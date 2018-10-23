Чат жильцов дома – средство преумножения вашего капитала!

Одна из самых главных проблем в ЖКХ сегодня – это полная апатия жильцов дома по части управления общедомовым имуществом. Непонятно, как так вышло, но люди считают своим все, что находится в квартире, а все, что за ее пределами, – это чье угодно, но только не мое. Скорее всего государственное, и я бы даже сказал – лично главе государства, ведь именно ему, например, в моем доме некоторые бабушки пишут письма о том, что подъезд не покрашен, а во дворе ямы.

На самом деле все в доме принадлежит исключительно жильцам. Просто собственность бывает двух видов – персонально ваша и общедомовая. И если за первое отвечает собственник квартиры, то за общедолевое имущество жильцы дома отвечают коллективно. При этом нужно отметить, что в некоторых случаях общедомовое имущество также находится и внутри квартиры, например, стояки отопления или канализации. И вот почему-то в сознании граждан закрепился стереотип: общедомовое имущество – раз оно общее, значит, ничье. И, естественно, будучи ничьим, оно ветшает, превращая наши дома в страшное и малоприятное зрелище. Энтропию никто не отменял. И как результат – вот какую картинку показывает google по запросу «подъезд в России»:

Так что же делать? В первую очередь, нужно ответить себе на вопрос: зачем вообще мне следить за общедолевой собственностью? Ответ на самом деле крайне прост: чем хуже состояние общедолевого имущества, тем меньше стоит ваша квартира на рынке. И меньше сумма вашего капитала. Эта простая мысль должна возникать у вас в голове каждый раз, когда вы заезжаете в свой двор, заставленный машинами, с убитым напрочь асфальтом, паркуетесь на газоне под окном, заходите в тусклый неприветливый подъезд с обшарпанными стенами. Вот как только люди начнут понимать, что вот это удручающее окружение вне наших квартир снижает стоимость драгоценной недвижимости, жизнь вокруг начнет меняться. И эту простую мысль надо донести до ваших соседей.

А как же это сделать? Ведь зачастую мы даже не знакомы с теми, кто живет с нами на одной лестничной площадке уже много лет! И это создает огромную проблему для тех инициативных жильцов, которые, например, собирают подписи для проведения работ по капремонту. По закону нужно собрать 2/3 подписей жильцов дома. И если в твоем подъезде тебя хотя бы видели в лицо, то в других подъездах ты реально чужестранец. Со стороны жильцов квартир это выглядит так: какие-то непонятные и неизвестные люди ходят по квартирам и собирают подписи. Малоприятная картина. На меня даже накидывалась с кулаками во время такого обхода.

Поэтому, чтобы навести порядок в доме, в первую очередь, нужно со всеми познакомиться. А поскольку во двор играть в домино людей теперь вытащить крайне сложно, гораздо проще их найти в интернет-мессенджерах. Все мы привыкли иметь чаты в Viber или Whatsapp по детским садам, школам, по работе и т.д. А самого главного чата, с помощью которого вы становитесь богаче, увеличивая капитал и стоимость своей недвижимости, как правило, нет.

Но как же собрать людей из дома в чате? На самом деле нет ничего проще. Нужно просто расклеить объявления в подъезде.

Данное объявление должно содержать ссылку на чат в виде текста и QR-кода и обязательно телефон человека, который может помочь не очень продвинутым пользователям мессенджеров попасть в этот чат. Создав виртуальное место встречи для жильцов дома, мы сможем намного легче организовывать сбор подписей на работы по капремонту, на участие в различных городских программах благоустройства. И, в конце концов, мы просто познакомимся! И если донести до жильцов дома, что благоустроенный подъезд и двор – это не только удобно и приятно для жильцов, но и выгодно для вашего капитала и потенциально для кошелька, наша окружающая действительность начнет меняться гораздо быстрее. Поэтому, придя домой с работы, не поленитесь и создайте чат, распечатайте объявления, как на фото выше, и расклейте их в подъезде.

Помните, ваша собственность не заканчивается пределами вашей квартиры!

Виктор Волчек

Заглавное фото: serfery.ru