Проведите осенние выходные в теплой компании

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Полюбуйтесь самыми очаровательными существами
Выставка кошек «Владимирская осень-2018»
Владимирский КЛК «Мономах» и АКЛК «Котофей» из Санкт-Петербурга приглашает всех любителей кошек познакомиться и полюбоваться лучшими представителями своего вида. В программе выставки: WCF-ринги молодых и взрослых особей, монопородные шоу, спецшоу короткой и длинной шерсти, шоу аборигенных пород, ринг кастратов, BEST OF BEST. Будет устроен конкурс на определение пушистых короля и королевы в самых красивых осенних нарядах. Вас ждет множество шуточных и весёлых конкурсов, встреча с новыми друзьями и, конечно, очаровательные котики!
АРТ-Дворец: ул. Северная, 2а
20 и 21 октября с 11.00 до 17.00
Цена билета: взрослый – 150 руб., детский – 100 руб.
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Выберите музыку на свой вкус
Концерты в ОДРИ
В выходные Областной дом работников искусств представляет два абсолютно разных концерта. В субботу здесь состоится совместный арт-проект Ирины Москалевой и Виктора Чаусова – «Даль из тонов перламутра». В программе прозвучат популярные мелодии в ритмах танго: «Счастье мое», «Осень», «Утомленное солнце», «Над заливом», «Саша», «Для тебя» и другие.
В воскресенье всех любителей авторской песни приглашают на «Октябрьский концерт», который готовят владимирские барды под управлением Алексея Капралова. В программе концерта будут исполнены только самые теплые, искренние и позитивные композиции наших земляков.
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
20 и 21 октября в 17.00
Цена билета – 150 руб.
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Посмотрите душевный фильм
«Можно только представить» (США, 2018)
Такое название фильму дано неспроста. Это первая строчка и собственно название песни, автором которой выступил Барт Миллард, главный герой картины. У парня было непростое детство с деспотом-отцом, но он нашёл выход благодаря своей вере и музыке. Собственно, о том и фильм. Про веру, музыку, ну и песню I Can Only Imagine. Недаром о её создании говорят в самом начале, после чего откидывают повествование на сложную биографию Барта Милларда. А всё потому, что он писал свой главный хит не десять минут, как он говорил, а всю жизнь. Именно по этой причине вдохновляет и мотивирует множество людей по всему миру.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»:
ул. Добросельская, 2г
20 и 21 октября в 18.30
Вход свободный
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Познакомьтесь с первым русским импрессионистом
Выставка живописи «Пётр Ганский. Возвращение»
В областной библиотеке экспонируются более восьмидесяти картин художника – акварельные этюды, живописные и графические пейзажи России, Франции, Италии. Все – из частной коллекции Сергея Гаврикова, одного из хранителей архива картин семьи Ганских в Таллине. Работы свидетельствуют о незаурядном таланте художника, его принадлежности к южнорусской школе. Это ощущается и в передаче световоздушной среды, и в выборе лишенной всякой эффектности натуры.
Имя Петра Ганского было известно на рубеже ХIX-XX веков в России в ряду таких художников, как К.К. Костанди, П.А. Нилус, В.В. Кандинский, Л.О. Пастернак, Д.Д. Бурлюк, а также во Франции, где Ганский выставлялся в салоне Общества французских художников и в салоне «Независимых». Пресса отмечала незаурядный, новаторский талант художника, называла Ганского первым русским импрессионистом. В своем творчестве он соединил традиции русской реалистической школы с техническими приемами европейской живописи.
Дворянин по происхождению, слушатель Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, студент Сорбонны, магистр философии, он чудом избежал расправы в Одессе после революции: друзья выкупили его из ЧК. С 1919 года жил в Париже, где принял католичество, постригся в монахи, получил теологическое образование и стал священником Ордена иезуитов византийского обряда. В 1929-1930 годах жертвовал свои картины на помощь русским беженцам во Франции. Свой земной путь Петр Ганский окончил в 1942 году в монастыре Ле Дора под Парижем, где и похоронен. Оставил обширный личный архив, включающий его философские трактаты и заметки, а также фантастический роман «Красная звезда». Иван Бунин наделил внешностью и чертами характера художника одного из героев своего романа «Жизнь Арсеньева».
Владимирская областная научная библиотека:
ул. Дзержинского, 3
Выставка открыта с октября по декабрь
Вход свободный
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Пошашлычьте в компании поэтов
Гриль-пикник в Загородном
Первое владимирское лайфстайл-сообщество «Есть места» в партнёрстве с парком «Загородный» приглашает на творческо-кулинарный мини-фестиваль для тех, кто обожает готовить, готов себя показать и других угостить! Свое мастерство покажут кулинары-любителей, у которых пока ещё нет своего ресторана, а вкусных идей и фирменных рецептов выше головы, а также мастера стрит-фуда. У «Открытого микрофона» на пикнике выступят владимирские поэты Светлана Лимье, Анна Гончарей, Надежда Корычева и певица, фронтвумен фолк-рок групп «Агидель» и «Julius blues band» Юлия Покачалова.
Загородный парк, «Деревня Дуралеевке»
21 октября в 13.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: 1zoom.me
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