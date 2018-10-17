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Ожившая легенда: аргуновские наличники в Киржаче

Уникальные музеи возрождают старинное ремесло

Резные наличники и сегодня можно увидеть на деревянных домиках по всей Владимирской области. В селах и деревнях Киржачского района, да и в самом городе сохранились уникальные экземпляры – аргуновские наличники.

Когда-то в этих местах было село Аргуново. Резчиков, краснодеревщиков и столяров, проживавших там, называли аргунами. Мастеров знали и ценили далеко за пределами Владимирской губернии, самых талантливых приглашали на работу в Москву и Санкт-Петербург. Само село давно исчезло с карт, но легенда об аргунах жива до сих пор.

Михаил Гашин за работой

Сегодня в Киржаче энтузиасты стараются возродить почти утерянное ремесло. В 2017 году здесь открыли мини-музей наличников под открытым небом. На той же улице стоят дома с новыми аргуновскими наличниками. Сделал их по старинным лекалам потомственный мастер Михаил Гашин. Об истории и тайнах ремесла аргунов расскажет выпуск проекта “Точка на карте”:

Полюбоваться аргуновскими наличниками сегодня можно и в Доме аргунов. Этот новый музей открылся в Киржаче зимой 2018 года. Специально под него из деревни Акулово сюда привезли избу XIX века. Сам дом – произведение искусства. В залах представлены коллекция плотницкого инструмента и, конечно, собрание наличников. Проводятся мастер-классы по аргуновской резьбе.

Дом аргунов в Киржаче. Фото Сергея Огарышева

Одним словом, Киржач – отличный вариант для путешествия выходного дня. Помимо Музея наличника и Дома аргунов можно заглянуть в Музей меди и латуни. Стоит посмотреть на самый длинный деревянный пешеходный мост в России и заехать к знаменитой Зайчушке и на Вшивую горку.

Елена Пляскина

Фото и видео “Призыв ТВ”

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