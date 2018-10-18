Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

Какая магистральная улица нашего города изображена в фотоальбоме «Владимир», изданном в 1970 году? Улица Мира Улица Горького Проспект Ленина Правильно! Неправильно! -

Это по какой же улице Владимира в 1971 году еще ездили телеги, запряженные лошадьми? Улица Калинина (ныне - Николо-Галейская) Улица Московская (ныне - Студеная гора) Улица Некрасова (ныне – Княгининская) Правильно! Неправильно! -

Фото 1965 года увековечило деревянную церковь рядом с храмом, очень похожим на наш Успенский собор? Где на самом деле был сделан этот снимок? На территории Суздальского кремля В Михайло-Архангельском монастыре Юрьева-Польского Во Владимире близ Успенского собора были возведены декорации к фильму«Андрей Рублев» Правильно! Неправильно! -

На фото 1964 года можно увидеть Сретенскую церковь, сохранившуюся до наших дней. С какой улицы было сделано это фото? Улица Садовая Улица 9 Января Улица МЮДа Правильно! Неправильно! -

На фото 1947 года запечатлен вход в Центральный рынок г. Владимира. Где он тогда находился? На улице Батурина, где и сейчас На месте нынешнего универмага «Валентина» на ул. Московской За Торговыми рядами, в районе современного Комсомольского сквера Правильно! Неправильно! -

Где в 1985 году были возведены эти 16-этажные жилые дома? На улице Ворошилова На Суздальском проспекте На улице Горького Правильно! Неправильно! -

На какой улице с 1957-го по 1962 год размещался Владимирский Совет народного хозяйства (Совнархоз)? Улица Луначарского Октябрьский проспект Улица III Интернационала Правильно! Неправильно! -

Какой кинотеатр изображен на фотографии 1972 года? «Буревестник» «Факел» «Русь» Правильно! Неправильно! -

На месте этого 4-этажного здания до 1955 года стоял дом, где провел свое детство народный артист СССР Алексей Баталов. На какой улице он находится? Улица Дворянская Улица Большая Московская Улица Большая Нижегородская Правильно! Неправильно! -