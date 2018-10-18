Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

Какая магистральная улица нашего города изображена в фотоальбоме «Владимир», изданном в 1970 году?
Правильно!
Неправильно!
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Это по какой же улице Владимира в 1971 году еще ездили телеги, запряженные лошадьми?
Правильно!
Неправильно!
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Фото 1965 года увековечило деревянную церковь рядом с храмом, очень похожим на наш Успенский собор? Где на самом деле был сделан этот снимок?
Правильно!
Неправильно!
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На фото 1964 года можно увидеть Сретенскую церковь, сохранившуюся до наших дней. С какой улицы было сделано это фото?
Правильно!
Неправильно!
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На фото 1947 года запечатлен вход в Центральный рынок г. Владимира. Где он тогда находился?
Правильно!
Неправильно!
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Где в 1985 году были возведены эти 16-этажные жилые дома?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице с 1957-го по 1962 год размещался Владимирский Совет народного хозяйства (Совнархоз)?
Правильно!
Неправильно!
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Какой кинотеатр изображен на фотографии 1972 года?
Правильно!
Неправильно!
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На месте этого 4-этажного здания до 1955 года стоял дом, где провел свое детство народный артист СССР Алексей Баталов. На какой улице он находится?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице в 1978 году были построены 9-этажные дома для работников завода «Точмаш»?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 2
Ну,6 из 10,для не коренного Владимирца-нормально!:-)а фотогоафии очень интересные-особенно про рынок понравилась!!
Спасибо из экскурс в историю!!!!