Новый фильм о Николае Каманине бесплатно покажут в планетарии

В понедельник во Владимирском планетарии пройдет премьерный показ фильма «Николай Каманин. Человек, покоривший небо». Бесплатный сеанс запланирован на 16.00. После просмотра состоится встреча с создателями фильма – съемочной группой проекта «Имя. Символ33».

На прошлой неделе мы представили вашему вниманию одну их работ – видеопрограмму про Николая Андрианова. И вот теперь – новый герой, наш земляк, летчик Николай Каманин. Накануне кинопоказа режиссер Мария Ганькова дала напутствие зрителям и рассказала о съемках.

– Эта история про легендарного летчика, который спасал героев-челюскинцев, о человеке, который готовил к полету в космос Гагарина и Терешкову, о Герое Советского Союза. Он уроженец города Меленки, и его жизнь невероятно интересна.

О проекте

– «Имя. Символ33» – проект о людях из абсолютно разных областей, которые своими делами стали известны по всей России. Очень важен масштаб личности. Это не просто известный человек из Владимирской области с хорошими делами. Это человек всей России.

Возможность снимать этот проект дал Фонд президентских грантов при участии «Союза женщин Владимирской области».

«Имя. Символ33» – уникальный проект в масштабах страны. Дело в том, что разные авторы всегда снимали и показывали знаменитых владимирцев в сюжетах и программах как-то урывками. А целой киноистории не было.

Число 33 в названии – не просто Владимирский регион. Мы надеемся, что за 2-3 года мы снимем фильмы о 33 выдающихся людях на каждую букву алфавита. Всего будет в этом году 17 программ, из них 9 уже снято и смонтировано.

1. «Владимир Зворыкин: создатель электронного телевидения»

2. «Юрий Левитан: голос советской эпохи»

3. «Александр Столетов: выдающийся русский физик»

4. «Василий Дегтярев: гений конструкторской мысли»

5. «Николай Жуковский: отец русской авиации»

6. «Алексей Фатьянов: песни эпохи»

7. «Мальцовы: Титаны русской промышленности»

8. «Николай Андрианов: лучший гимнаст XX века»

9. «Николай Каманин: человек, покоривший небо»

Над проектом работают:

Сценарист (с 5-й серии): София Шепеля

Режиссер и сценарист: Мария Ганькова

Операторы: Игорь Ганьков и Олег Кондратьев

Ведущие: Александр Аладышев, актер театра Владимирского театра драмы, и Алексей Шашилов, художественный руководитель московского театра “Студия «Т».

Интересные факты о съемках серии про Николая Каманина

Рассказывает Мария Ганькова:

– Для съемок программы мы решили, что идеально подойдет Музей авиации в Щелково. Программу мы готовили в сжатые сроки, и договориться о такой локации было крайне сложно, потому что это военное учреждение. Мы даже не писали официальное письмо: смысла в этом не было. Каким-то образом я вышла на директора музея. Он сказал, что может пустить, но с учетом того, что нам даст разрешение конкретный человек из военного министерства. В других обстоятельствах я бы не набралась смелости позвонить по ТАКОМУ номеру, но тут надо было действовать. Неожиданно взяли трубку. Я представилась, объяснила проблему и замолчала. Пауза на том конце провода и: «Так, подождите. Я сейчас в командировке, у меня 12-й час ночи. Я вам перезвоню». Мне было так стыдно! Но в итоге этот человек перезвонил, внимательно выслушал и разрешил!

– Второй интересный факт был связана с Валентиной Терешковой. Конечно, нам с самого начала хотелось сделать с ней интервью. Ведь ее учил Каманин и отправлял в первый полет. Мы понимали, что она дама занятая, поэтому обратились к прекрасной Ирине Соловьевой – женщине, которая готовилась к полету вместе с Терешковой. Она очень много нам рассказала. Мы в сжатые сроки подготовили эту серию и выпустили. Но буквально через неделю в город по случаю выборов прибыла сама Терешкова. И мы просто не могли не попытать свое счастье. И она согласилась!

Это настолько чудесные факты, что для нас серия о Николае Каманине особенно важная и дорогая. Приглашаем всех на просмотр в планетарий. Обсудим и ответим на вопросы. А у читателей “Призыва” есть возможность увидеть фильм прямо сейчас. Приятного просмотра!

Беседовала Юлия Митина

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