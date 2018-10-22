Как не ошибиться в выборе кошки

Покажи мне свою кошку, и я скажу, кто ты. В этом высказывании есть весомая доля правды, говорят заводчики этих животных. Не все готовы вычёсывать вальяжных персов, и не в каждой семье приживётся гиперактивный бенгал. В мире сейчас существует более 200 видов кошек, многие из которых были показаны на выставке, прошедшей во Владимире в минувшие выходные. И как же среди такого разнообразия выбрать именно своего домашнего любимца? Специалисты говорят: кошка должна подходить по энергетике.

Об особенностях характера, ухода и питания «Призыв.ру» рассказали владельцы самых популярных во Владимире кошачьих пород.

Порода мейн-кун

Эти домашние «рыси» с выраженной мордочкой и очаровательными кисточками на ушках были выведены 100 лет назад. Животные очень сильные, выносливые, самодостаточные. По словам их владельцев, за суровым видом кота скрывается очень преданный друг.

Наталья Чемоданова (заводчик мейн-кунов):

– У меня к ним душа лежит, занимаюсь кунами 10 лет. Это очаровательная порода, никакой агрессии ни к кому. Отлично ладит с детьми. Не выпускает когтей. Они генетически выведены быть ласковыми, спокойными. Кошка-компаньон. Идёте стирать бельё, она с вами, есть готовить, она тут как тут. Но они не навязчивые, можно сказать, кот будет вашей тенью.

Ест так же, как и обычная кошка, нисколько не больше. Мясо килограммами давать не надо. Это либо профессиональное питание (сухой корм премиум-класса), либо смешанное. Из ухода – вовремя вычёсывать. Не играть с ними руками, за мордочку не хватать. Для их забавы придумали специальные «махалки-палочки».

Цена: от 15 тысяч рублей

Шотландская порода

Эту породу владимирцы полюбили за «плюшевость» и висячие ушки. Сейчас среди представителей есть и пушистые, и короткошерстные. Здесь, как говорится, на любителя.

Анжела Шевелева (заводчик шотландцев):

– Длинношерстные, естественно, требуют большего ухода, но они эффектнее выглядят. Кстати, длинную шерсть легче собрать дома сырой рукой. Короткие волосы сыплются, как иголки, а длинную шерсть не надо бояться, она гораздо легче убирается. Насчёт порчи мебели хочется сказать, что нужно просто кошек приучать с детства. Когтеточки лучше всего разместить в каждой комнате. Элементарный столбик, обмотанный бечёвкой, – и никаких проблем не будет. Потом есть специальная травка – кошачья мята. Можно ею посыпать когтеточку, так будет эффективнее. Животные вполне адекватные. Они очень миролюбивые. Даже если их будут обижать, они в ответ не проявят агрессию, просто уйдут в сторону. И никогда сами никого не обижают, практически не царапаются. Особенность питания – сухой корм либо натуральная пища. Предпочитают больше натуральную пищу всё-таки. Брать котят советуем, когда сделаны все прививки, после 4 месяцев. Когда видно, что котёнок здоровый, крепкий.

Неопытный в кошачьих вопросах человек шотландскую породу может перепутать с британской. Да, они во многом похожи, говорят заводчики, но всё-таки шотландцы – это гибкие кошки с длинным хвостом, а британцы на их фоне – такие «толстячки». Из всех породистых – это самые доступные кошки в плане цены.

Британская порода

Светлана Стешина (хозяйка британцев):

– Британцы (если смотреть сбоку) – абсолютный квадрат на коротких широких ногах, у них широкая грудь. У британцев, у взрослых развязанных котов старше года, как правило, щёки плавно переходят в тело. Они коренастые, у них более короткие и толстые хвосты. У шотландцев, наоборот, более облегчённый тип. Но хочется тискать эти две породы и маленьких, и больших. Они же такие плюшевые! Питание почти идентичное. Но с кальцием у шотландцев надо быть поаккуратнее. Дело в том, что мутация ушей, которую закрепил человек, идёт на весь костяк. Из-за перенасыщенности кальцием могут возникнуть проблемы с позвоночником, хвостом. Шотландцу пищу с кальцием надо давать поменьше, а британцам, наоборот, больше кальция, потому что они тяжеловесы, у них проблемы могут быть со связками.

Цена за животное (британцы и шотландцы) начинается от 5 тысяч рублей.

Бенгальская порода

Если вы готовы превратить свою квартиру в своеобразные джунгли и завести там маленького леопардика, то бенгал вам точно подойдёт. Помимо красивого пятнистого окраса, эта кошка удивительна тем, что, как настоящий потомок хищника, она не боится воды. А высота их прыжков просто поражает.

Кристина и Максим Шумейко (владельцы бенгала):

– Бенгалы любят прыгать чуть ли не до потолка. Перемещается по занавескам. С пола может допрыгнуть до шкафа спокойно. Посидеть там две минуты, посмотреть по сторонам и спрыгнуть назад. Это хозяева должны учитывать. И подготовить животному хорошую игровую зону, есть много домов кошачьих. Это порода не агрессивная. Просто до старости лет ведёт себя очень активно. Игрун. Кошки тратят много калорий, поэтому и покушать любят. Нужно следить, чтобы в их миске всегда был корм. Советуем придерживаться сбалансированного питания, без экспериментов, на новые корма у животного может быть аллергия. Кстати, для самих людей-аллергиков эта порода хороша тем, что у животных шерсть особо не линяет. И не вызывает реакцию негативную. Бенгалов советуем брать активным людям. Этой кошке необходимо постоянное внимание.

Цены: от 30 тысяч рублей

Ориентальная порода

Наш рейтинг популярных пород мы завершаем, пожалуй, самой изящной и необычной кошкой – ориентальной. Первое, что бросается в глаза, – это аристократический профиль и внушительных размеров уши животного. Котят ориентальной породы называют чебурашками. Характерный признак породы: окрас глаз должен быть исключительно зеленого цвета. Кошки очень общительны и по-своему разговорчивы. Своё «мяу» готовы озвучивать хозяину по делу и без дела.

Андрей Павлов (владелец ориентальной кошки):

– Она нас привлекла своей необычной внешностью. Греческим профилем, утончённостью. И характер у неё добрый. До этого была кошка у нас, ребёнок даже к ней не подходил. А Юля очень ласковая, ребёнок её таскает спокойно. На мой взгляд, эта порода достаточно редкая для нашей области.

Цена: от 20 тысяч рублей

Перед тем как завести кошку, нужно понимать, что вы берёте к себе в дом не домашнюю игрушку, а члена семьи. И относиться к нему придётся соответствующе. Кормить, убирать лоток, лечить в случае болезни, любить и прощать – вот к чему надо быть готовым. У каждой кошки, как и у человека, свой характер. Многое будет зависеть от того, в каком доме воспитывается животное. Достаточно ли внимания ему оказано.

Есть кошки, которые встречают своего хозяина в дверях, «бодают» его от радости, мурлычут, просятся на ручки. А есть дикари, которые редко подпускают к себе и предпочитают скрываться. Но все кошачьи породы, несомненно, полны достоинства. Нам, кошатникам, осталось только понять, к кому из них «лежит душа».

Татьяна Данилова

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