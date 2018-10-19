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День хлеба отметили хрустящей плетенкой с маком

Видеоинструкция от повара-кондитера

16 октября отмечался  Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Мы пообщались с одним из них. Мастерица показала нам, как своими руками в домашних условиях испечь нежную и ароматную плетенку с маком. Как ловко пекарь-кондитер музея-кафе «Гжель» Елена Ешина заплела косичку из теста!  Но не будем раскрывать все секреты, смотрите видео.

Чтобы такая красота и вкуснота появилась у вас дома, нужно поставить и замесить тесто. Вот фирменный рецепт от нашего пекаря.

Ингредиенты: 

1,5 ч. л. сухих дрожжей

500 г муки

3 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

50 г маргарина

2 яйца

200 мл молока

Шаг за шагом:

  • Смешиваем все ингредиенты, кроме маргарина и дрожжей.
  • Дрожжи желательно развести отдельно в теплом молоке. После чего вылить их к остальным ингредиентам и размешать.
  • Далее засыпаем муку и месим тесто.
  • Добавляем  маргарин и продолжаем  вымешивать до получения однородной массы без комочков.
  • Делаем косичку, как показано в видео.
  • Выпекаем.

Наконец, завариваем чай и приглашаем домашних к столу!

Юлия Митина

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