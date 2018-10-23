Научитесь делать идеальные фото бесплатно!

Бесплатно обучиться фотографии у профессионального фотографа со стажем – мечта многих. Эту возможность предоставляет центр поддержки «Мамина радость». Теоретические и практические занятия будут идти на протяжении двух месяцев. Старт первого курса уже сегодня, но если вы не успеваете записаться, не стоит расстраиваться. Организаторы обещают сделать целых 3 потока! Единственное, на такие курсы приглашают именно волонтеров. Людей, которые собираются помогать другим, работая фотографом в тех или иных социальных проектах. Все подробности нам рассказала владимирский фотохудожник Александра Макарова.

– Я совместно с центром поддержки «Мамина радость» во Владимире представляю проект “Лови позитив: курсы по фотографии для медиаволонтёров». Мой профессиональный опыт – 7 лет. В моем багаже 3 персональные выставки в разных городах, преподаю, обучила более 20 фотографов.

О проекте

Фотокурс состоит из 8 очных занятий и заочной части (онлайн-консультации). Очная часть длится месяц, проводится по 2 занятия в неделю. За это время будут изучены:

– основы фотографии, возможности фотоаппарата, работа с ручными настройками, композиция;

– репортажная и портретная съёмка, секреты и особенности, практика на городских мероприятиях, работа в студии со студийным светом;

– обработка снимков, подготовка к выставке и многое другое.

По итогам вы получаете сертификаты об окончании курса.

Почему бесплатно?

Обучение оплачивает государство в рамках грантовой поддержки молодёжных проектов. Вы обучаетесь на курсе и затем практикуетесь на городских мероприятиях и благотворительных фотопроектах. Красивые снимки нужны всем. Этот курс для волонтеров и хороших людей, которые готовы дарить людям радость и помощь в виде фотосъёмки.

Что нужно для занятий?

Вы можете записаться на курс, если у вас есть любой фотоаппарат с ручными настройками М (настройки выдержки, диафрагмы, ISO). Дорогую технику иметь необязательно.

Расписание занятий 1-го курса

Занятия будут проходить вечером по вторникам и пятницам с 17.30 до 19.30, на Дзержинского, 5. Первое занятие – сегодня. Вы еще можете успеть записаться на курс! Для этого заполните анкету по ссылке: https://vk.cc/8xXl6l

Юлия Митина

Заглавное фото: hype.ru