, Алёна Галлиардт, Вячеслав Гришечкин, Алексей Панин, Татьяна Родионова, Ирина Соболева и др.

4-серийный фильм полон сложных любовных перепитий. Главная героиня, будучи студенткой, встречает молодого человека, влюбляется. После двух ночей он уезжает. Несмотря на это, героиня продолжает его любить. На протяжении 20 лет она пишет письма мужчине своей мечты. На каждый день рождения он получает безымянный букет цветов. Четыре белые розы и одна красная, какие когда-то он подарил ей на день рождения. Но герой не помнит этого. Спустя годы они встречаются, он ее не узнает, игнорирует. В 40 лет она – успешная бизнесвумен, он – писатель без вдохновения, которого перестали любить женщины и ценить издатели. Он не достоин ее, но она его любит. Помимо любовного сюжета, в фильме есть и мафия, и олигархи. Но на этом фоне – самопожертвование, вечная любовь, удивительные пейзажи древней красоты.

Бывший наш земляк Константин Виткин снял сериал по мотивам новеллы Цвейга «Письмо незнакомки». Действие происходит в городе Славянске, на роль которого и выбран наш Владимир. «…Мы приехали сюда за красивой картинкой. Город нам часто помогал. Одну сцену хотели снимать в парке. Но около планетария рядом с Невским нашли удивительную скамейку, где и была заснята одна из самых трогательных любовных сцен. Сама архитектура выбирает место действия. Во Владимире много интересных улочек и двориков. Загс снимали за театром около наркодиспансера. Этот город предрасположен для съемок»/ – поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Призыва» в 2004 году Константин Виткин.

Половину сериала снимали во Владимире. Съемки продолжались почти месяц. Юная героиня учится в институте кино и телевидения, которым стал корпус филфака ВлГУ, гуляет с друзьями около Золотых ворот. Издательство положилось в банке рядом с театром драмы. В главных ролях задействованы актеры столичных театров Евгения Михайлова и Сергей Гирин, а также Алексей Панин, известный зрителю по картинам «Звезда», «ДМБ». В фильме снимались и актеры Владимирского драмтеатра Владимир Лаврентьев, Михаил Асафов, Игорь Виноградов…