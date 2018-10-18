Еврей спрашивает у ребе, еврейского священника: «Стоит ли вообще бедному человеку родиться на свет?». «Нет, – отвечает тот. – Но не всем так везет…» Это диалог из пьесы Григория Горина «Поминальная молитва» по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Она о том, можно ли прожить счастливо и достойно, даже если тебе не повезло родиться бедным человеком.

Премьерой спектакля «Поминальная молитва» состоялось 17 октября открытие 170-го юбилейного сезона Владимирского драматического театра. События разворачиваются в начале XX века. Простые евреи в глубинке пытаются жить и радоваться жизни вопреки политике геноцида, одобренного государством. В местечке Анатовка они мирно соседствуют с русскими и украинцами. Разные вероисповедания и менталитеты нисколько не мешают этому патриархальному братству.

В центра сюжета – история большой семьи Тевье-молочника. Любимая жена Голда подарила ему пятерых дочерей-красавиц. И деревенский философ Тевье всеми силами пытается им обеспечить удачное замужество и счастливую жизнь. Но пылкие и вольнолюбивые дочери влюбляются совсем не в тех, кто обеспечил бы им спокойное и безбедное существование. Да и нет никакой стабильности в этом ненадежном мире!

Режиссер постановки Петр Орлов, известный владимирскому зрителю по замечательным спектаклям «Гамлет» и «Старомодная комедия», так объясняет актуальность пьесы, написанной около 20 лет назад:

“Как говорил великий Товстоногов, каждое классическое произведение поворачивается к новому времени новой стороной. И сегодня, когда остро звучит вопрос взаимоотношения государства и простого человека, когда мы видим, что происходит в мире, что происходит в стране, эта пьеса звучит по-новому. Это уже не о страданиях еврейского народа, а о страданиях маленького человека. Это не просто история о евреях. На примере мытарства этого народа мы пытались показать историю общечеловеческую, чтобы люди могли ассоциировать ее с собой, с любым народом в нашей истории.

Я уже ставил эту пьесу 10 лет назад. Сейчас она совсем другая. Потому что это другая труппа, другие актеры, другой главный исполнитель – Андрей Юрьевич Щербинин замечательный. И время изменилось, изменились реалии, в которых мы живем. Это живой спектакль о боли сегодняшнего времени. И я надеюсь, что эта боль, которую мы пытаемся донести до нашего зрителя, она будет услышана. А зритель скажет, удалось ли это нам.

Но работа была замечательной! Очередная встреча с владимирским театром, действительно, была потрясающей. Это период счастья в жизни режиссера, актеры работали с большим удовольствием, с огромной отдачей. Спектакль большой, крупное полотно, много технической машинерии. Все было непросто с точки зрения организации действа.

Замечательная сценография Дмитрия Дробышева, замечательная музыка Владимира Брусса – мы с ними работаем давно. У нас образовалось такое большое содружество, мы понимаем друг друга и любим. И актеры слышат режиссера, это очень приятно!»

Но я не соглашусь с Петром Гариевичем, что этот спектакль о маленьком человеке. Нет в нем маленьких людей! Да они бедны в материальном отношении, но душевно щедры и имеют неистощимое чувство юмора. Они честны и благородны, умеют любить и дружить, дорожат близкими, помогают соседям и не упустят случая повеселиться. Что же делает их такими?

Актриса Владимирского драмтеатра Галина Фатхутдинова так объясняет суть своей героини Голды, жены Тевье-молочника:

«Самое главное для меня в это роли – это безграничная любовь к своей семье. Даже не Голды, а меня самой. Любви к своим детям, родным, которых уже нет со мной сейчас рядом. Я очень хочу передать зрителю, что главное в жизни – это твоя семья.

Я первый раз работала с Петром Орловым. Я преклоняюсь перед ним, он шикарный режиссер. То, что он делает на сцене, пробирает до дрожи. Сердце стучит так, что слышно партнеру. То, что хотел сказать режиссер этим спектаклем, это невозможно не оценить. Я уверена, что редкий человек из зала уйдет с пустым сердцем».

Валерия Емельянова, исполнительница роли Цейтл, старшей дочери Тевье и Голды, также считает, что главная движущая сила в спектакле – это любовь.

«Я считаю, что любовь – самая неведомая, невероятная сила, которая может дать человеку такие крылья, что он свернет любые горы. В спектакле у меня замечательный партнер – Виктор Мотызлевский. Он играет Мотла. Человека неловкого, нелепого, но настолько душевного! И во втором акте он проявляет себя как защитник семьи.

С Петром Гариевичем мы работаем не первый спектакль. Он действительно уважаем коллективом, и зрители его очень любят. Поэтому я была очень рада, что попала в команду, тем более в такую прекрасную пьесу и на такую роль. Я играю старшую дочь, которая после смерти матери принимает на себя заботу о доме, о младших сестрах. Кстати, младших сестер играет моя дочка Катя и дочка моей коллеги Анны Зайцевой – Юля.

В спектакле будут масштабные танцы, пластические номера. Много эмоциональных переходов. Хореограф и драматическая актриса Алла Молодцова из Рыбинска помогала нам в постановке танцевальных сцен. Ведь современный театр – синтетический: это сочетание и акробатики, и пиротехники, и, конечно, актерского таланта! Люди приходят в театр, чтобы посмотреть на такие яркие номера. Надеюсь, сегодня все удачно сложится».

И, действительно, все сложилось! Зритель услышал и режиссера, и артистов! Юмор и лирика, смех и слёзы, комизм и трагичность, яркие актерские работы — ни один зритель не остался равнодушен к происходящему на сцене! Вот такие отзывы оставляют в соцсетях люди, побывавшие на премьере:

Мария Пономарева:

“С ПРЕМЬЕРОЙ ВСЕХ ВАС!!! Сказать, что сильные эмоции – это не сказать ничего. Слёзы текли сами, и остановить их было невозможно, да и не нужно. Ещё одна жемчужина в репертуаре нашего театра. Долгой и счастливой жизни спектаклю!”

Анюта Царевасоколова

“Соглашусь, спектакль бесподобный… Отдельное спасибо хореографу, всем хочу сказать огромное спасибо за эти эмоции, за необычную и интересную постановку, спектакль будет востребован это однозначно – аншлаги обеспечены. Две маленькие звездочки Юленька и Катенька – такие умнички, так держались на сцене,…спасибо всем огроменное!

Татьяна Лысова

Фото Владимирского драматического театра