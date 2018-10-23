«Через тернии к звёздам»: как научить ребенка самостоятельности

Когда мы готовы «отпустить» своих детей? Что делать, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и воспитанием самостоятельности? Об этом поговорим сегодня.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

«Ему уже 25 лет, он сменил третий вуз, потому что предыдущие места учёбы ему не нравились, и он снова бросил учиться. Я знаю, что скоро сессия, но он не ходит на занятия».

«Она ничего не хочет, ей ничего не интересно. Оказалось, что она уже год не ходит на занятия танцами. Она нас обманывала, несмотря на то что мы её отвозили туда на машине и забирали».

«Он съехал от меня, но считает, что за его квартиру должны платить мы, потому что он никак не найдёт себе работу, которая ему нравится. Но даже если он работает, он всё равно требует этой оплаты».

Такие истории – не редкость, и они повторяются всё чаще. Это проблемы психологического взросления и самостоятельности, которых порой так не хотят выросшие дети. Истоки проблем лежат гораздо раньше – когда мы и не думаем о том, что через 10-15 лет мы будем пожинать плоды своего стремления «сделать как лучше».

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

Малышу два-три года, а мама (папа, бабушка, дедушка) собирают за ним игрушки, продолжают кормить с ложки, одевают… «Он маленький, и всё равно хорошо не сделает, а я уберусь быстрее». «Когда ест, она пачкает всю одежду, а мне её потом отстирывать». «Он так долго копается, что мне проще одеть его и всё застегнуть, завязать шнурки, натянуть штаны»…

Узнаёте? Каждый из нас хоть раз да произносил одну из этих фраз. Действительно, в наше время, когда ценна каждая минута, хочется всё сделать как можно быстрее. Но в итоге ребёнок получает невербальный сигнал: мама/папа сделает. А значит, самому можно расслабиться.

РАЗВИВАТЬ НЕЛЬЗЯ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ

Идея раннего и всестороннего развития детей до сих пор остаётся актуальной и востребованной. Но к чему это порой приводит? Дошкольник или школьник после обязательных детского сада либо школы идёт на дополнительные кружки и занятия, куда его отдали заботливые родители. Танцы, музыка, английский язык, театральная студия, фотография, единоборства, гимнастика… А ведь даже взрослому нужно хотя бы немного свободного времени, чтобы отдохнуть, ничего не делая. И у такой активной жизни могут быть несколько негативных последствий. Во-первых, ребёнок перестаёт чего-либо хотеть сам. Во-вторых, наступает информационный и эмоциональный перегруз, а это приводит к снижению иммунитета. В-третьих, ребёнок не умеет себя занимать – за него это делают всевозможные педагоги. В результате, когда он остаётся один, ему всё время скучно.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Уроки! Пусть учит сам или будем проверять до ночи? Справимся самостоятельно или наймём репетитора? О ужас, он опять принёс «двойку»! Кошмар! Моя девочка-отличница получает вторую «четвёрку» подряд? Как такое может быть? Нам нужен престижный вуз, поэтому мы наймём репетитора! Пусть наша дочь не гений, но она непременно должна учиться в гимназии!

Груз родительских ожиданий для ребёнка – достаточно сильный стресс, особенно если это сочетается с непосильным для него уровнем программы или плохими отношениями с одноклассниками.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Так что же делать, чтобы истории, изложенные в начале статьи, вас миновали?

Давайте ребёнку проявлять самостоятельность. И если для трёхлеток это возможность поесть самому и самостоятельно надеть курточку, то у младшего школьника уже должны быть посильные обязанности: помыть чашки, вынести мусор, купить в ближайшем магазине молока и хлеба, поливать цветы или кормить домашнее животное. Оставьте детям время на отдых и личные занятия. И сами отдыхайте! Пусть дети просто полежат на ковре, посмотрят мультфильмы или вместе с вами почитают книгу. Знания ваш ребёнок всегда сможет получить в более старшем возрасте, а вот ощущение счастья, спокойствия, защищённости можете дать ему только вы. Если же вы постоянно торопите его, тревожитесь, что снова куда-то опаздываете, страдают все. Уроки: формируйте навык самостоятельной работы. В первом и втором классе учить уроки вместе с ребёнком – это нормально. И ваша задача – не подсказывать ему, а научить самостоятельно выполнять домашние задания, правильно распределяя время, структурировать свою деятельность. В идеальном варианте к концу начальной школы ваш ребёнок должен делать уроки самостоятельно, изредка обращаясь к вам, если он что-то не понял. Помогайте, если попросят. Желание догнать и «причинить» добро – наша национальная беда. Если вы видите, что ваш ребёнок хочет сделать что-то сам, но у него, на ваш взгляд, получается плохо, не надо бросаться и делать за него идеально. Вы лишаете его возможности научиться. Больше общайтесь. 15 минут болтовни иногда заменяют час нравоучений. Как это формирует самостоятельность? Когда вы общаетесь на равных, вы воспитываете полноценного партнёра и собеседника. Когда вы учите жить, объясняя, как правильно себя вести, вы всегда выступаете в роли старшего и главного, а ваш ребёнок – в роли вечного несмышлёныша. Показывайте пример своим образом жизни! Дети запоминают не наши слова, а наши поступки.

Наталия Фельдман

Заглавное фото: psychologos.ru