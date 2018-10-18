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Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

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Обсуждение 2

  • Елена:
    18.10.2018 в 12:38

    Ну,6 из 10,для не коренного Владимирца-нормально!:-)а фотогоафии очень интересные-особенно про рынок понравилась!!

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  • Надежла:
    18.10.2018 в 19:08

    Спасибо из экскурс в историю!!!!

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Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

Проверьте, хорошо ли помните прежний облик родного города

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