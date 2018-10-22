Топ-5 осенних маршрутов по Суздалю и Владимиру

Октябрьская погода приглашает гулять как можно больше! И мы знаем, какие места обязательно нужно посетить. Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на индивидуальные экскурсии по популярным историческим местам нашей области. Давайте посмотрим, куда же можно отправиться?

Пеший маршрут по историческому центру Владимира

Основные достопримечательности Владимира ждут вас на этом маршруте. Особенности Владимиро-Суздальского зодчества, фрески Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и белокаменные узоры Дмитриевского собора. Также посетите экспозицию «Старый Владимир», расположенную в бывшей водонапорной башне. Прогулку по городу можно организовать в приятной компании дружелюбного музейного экскурсовода, который ответит на ваши вопросы.

Экскурсии проводятся в субботу в 12.00 и 15.00. В воскресенье – в 12.00.

Место сбора группы: у кассы музейного центра «Палаты».

Стоимость: полная – 800 рублей; льготная – 600 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 400 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Автобусный маршрут по древнему Суздалю (с заездом в Кидекшу)

Отдых в Суздале – всегда сказочный. Вы побываете в Суздальском кремле, прогуляетесь по Торговой площади, посетите величественный музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь». В рамках автобусной экскурсии побываете в тихом и очень светлом месте, где Каменка сливается с Нерлью. Это село Кидекша, которая находится в 4 км к востоку от Суздаля.

Экскурсии проводятся по субботам в 10.00 и 14.00.

Место сбора группы: Суздальский автовокзал. Сюда же по окончании экскурсии по Суздалю вернется автобус. Все туристы на время переездов застрахованы.

Стоимость: полная – 990 рублей; льготная – 750 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Пешеходный маршрут по территории Суздальского кремля

В Суздальском кремле нужно побывать каждому. Опытный экскурсовод расскажет о выдающихся исторических личностях, связанных с городом, познакомит с рядом музеев, расположенных на территории кремля. Знакомство с Суздальским кремлем позволит вам по достоинству оценить подлинные исторические декорации, не раз привлекавшие сюда российских и зарубежных кинематографистов.

Зкскурсии проводятся по субботам в 11.00 и 14.00, по воскресеньям – в 11.00

Место сбора группы: у кассы музейного комплекса «Суздальский кремль».

Стоимость: полная – 700 рублей; льготная – 500 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 300 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Пешеходный маршрут по территории музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь»



Суздальские монастыри – это отдельный мир, в который принято погрузиться, пусть и на время экскурсии. Звон куполов, красоты, открывающиеся с колоколен, и тихие тропинки от храма к храму. На двухчасовой экскурсии вы узнаете об истории возникновения Спасо-Ефимиева монастыря.О том, как связан с этим местом национальный герой России Дмитрий Пожарский, о двух веках «Суздальской Бастилии» и о дне сегодняшнем монашеской обители.

Экскурсии проводятся по субботам в 11.00 и 14.00, по воскресеньям – в 11.00.

Место сбора группы: у кассы музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь».

Стоимость: полная – 600 рублей; льготная – 400 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 200 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Пешеходный маршрут по усадьбе В.С. Храповицкого

Еще один необычный, загадочный и очень красивый маршрут – это прогулка по усадьбе графа Храповицкого. Время, проведенное в этом тихом, живописном месте, запомнится вам надолго! Романтичный замок с башней и стрельчатыми окнами, лодочный павильон, большой парк с каскадами – все это вы сможете осмотреть.

Экскурсии проводятся по субботам в 10.00, 12.00 и 14.00, по воскресеньям – в 10.00 и 12.00.

Место сбора группы: у северного корпуса бывшего хозяйственного двора усадьбы В.С. Храповицкого (ул. Ямская, д.9).

Стоимость: полная – 300 рублей; льготная – 200 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.

Узнать подробности можно здесь. Запись по телефону: 8 (4922) 42-11-84.

Юлия Митина

Заглавное фото: nesiditsa.ru