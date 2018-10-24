Какие сериалы снимали во Владимире

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«Жизнь Клима Самгина» (1988)
В общей сложности столица нашей области засветилась в семи многосерийных фильмах. Но каждый раз участие города в сериале было разным по объему и значению. Чаще всего это были натурные съемки или производство целиком отдельных серий. Самым малым стал вклад Владимира в 14-серийный фильм 90-х годов по роману Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». Панорама Успенского и Дмитриевского соборов промелькнула в начале 6-й серии, да главный герой прогулялся по Козловому валу и спустился с него прямо на… Торговую площадь Суздаля, к изумлению всех владимирцев. Тем не менее режиссер сериала Виктор Титов посчитал, что эти незначительные эпизоды необходимы для создания определенной атмосферы и тональности.
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«Тебе, не знавшему меня» (2004)
Режиссер: Константин Виткин. В ролях: Сергей Гирин, Евгения Михайлова, Андрей Аверьянов, Валентина Березуцкая, Дмитрий Богданов, Алёна Галлиардт, Вячеслав Гришечкин, Алексей Панин, Татьяна Родионова, Ирина Соболева и др.
4-серийный фильм полон сложных любовных перепитий. Главная героиня, будучи студенткой, встречает молодого человека, влюбляется. После двух ночей он уезжает. Несмотря на это, героиня продолжает его любить. На протяжении 20 лет она пишет письма мужчине своей мечты. На каждый день рождения он получает безымянный букет цветов. Четыре белые розы и одна красная, какие когда-то он подарил ей на день рождения. Но герой не помнит этого. Спустя годы они встречаются, он ее не узнает, игнорирует. В 40 лет она – успешная бизнесвумен, он – писатель без вдохновения, которого перестали любить женщины и ценить издатели. Он не достоин ее, но она его любит. Помимо любовного сюжета, в фильме есть и мафия, и олигархи. Но на этом фоне – самопожертвование, вечная любовь, удивительные пейзажи древней красоты.
Бывший наш земляк Константин Виткин снял сериал по мотивам новеллы Цвейга «Письмо незнакомки». Действие происходит в городе Славянске, на роль которого и выбран наш Владимир. «…Мы приехали сюда за красивой картинкой. Город нам часто помогал. Одну сцену хотели снимать в парке. Но около планетария рядом с Невским нашли удивительную скамейку, где и была заснята одна из самых трогательных любовных сцен. Сама архитектура выбирает место действия. Во Владимире много интересных улочек и двориков. Загс снимали за театром около наркодиспансера. Этот город предрасположен для съемок»/ – поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Призыва» в 2004 году Константин Виткин.
Половину сериала снимали во Владимире. Съемки продолжались почти месяц. Юная героиня учится в институте кино и телевидения, которым стал корпус филфака ВлГУ, гуляет с друзьями около Золотых ворот. Издательство положилось в банке рядом с театром драмы. В главных ролях задействованы актеры столичных театров Евгения Михайлова и Сергей Гирин, а также Алексей Панин, известный зрителю по картинам «Звезда», «ДМБ». В фильме снимались и актеры Владимирского драмтеатра Владимир Лаврентьев, Михаил Асафов, Игорь Виноградов…
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«Вызов» (2006)
Режиссеры: Анатолий Артамонов, Армен Назикян, Анджей Петрас, Ольга Перуновская, Александр Глобин. В ролях: Дмитрий Назаров, Алексей Шутов, Сергей Дорогов, Кирилл Жандаров, Борис Тенин, Настя Задорожная, Мила Липнер, Алёна Ивченко, Татьяна Полонская, Елена Грибова и др.
По жанру «Вызов» можно отнести к мистическому детективу, действие которого происходит в наши дни в вымышленных городах Озерск, Белогорск и Мореград. Московский следователь Хромов в исполнении Дмитрия Назарова приезжает в них, чтобы раскрывать таинственные преступления. Съемки первого фильма этого детективного сериала проходили во Владимире, который стал Озерском. Некоторые эпизоды фильма были сняты во Владимирской областной научной библиотеке. Например, отдел литературы по искусству стал краеведческим музеем.
Психиатрическая больница получила прописку в клинической больнице “Автоприбор” и “Точмаш”. Специализированные заведения города по понятным причинам не дали разрешения на съемку в их стенах. Кафе “Душанбе” превратили в кафе “Озерск”. Гостиница «Владимир» стала «Озерском». Даже золотого льва – герб нашего города с вывески не убрали.
УВД города Владимира «сыграло» районный отдел внутренних дел города Белогорска. А кабинет заместителя начальника УВД С. Грушникова стал кабинетом начальника криминальной милиции.
Одним из тех, кто консультировал съемочную группу, был капитан юстиции следственного управления ОЗО Роман Скачков. Он же снимался в двух эпизодах: задержание «преступника» Андрея Ильина и осмотр места преступления. Первый эпизод снимался около гостиницы «Золотое кольцо». Второй эпизод снимали под мостом через Клязьму.
В съемках эпизода у Торговых рядов на пересечении улиц Б. Московская и Гагарина участвовал артист Владимирского драмтеатра Виктор Ходарин, заслуженный артист РФ. Его основное амплуа – комик, чьи выходы на сцену всегда гарантируют смех в зале. На этот раз он играл роль продавца книг, а в качестве декораций киношники задействовали реальный книжный лоток, много лет прописанный на углу у Торговых рядов.
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«Эксперты» (2007)
Режиссер: Андрей Селиванов. В ролях: Илья Древнов, Борис Плотников, Александр Берда, Александр Наумов, Геннадий Матвеев, Сергей Тезов, Наталия Колодяжная, Александр Андрусенко, Ирина Гордина, Евгений Вальц и др.
Сериал создан по сюжетам из книг владимирского судмедэксперта и писателя, заслуженного врача РФ Марка Фурмана. Он же участвовал на съемках в качестве консультанта. Сериал включает в себя 12 новелл, в каждой расследуется отдельное преступление. Все натурные съемки проводились во Владимире, они длились более двух месяцев. За это время платно и бесплатно в массовке успели сняться около 500 жителей Владимира. Из них – около сотни милиционеров. Участвовали в съемках и артисты Владимирского драмтеатра: Михаил Асафов, Владимир Лаврентьев, Александр Чубченко, Наталья Левина, Олег Костерин, Дмитрий Бычков и другие.
Для «домашних» съемок сценаристы использовали восемь владимирских квартир. Кстати, все машины, использованные в фильмах, тоже владимирские. Лечебные учреждения оказывали съемочной группе максимальное содействие. В родной судмедэкспертизе Фурмана снимались захватывающие сцены кражи черепа из морга. В областной клинической больнице к съемкам в операционной и реанимации подключились главный врач Александр Кирюхин и хирург-ординатор Сергей Пушница. А в отделении психиатрической больницы № 1 Владимира в качестве консультанта выступил ее главный врач Александр Берсеньев. Загородный парк стал лесом, где по фильму был обнаружен труп девушки, убитой маньяком. В заброшенной местности за заводом «Автоприбор» проходили разборки между криминальными авторитетами. Стадион «Торпедо» также понадобился для одной из серий.
Режиссер Андрей Селиванов рассказывал в интервью владимирским СМИ: «Во Владимире особая атмосфера города, которая сочетает и дух старины, и стремление к будущему. К тому же именно здесь живет Марк Фурман. Его профессионализм, многолетний опыт и неравнодушие позволяют предположить, что «клюквы» в этом кино не будет. Нас устраивает натура, наличие театральной труппы. Мы постараемся показать детективную историю как бы изнутри, глазами не следователя, а судмедэксперта».
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«Школа» (2010)
Режиссеры: Валерия Гай Германика, Руслан Маликов, Наталья Мещанинова. В ролях: Елена Папанова, Александра Ребенок, Валентина Лукащук, Наталья Терешкова, Алексей Литвиненко, Анна Шепелева, Игорь Огурцов, Константин Пояркин, Валентин Самохин, Андрей Андреев и др.
Скандальный сериал Валерии Гай Германики рассказывает о нескольких месяцах жизни и учебы школьников девятого класса московской школы. В 49-й серии класс едет на экскурсию во Владимир и Суздаль физичкой Натальей Николаевной. Правда, достопримечательности были лишь фоном для выяснения отношений молодежи. Во Владимире и Суздале снимали две сцены: экскурсию по Спасо-Евфимиеву монастырю и по Музею хрусталя. Кроме основных актеров сериала, в массовке смогли сняться около 60 владимирцев.
Корреспондент «Комсомольской правды» так описала процесс съемок этой серии: «26 февраля. 11.20. В Музей хрусталя в Троицкой старообрядческой церкви вваливается 9 «А» класс из сериала «Школа». 11.30 утра. Никакой суеты, отрешенная Валерия Гай Германика бродит по залу музея, глубоко засунув руки в карманы, актеры вальяжно лежат на диванчиках. Но кто-то из них все-таки рассматривает хрустальные вазы и сервизы. Причем особый интерес к хрусталю проявляет актер, играющий главного «отморозка» класса – скинхеда Вадима Исаева (актер Алексей Маслодудов).
Вообще, удивительно, насколько манеры актеров близки к тем, что мы видим на экране. Александра Ребенок (играет секс-символа школы, физичку Наталью Николаевну) сидит рядом с Алексеем Литвиненко (играет Илью Епифанова) и обводит окружающих прямым насмешливым и немного томным взглядом. Валентина Лукащук (играет отчаянную девочку-эмо Аню Носову) меланхолично смотрит прямо перед собой. «Мы выбирали типажей, чтобы они совпадали с персонажами по темпераменту, по манере говорить, позе, – рассказала «Комсомолке» Наталия Мещанинова, режиссер-постановщик фильма. – Среди актеров есть как профессионалы, так и реальные школьники. Но у них бывает даже меньше проколов в работе, чем у актеров. Им не приходится никого изображать».
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«Отец Матвей» (2014)
Режиссер: Валерий Девятилов. В ролях: Владимир Колганов, Родион Галюченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин, Иван Шмаков, Леонид Громов, Артем Федотов, Екатерина Молоховская, Олег Масленников-Войтов, Олег Чудницов и др.
Священник Матвей с семьей приезжает в небольшой городок, куда он назначен на приход. На первый взгляд, жизнь здесь идет тихо-мирно по налаженной колее. Но впечатление это обманчиво: за тихим фасадом скрываются страшные тайны, и многие жизни рушатся, потому что люди здесь привыкли закрывать на всё глаза. Отцу Матвею предстоит в одиночку разобраться, что же происходит в городе на самом деле, и, распутывая сложнейшие головоломки, привнести сюда свет.
Владимирская земля вновь привлекла внимание кинематографистов из Москвы для натурных съемок 20-серийного фильма. Актеров для съемок массовых, групповых и эпизодических сцен подбирали прямо на месте – во Владимире. Жители нашей области были уже знакомы с этим режиссером. В 2013 году он руководил съемочным процессом в Александрове, где снимали сериал «Только о любви».
Газета «Призыв» от 21 мая 2014 года писала: «Для натурных съемок киношники из Москвы используют виды и здания Владимира и Суздаля. Травматологическое отделение владимирской больницы скорой помощи на два выходных дня превратилось в съемочную площадку телесериала «Отец Матвей». Сцена, которую снимали в больнице «Красный Крест», финальная в фильме. По сюжету священник попадает в больницу, его жизнь висит на волоске, и поддержать его приезжают все те люди, которым он помог. Вот этих-то благодарных персонажей и играли наши земляки. Съемки стали настоящим развлечением для пациентов травмы. Под конец второго съемочного дня, который затянулся до ночи, постановщики стали даже путаться – кто на съемочной площадке артист массовки, а кто настоящий больной».
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«Господа-товарищи» (2014-2015)
Режиссеры: Василий Сериков, Всеволод Аравин, Алексей Рудаков. В ролях: Александр Домогаров, Елизавета Нилова, Вячеслав Крикунов, Сергей Сосновский, Федор Лавров, Виктор Низовой, Анна Казючиц, Сергей Угрюмов, Никита Прозоровский, Иван Агапов и др.
16-серийный фильм основан на реальных событиях – большинство преступлений на самом деле имели место в послереволюционной Москве 1918 -1920 годов. Всеобщая послереволюционная амнистия, междувластие, нищета, которые стали питательной почвой для захлестнувшего Россию небывалого разгула криминальной среды. За неимением квалифицированных кадров большевики решают усилить состав Уголовного розыска специалистами царского сыска. Бывшему следователю Николаю Вараксину приходится работать с матросом-балтийцем, убежденным большевиком Петром Соколовым. Героям приходится преодолевать личную неприязнь и идеологические разногласия ради общего блага.
Атмосферу провинциального городка столетней давности кинематографисты воссоздали в Суздале и Владимире – в основном съемки проходили именно там. Для натуры при «исторических» съемках во Владимире была выбрана улица Володарского, которая превратилась в провинциальный городок 20-х годов прошлого века — время разгула преступности в стране. В фильме город носит название Архиповск. Один из домов на этой улице превратили в отдел милиции. По сценарию в городке происходят таинственные убийства, и на помощь местному следователю приезжают московские коллеги.
Газета «Комсомольская правда – Владимир» в 2014 году писала: «В центре города снимают сериал из истории становления милиции в СССР. Ради съемок прямо в центре города, вниз от улицы Большой Московской появился уголок советской власти. Вообще исторический центр Владимира – мечта киношников, он сохранился нетронутым с XIX века, и у нас что угодно снимать можно – хоть про царизм, хоть про революционеров. На этот раз двор одного из домов по улице Володарского по сюжету стал зданием, в котором располагалось отделение милиции провинциального города «А». По замыслу режиссера, во двор въезжает телега с тремя следователями. Один из них ранен, голова вся в крови. Двое остальных (среди исполнителей – известный российский актер Александр Домогаров) вроде были «здоровы». Несложный вроде бы эпизод снимали несколько раз. Телега то заезжала во двор, то выезжала. Актеры то залезали на телегу, то слезали. До последнего все они шутили и веселились. И только когда телега подъезжала ближе к камере, улыбки сменялись на напряженные лица».
Татьяна Лысова
Заглавное фото: land.lib33.ru
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