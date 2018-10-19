День хлеба отметили хрустящей плетенкой с маком

16 октября отмечался Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Мы пообщались с одним из них. Мастерица показала нам, как своими руками в домашних условиях испечь нежную и ароматную плетенку с маком. Как ловко пекарь-кондитер музея-кафе «Гжель» Елена Ешина заплела косичку из теста! Но не будем раскрывать все секреты, смотрите видео.
Чтобы такая красота и вкуснота появилась у вас дома, нужно поставить и замесить тесто. Вот фирменный рецепт от нашего пекаря.
Ингредиенты:
1,5 ч. л. сухих дрожжей
500 г муки
3 ст. л. сахара
0,5 ч. л. соли
50 г маргарина
2 яйца
200 мл молока
Шаг за шагом:
- Смешиваем все ингредиенты, кроме маргарина и дрожжей.
- Дрожжи желательно развести отдельно в теплом молоке. После чего вылить их к остальным ингредиентам и размешать.
- Далее засыпаем муку и месим тесто.
- Добавляем маргарин и продолжаем вымешивать до получения однородной массы без комочков.
- Делаем косичку, как показано в видео.
- Выпекаем.
Наконец, завариваем чай и приглашаем домашних к столу!
Юлия Митина
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