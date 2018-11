Проведите осенние выходные в теплой компании

Выставка кошек «Владимирская осень-2018»

Владимирский КЛК «Мономах» и АКЛК «Котофей» из Санкт-Петербурга приглашает всех любителей кошек познакомиться и полюбоваться лучшими представителями своего вида. В программе выставки: WCF-ринги молодых и взрослых особей, монопородные шоу, спецшоу короткой и длинной шерсти, шоу аборигенных пород, ринг кастратов, BEST OF BEST. Будет устроен конкурс на определение пушистых короля и королевы в самых красивых осенних нарядах. Вас ждет множество шуточных и весёлых конкурсов, встреча с новыми друзьями и, конечно, очаровательные котики!

АРТ-Дворец: ул. Северная, 2а

20 и 21 октября с 11.00 до 17.00

Цена билета: взрослый – 150 руб., детский – 100 руб.