«Спи, моя радость, усни…»

Рождение малыша – важный и трогательный момент в жизни родителей. Первое прикосновение, первый взгляд… Мало кто может перед этим устоять. Этот этап в жизни неповторим и незабываем.

Проходит несколько месяцев, и малыш начинает приобретать первые навыки: учится следить за предметом, захватывать игрушку, переворачиваться, говорить первое «агу». Многие малыши в процессе игры сами овладевают теми или иными умениями, другим нужна помощь.

Засыпание – тоже навык

Но мало кто знает, что самостоятельное засыпание – это такой же навык, который с первого раза дается далеко не каждому ребенку. И если до 4 месяцев ваш малыш спокойно засыпал с грудью или бутылочкой и спал при этом всю ночь, просыпаясь 2-3 раза на кормления, то по прошествии времени большинство родителей начинают сталкиваться с проблемой долгих укладываний и частых ночных просыпаний.

Почему сон короток

И это не капризы или баловство. Есть вполне научное объяснение. В возрасте примерно 4 месяцев у малыша наступает регресс сна. У ребенка начинают формироваться биологические ритмы, как у взрослых, «медленная» фаза начинает сменять «быструю» и наоборот. У некоторых этот процесс занимает не более 2 недель, у других может растянуться до полутора месяцев. Но картина всегда одинаковая: ребенок быстро засыпает, спит 30-40 минут, а затем просыпается, капризничает и заставить его спать снова очень сложно.

По своему опыту могу сказать, что мы могли качать нашего сына больше часа, давали поесть, в ход шел даже фитбол. В результате малыш, конечно, засыпал, но в течение ночи мог просыпаться от 4 до 8 раз. Подобные истории случаются у многих родителей, особенно если ребенок на грудном вскармливании.

В чем же причина? Дело в том, что мы, взрослые люди, при переходе от одной фазы сна к другой каждый раз на мгновение просыпаемся, переворачиваемся на другой бок и спим дальше. Этот процесс происходит автоматически, и утром нам кажется, что мы спали всю ночь без пробуждений.

А ребенку этот алгоритм еще не знаком. Малыш начинает “использовать” качание, грудь, бутылочку в качестве «костылей» для того, чтобы уснуть. И так привыкает к этим негативным ассоциациям, что при каждом переходе от одной стадии сна к другой он будет вновь и вновь их требовать.

Простые правила непрерывного сна

Как же наладить здоровый сон младенца? Оказывается, этого можно достичь, соблюдая простые правила.

Необходимо создать благоприятную среду в спальне: температура – 21о С, влажность – 40-50%, затемнить комнату плотными шторами, использовать «белый шум» планшета или радио (включить негромко эти приборы). Соблюдайте режим! Не нужно думать, что ребенок, который сильно перегулял, будет спать всю ночь. Скорее наоборот: переутомление может сыграть злую шутку и вылиться в истерику, что еще более усугубит процесс. На этом этапе подготовки ко сну важно создать небольшой ритуал, который вы будете повторять каждый вечер. Это могут быть самые простые вещи: смена подгузника, одевание пижамы, одна и та же колыбельная. Все действия должны обязательно идти в одной и той же последовательности. Так малышу будет легче понять, что мама готовит его ко сну. Учите малыша самостоятельному засыпанию. В настоящее время существует очень много методик, связанных с освоением этого навыка: от совсем мягких (таких как «метод высиживания») до достаточно жестких («метод контролируемого плача»). Все они, тем или иным способом, помогают малышу отойти от негативных ассоциаций и спать спокойно всю ночь, просыпаясь только на кормления. Подробнее об этих методиках мы расскажем в следующей статье.

Конечно, научить малыша засыпать самостоятельно в таком маленьком возрасте – это нелегкий процесс, и не все родители готовы к нему приступить. Часто мамы и папы думают о том, что нужно еще немного потерпеть и ребенок «перерастет» все проблемы со сном.

Другие родители будут спокойно относиться к его ночным бдениям. Утром они и не вспомнят, сколько раз он просыпался покушать, так как процесс идет на «автопилоте».

Третьи будут неустанно подходить к кроватке по первому «мяу», и это будет их устраивать. Однако если ваши нервы на пределе, а силы на исходе, самостоятельное засыпание – ваш выход из сложившейся ситуации. Об этом мы поговорим в следующий раз. Спокойных ночей и счастливых дней вашим семьям!

Анастасия Волчек

Заглавное фото: sleep-expert.ru