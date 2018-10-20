Наталья Колесникова: “Музыка живёт в нас…”

Когда поёт душа, звуки музыки становятся неземными. Именно такое ощущение своим зрителям каждый раз дарят артисты камерного хора «Распев». На их выступлениях зал всегда полон. В этом году известному владимирскому коллективу исполняется 30 лет.

Cвой новый сезон во Владимире они открыли концертом «Тонкая рябина». Со сцены звучали популярные русские народные песни («Степь да степь кругом», «Таня, Танюша», «В темном лесе»,”Однозвучно гремит колокольчик”, “Сронила колечко”) и произведения современных композиторов. По словам художественного руководителя и дирижёра Натальи Колесниковой, зритель хора вне возраста. Музыкальная программа «Распева» подойдёт для каждого человека. Это универсальный сборник русской души.

Наталья Колесникова, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора «Распев»

Но программа каждая должна развивать любого человека. И взрослых, и детей. Она должна увеличивать богатство духовное, расширить этот горизонт. Чтобы они могли увидеть в себе какую-то силу, почувствовать себя счастливыми людьми.

Музыка человека раскрывает. Она распрямляет его душу, она даёт почувствовать своё, личное. Хотя общая большая работа проводится для всех слушателей.

Город Владимир, по словам Натальи Александровны, несмотря на то что маленький, имеет очень хороший культурный статус. Здесь выступают талантливейшие музыканты, которые являются украшением областного центра. Что касается хора «Распев», коллектив поёт на всех больших праздниках, городских мероприятиях. Например, на католическое Рождество артистов просят исполнить западно-европейскую классику Баха, Бетховена. В канун православных праздников хор часто выступает в Муромской епархии. На День Победы готовят репертуар с патриотическими песнями. Также «Распев» сотрудничает с балетом, оркестром, актёрами драмтеатра. Владимирских певчих знают и за рубежом. С концертами они объехали всю Европу. На Западе, говорит Наталья Колесникова, всегда выступают успешно. Преданные поклонники даже гастролируют вместе с певчими по городам, чтобы вновь услышать необыкновенное звучание хора. Одни из любимых композиторов хора – это Георгий Свиридов и Валерий Гаврилин.

Наталья Колесникова, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора «Распев»

Это шедевры. Это то, что есть наш человек. Наша душа, наш менталитет, культура, искусство, наше образование. В этом всё человеческое достоинство, огромная богатейшая душа.

Звуки, которые рождают эти гениальные люди, я всегда их называю божьи люди, которые спускаются к нам, чтобы сделать наш мир лучше. Вот это удивительно. Они разбудят любую душу.

Следующий концерт хора будет посвящён поэту Гарсиа Лорке. Он пройдёт в музыкальном салоне на Соборной 23 октября в 18.30. «Распев» выступит в тандеме с владимирскими актёрами, которые будут читать стихи великого поэта.

Татьяна Данилова

Фото и видео автора