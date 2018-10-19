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«Спи, моя радость, усни…»

Почему ребенок просыпается по 10 раз за ночь

Рождение малыша – важный и трогательный момент в жизни родителей. Первое прикосновение, первый взгляд… Мало кто может перед этим устоять. Этот этап в жизни неповторим и незабываем.

Проходит несколько месяцев, и  малыш начинает приобретать первые навыки: учится следить за предметом, захватывать игрушку, переворачиваться, говорить первое «агу». Многие малыши в процессе игры сами овладевают теми или иными умениями, другим нужна помощь.

Фото: nuby.ru

Засыпание – тоже навык

Но мало кто знает, что самостоятельное засыпание  – это такой же навык, который с первого раза дается далеко не каждому ребенку. И если до 4 месяцев ваш малыш спокойно засыпал с грудью или бутылочкой и спал при этом всю ночь, просыпаясь 2-3 раза на кормления, то по прошествии  времени большинство родителей начинают сталкиваться с проблемой долгих укладываний и частых ночных просыпаний.

Фото: trimestri.ru

Почему сон короток

И это не капризы или баловство. Есть вполне научное объяснение. В возрасте примерно 4 месяцев у малыша наступает регресс сна. У ребенка начинают формироваться биологические ритмы, как у взрослых, «медленная» фаза начинает сменять «быструю» и наоборот. У некоторых этот процесс занимает не более 2 недель, у других может растянуться до полутора месяцев. Но картина всегда одинаковая: ребенок быстро засыпает, спит 30-40 минут, а затем просыпается, капризничает и заставить его спать снова очень сложно.

По своему опыту могу сказать, что мы могли качать нашего сына больше часа, давали поесть, в ход шел даже фитбол.  В результате малыш, конечно, засыпал, но в течение ночи мог просыпаться от 4 до 8 раз. Подобные истории  случаются у многих родителей, особенно если ребенок на грудном вскармливании.
В чем же причина? Дело в том, что мы, взрослые люди, при переходе от одной фазы сна к другой каждый раз на мгновение просыпаемся, переворачиваемся на другой бок и спим дальше. Этот процесс  происходит  автоматически, и  утром  нам кажется, что мы спали всю ночь без пробуждений.

А ребенку этот алгоритм еще не знаком. Малыш начинает “использовать” качание, грудь, бутылочку в качестве «костылей» для того, чтобы уснуть. И так  привыкает к этим негативным ассоциациям, что при каждом переходе от одной стадии сна к другой он будет вновь и вновь их требовать.

Фото: baby-sleep.ru

Простые правила непрерывного сна

Как же наладить здоровый сон младенца? Оказывается, этого можно достичь, соблюдая простые правила.

  1. Необходимо создать благоприятную среду в спальне:  температура – 21о С,  влажность – 40-50%,  затемнить комнату плотными шторами, использовать «белый шум» планшета или радио (включить негромко эти приборы).
  2. Соблюдайте режим! Не нужно думать, что ребенок, который сильно перегулял, будет спать всю ночь. Скорее наоборот: переутомление может сыграть злую шутку и вылиться в истерику, что еще более усугубит процесс.
  3. На этом этапе подготовки ко сну важно создать небольшой ритуал, который вы будете повторять каждый вечер. Это могут быть самые простые вещи: смена подгузника, одевание пижамы, одна и та же колыбельная. Все действия должны обязательно идти  в одной и той же последовательности. Так малышу будет легче понять, что мама готовит его ко сну.
  4. Учите малыша самостоятельному засыпанию. В настоящее время существует очень много методик, связанных с освоением этого навыка: от совсем мягких (таких как «метод высиживания»)  до достаточно жестких («метод контролируемого плача»).  Все они, тем или иным способом, помогают малышу отойти от негативных ассоциаций и спать спокойно всю ночь, просыпаясь только на кормления. Подробнее об этих  методиках мы расскажем в следующей статье.

Фото: baby-sleep.ru

Конечно, научить малыша засыпать самостоятельно в таком маленьком возрасте – это нелегкий процесс, и не все родители готовы к нему приступить. Часто мамы и папы думают о том, что нужно еще немного потерпеть и ребенок «перерастет» все проблемы со сном.

Другие родители  будут спокойно относиться к его ночным бдениям. Утром они и не вспомнят, сколько раз он просыпался покушать, так как процесс идет на «автопилоте».

Третьи будут неустанно подходить к кроватке по первому «мяу», и это будет их устраивать. Однако если ваши нервы на пределе, а силы на исходе, самостоятельное засыпание – ваш выход из сложившейся ситуации. Об этом мы поговорим в следующий раз. Спокойных ночей и счастливых дней вашим семьям!

Анастасия Волчек

Заглавное фото: sleep-expert.ru

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