Зоотерапия, или лечение животными

Лечение многих недугов при помощи животных было известно людям еще со времен Древней Греции, однако в XXI веке этот вид терапии не просто не устарел, но и обрел второе дыхание.

Сколько же радости нам приносит общение с животными! Погладить котика или собачку, прокатиться верхом на лошади, просто посмотреть на аквариумных рыбок после долго рабочего дня. Однако все это не просто релакс: наши четвероногие друзья, оказывается, могут быть настоящими «лекарями».

Зоотерапия (или же анималотерапия, пет-терапия) является одним из популярных направлений нетрадиционной медицины. С 1962 года она успешно применяется в лечении эпилепсии, рассеянного склероза, ДЦП, психических расстройств различной степени тяжести. Также братья наши меньшие помогают людям восстанавливаться после серьезных травм и инсультов.

«Врачами» могут быть кошки, собаки, лошади, дельфины. Во Владимире наиболее популярны два направления – канистерапия (терапия с помощью собак) и иппотерапия (адаптивная верховая езда).

Канистерапия – дружба с собаками

О канистерапии нам рассказала Лора Панина, сертифицированный специалист в области канистерапии, кинологии, зоопсихологии и психотерапии. Она работает во Владимире с 2011 года.

Собаки с древних времен считаются лучшими друзьями человека. Все, например, знают про собак-повадырей, которые помогают слабовидящим. Однако эти животные способны помочь и при других проблемах. Канистерапия показана для детей с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, а также тем, кто просто испытывает трудности с концентрацией внимания. Собаки помогают людям в домах престарелых, психоневрологическах интернатах, больницах. Четвероногие способны помочь быстрее оправиться после тяжелой болезни, перенести утрату, пережить как физические, так и психологические травмы.

Привет, четвероногий друг!

При работе с детьми специалисты используют особую игровую модель взаимодействия между животным и ребенком. Ребенок берет ответственность за питомца, обучает его командам, общается с ним. Таким образом устанавливается эмоциональный контакт, ребенок учится быть самостоятельным, отвечать за того, кого приручил, развивает коммуникативные навыки.

Взаимодействие с собакой эмоционально проще общения с человеком. При этом, научившись общаться с животным, принимать решения, усваивать правила, ребенок легче социализируется и адаптируется к окружающей среде, становится более открытым. При этом происходит перенос приобретенных практических навыков из игры в повседневную жизнь.

Особенно эффективны канистерапевтические занятия в инклюзивных группах (совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. – Прим. ред.). Объединяющим фактором здесь является любовь к собакам. У детей появляется общий интерес, и они не обращают внимания на различия.

Где во Владимире лечат собаки?

Всю информацию о занятиях можно узнать на странице руководителя проекта «Канистерапия во Владимире». Кстати, если у вас есть пес или вы просто хотите помочь детям стать немного счастливее и здоровее – в группе есть анкета для волонтеров.

“Мы пойдем с конем по полю вдвоем…”

О методе иппотерапии нам рассказала иппотерапевт Мария Николаева.Она -магистр адаптивной физической культуры по профилю физическая реабилитация, преподаватель ВЛГУ по курсу “Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья”, инструктор-методист лечебной физической культуры в областном центре спецмедпомощи, член российской Федерации лечебной верховой езды и инвалидного конного спорт

Реабилитация с помощью лошади известна с древних времен. Первое упоминание о ней встречалось историкам еще в трудах Гиппократа. Однако долгое время какой-то упорядоченной системы не существовало. Лишь в 1960-х годах адаптивную верховую езду начали применять в Европе.

В странах постсоветского пространства активные разработки вели грузинские врачи. Они же и привезли этот метод помощи больных в Россию, где он стал активно развиваться в 90-е. На данный момент проводится множество исследований в данной области (особенно в Санкт-Петербурге).

Иппотерапия показана при заболеваниях, связанных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Это искривления позвоночника, ДЦП, недоразвитие конечностей, ампутации, а также при расстройстве аутистического спектра, при нарушении психомоторного и речевого развития. Но, как у каждого средства реабилитации, у иппотерапии есть ряд противопоказаний, и перед применением этого метода нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Иппотерапия: лечат сила и доброта

Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику пациента. То есть мы наблюдаем изменения как на физиологическом, так и на психическом уровне.

Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Движения мышц лошади, состоящих из множества элементов, оказывают массирующее и мягкое разогревающее воздействие (температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток.

На шагу лошади, применяющемся в иппотерапии, животным совершается около 110 разнонаправленных колебательных движений, которые в свою очередь передаются всаднику. Для того чтобы сохранить правильную посадку во время верховой езды, человек должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Например, у пациента с ДЦП в работу включаются мышцы, находящиеся в бездействии в обычной жизни.

Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира у пациентов, в том числе с нарушением психики различной тяжести. В процессе реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации верховой езды в повседневную жизнь.

Как узнать лошадь-“лекаря”

Грамотный подбор лошади, сочетание биомеханических характеристик лошади и всадника очень важны. Проще говоря, амплитуда, частота и интенсивность шага лошади должны соответствовать двигательным характеристикам человека, который на ней едет. Таким образом, маленьким детям в возрасте от 3 до 7 лет нельзя ездить на высоких лошадях с амплитудным пружинящим шагом. Им больше подойдёт лошадь среднего роста с плавным мягким шагом.

Лошадь должна быть физически здорова. Любое заболевание лошади автоматически через патологическое движение будет передаваться всаднику. Например, при больной спине лошадь будет излишне напрягать мышцы, не будет расслабляться в необходимую фазу шага. Так, у всадника повысится общий тонус мускулатуры, появится зажатость. Если же лошадь имеет асимметричный шаг или хромоту, неправильные двигательные импульсы будут проходить через наездника, мышцы будут напрягаться и расслабляться несимметрично.

Только здоровая, адекватная, спокойная лошадь может оказать правильный реабилитационный эффект на человека: помочь ему, а не навредить! При этом для иппотерапии животное должно пройти специальную подготовку.

Где заниматься и как часто

При ДЦП следует заниматься минимум 3 раза в неделю на протяжении 1-3 месяцев. Курсы повторяются 3-4 раза в год. При ментальных нарушениях и РАС можно заниматься раз в неделю и чаще, при сколиозе и других нарушениях ОДА – от двух раз неделю. Естественно, терапия должна носить систематический характер. Нагрузка вводится постепенно, интенсивность занятий постепенно возрастает.

Во Владимире иппотерапию дети с ограниченными возможностями могут получить через владимирскую областную общественную организацию «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Это бесплатно, но необходимо записываться заранее.

Можно также заниматься платно индивидуально. Все подробности можно узнать у Марии Николаевой, написав ей в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря волонтёру благотворительной организации “Владимирские дети-ангелы” Ирине Долгановой корреспонденту «Призыв.ру» свой отзыв о зоотерапии передала мама двенадцатилетней Виолетты, страдающей от ДЦП и гидроцефалии (заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга. – Прим. ред.).

– Моя дочь с 2 лет занимается иппотерапией. Благодаря лошадям мы научились ровно держать спину, равновесие, ровнее ходить. Общаясь с лошадками, девочка перестала бояться больших животных. Начала со временем к ним подходить и кормить. Лошади для нас – это положительные эмоции, которых из-за болезни мало.

Когда Виолетте было 6 лет, мы завели первую собаку – спаниеля. Раньше дочка до истерики боялась собак, но когда в нашем доме появилось это чудо, она стала более общительной, страх ушел.Теперь мы не можем пройти мимо собачек – дочь бежит гладить и ласкать каждую.

Сейчас с нами живут еще хомяк и черепаха. Я сама безумно боюсь черепах. Но дочка, когда мы были на море, удивительным образом взяла ее в руки – и теперь это ее друг. Она часто играет с черепахой, рассказывает ей, как день прошел.

Общение с животными очень положительно сказалось на развитии моего ребенка. Теперь мы даже представить себе не можем жизни без нашего зоопарка. В планах завезти еще кошку.

Беседу вела Алена Славина

Заглавное фото: s1.1zoom.ru