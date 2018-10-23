Отправляемся в лес за осенними опятами

Упавшие от ветровала и бурелома старые ослизлые деревья, трухлявые до губчатости пни, покрытые рассыпчатым мхом и промоченные дождями, в осеннее время буквально захватывают целые «армии» удивительных грибов – опят. Пенёк, «околопенник», опёнок – всем своим названием этот гриб говорит, где его надо искать. На дворе – первые заморозки, но опята в лесу есть!

Невнятный шепот берёзовых перелесков и трепет янтарных осин, теньканье синиц, шуршание поползней. Острый запах лесной прели, прозрачные дали и пламенеющие гроздья калины на опушке. Яркий, но тихий праздник длинного в этом году увядания… Год был негрибной. Но сейчас, под занавес его, ещё можно что-то найти.

Грибное войско

Кажется, всё в лесу отжило, смиренно готовясь к зиме, а эти чудо-грибы целыми армиями карабкаются на упавшие пни и стволы, поднимаясь на высоту до нескольких метров. Живучи опята, размножаются и спорами, и корневидными тяжами – так называемыми ризоморфами. Житья не дают ещё живому дереву. Даже крепкая древесина лесного долгожителя дуба, раненного давними морозами, боится опят. Грибница-ризоморфа поражает сердцевину дерева, проникает в проводящие ткани, вызывая долгую болезнь и постепенную смерть дерева. Опята атакуют и хвойные деревья. Получается, опёнок и паразит, и могильщик леса.

Радости грибника

Опёнок осенний – один из самых быстрорастущих грибов. Это чистый гриб – его, как и лисички, не трогают личинки грибных комаров плоскоусок. Опёнок – очень урожайный гриб, быстро наполняет корзину счастливого любителя тихой охоты. Обычно их срезают с частью ножки, не повреждая грибницу. Тем самым лесной урожай в одном участке леса можно собирать несколько раз.

Этот гриб иногда срезают, взобравшись на дерево (вот когда пригодится нож с длинным лезвием, например, из обломка старой косы), срезанные «отряды» опят падают на пышную лесную подстилку, почти не ломаясь. Селяне вдоль грунтовых лесных дорог приспособились срезать опята, взбираясь на крышу трактора.

Ароматен запах и вкус шляпки опёнка, а вот его ножка гораздо жёстче, грубее. Осенний опёнок особенно вкусен в жареном виде, но вполне годится для супов, маринадов, солений. Нужно знать, что питательность осеннего опёнка выше, чем даже у таких признанных с древности овощей, как морковь, капуста, огурцы, лук. Воды в «осеннем солдате», конечно, много – 91,4%, зато белков – 2,6%, крахмала – 3,8%. А остальное – это соли, клетчатка, жиры.

Опасные двойники

В наших лесах встречается около 10 видов грибов, внешне схожих с опёнком осенним. Три его особенно ярких двойника несъедобны, один ядовит! Главное отличие съедобного опёнка – кольцо-воротничок на ножке, шляпка съедобного опёнка как бы чешуйчатая, чешуйки иногда шелушатся на нижележащие шляпки более молодых грибов.

Шляпка настоящего осеннего опёнка светло-жёлтая или светло-коричневая, у ядовитого – красноватая посередине, зеленовато-жёлтая, и никаких колец на ножке и чешуек на шляпке! Главное – мякоть на изломе жёлтая и горчит. Вообще ложные опята как-то ярче, прямо блестят, словно лакированные. Особенно опасен опёнок кирпично-красный, у него ярко выражен красноватый центр шляпки, светло-жёлтые пластины и светло-жёлтая на изломе мякоть, неприятен и запах разломленной шляпки гриба. Так что, отправляясь в осенний лес с корзиной, будьте внимательны, не берите грибы, в которых сомневаетесь.

Денис Дуденков

Фото В. Виноградова и ngsochi.com