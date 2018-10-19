Проведите осенние выходные в теплой компании

Выставка живописи «Пётр Ганский. Возвращение»

В областной библиотеке экспонируются более восьмидесяти картин художника – акварельные этюды, живописные и графические пейзажи России, Франции, Италии. Все – из частной коллекции Сергея Гаврикова, одного из хранителей архива картин семьи Ганских в Таллине. Работы свидетельствуют о незаурядном таланте художника, его принадлежности к южнорусской школе. Это ощущается и в передаче световоздушной среды, и в выборе лишенной всякой эффектности натуры.

Имя Петра Ганского было известно на рубеже ХIX-XX веков в России в ряду таких художников, как К.К. Костанди, П.А. Нилус, В.В. Кандинский, Л.О. Пастернак, Д.Д. Бурлюк, а также во Франции, где Ганский выставлялся в салоне Общества французских художников и в салоне «Независимых». Пресса отмечала незаурядный, новаторский талант художника, называла Ганского первым русским импрессионистом. В своем творчестве он соединил традиции русской реалистической школы с техническими приемами европейской живописи.

Дворянин по происхождению, слушатель Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, студент Сорбонны, магистр философии, он чудом избежал расправы в Одессе после революции: друзья выкупили его из ЧК. С 1919 года жил в Париже, где принял католичество, постригся в монахи, получил теологическое образование и стал священником Ордена иезуитов византийского обряда. В 1929-1930 годах жертвовал свои картины на помощь русским беженцам во Франции. Свой земной путь Петр Ганский окончил в 1942 году в монастыре Ле Дора под Парижем, где и похоронен. Оставил обширный личный архив, включающий его философские трактаты и заметки, а также фантастический роман «Красная звезда». Иван Бунин наделил внешностью и чертами характера художника одного из героев своего романа «Жизнь Арсеньева».

Владимирская областная научная библиотека:

ул. Дзержинского, 3

Выставка открыта с октября по декабрь

Вход свободный