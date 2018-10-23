Миндальный торт по рецепту Софьи Андреевны Толстой

В этом году великому русскому писателю исполнилось бы 190 лет. Прошло почти два века, но повседневная кухня Толстых понятна и близка нам. Несмотря на графское звание, Лев Николаевич большую часть жизни был достаточно ограничен в средствах. Толстым так и не удалось стать примером рачительных и бережливых хозяев. Множество их экономических начинаний, связанных с повышением доходности поместья в Ясной Поляне, так и остались прожектами.

Вы не встретили бы у них на столе вычурных блюд изящной гастрономии – беф-мирантон, трюфелей или перепелов на хрустатах. Они употребляли вполне привычные для повседневной жизни кушанья: вареники и яичницу, лимонный торт и картофельный пудинг, грибную похлебку и пряники. Дневник жены писателя Софьи Андреевны Толстой полон простых русских блюд. Вот, к примеру, 5 февраля – котлеты из судака, рис запеченный, суп-борщок и постный весенний суп. Что здесь такого, чего бы мы не знали?

В последние годы сам писатель предпочитал овсяную кашу с миндальным молоком, тем не менее другие члены семьи и гости никогда не были обделены в своих вкусовых пристрастия. Когда приезжал Иван Тургенев, ему специально подавали манный супчик с укропом и курицу с рисом. Илья Репин, будучи очень строгим вегетарианцем, получал любимую им картофельную шелуху. В поваренной книге Софьи Андреевны множество названий, связанных с друзьями и родственниками Толстых. Знаменитый пирог доктора Анке, пасха Бестужевых, лимонный квас Маруси Маклаковой, яблочная пастила Марии Фет. Вот она – подлинная история. За каждым из этих рецептов – эпизод, а то и целая страница русской культурной жизни.

Но на юбилей Льва Толстого мы будем готовить его любимый десерт.

Миндальный торт по рецепту Софьи Андреевны

Нам понадобятся:

Яйца – 9 шт.

Сахар – 200 г

Миндаль молотый – 200 г

Щепотка соли

Масло для смазывания формы

Панировочные сухари или печенье для посыпки

Ваниль и миндальный экстракт

Приготовление:

Подготовьте форму для торта: смажьте ее маслом и посыпьте крошкой из сухарей и печенья. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром добела и густоты. Белки взбейте со щепоткой соли до крепкой пены. В желтки добавьте половину молотого миндаля, аккуратно смешайте и положите половину взбитых белков. Аккуратно смешайте методом складывания – снизу вверх. Добавьте оставшийся молотый миндаль и взбитые белки. Тщательно, но аккуратно перемешайте, не ломая взбитые белки. Выложите в форму и выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 175 градусов.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: druziatesta.ru