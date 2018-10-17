Они не вместе: Ольга Бузова и Денис Лебедев высказались по поводу слухов

Буквально на днях многие издания писали, что отношения Дениса и Ольги продолжились после шоу, и молодой человек, якобы, сделал предложение телеведущей. Сегодня ситуация изменилась кардинально. С момента выхода финальной серии на Дениса Лебедева посыпались обвинения. Поговаривают, что его видели в ночных клубах Москвы с другими девушками, где он, как говорят очевидцы, употреблял запрещенные вещества и обманывал Бузову. Журнал «StarHit» даже опубликовал его личную переписку с девушкой Витахой. Из этой переписки было видно, что любовь Дениса Лебедева к Ольге – лишь ловкий PR- ход, который должен был помочь ему раскрутиться. Витаха по просьбе сыровара заказывала машины, бронировала столики в ресторанах и вела все расходы на Бузову.

После продолжительного молчания Ольги и странных заявлений Лебедева оба участника решили все-таки поговорить со своими подписчиками начистоту и высказались в Инстаграме. Конечно, у каждого своя правда. Но единственное, что можно сказать точно на сегодняшний день, – они не вместе.

Кстати, любимая социальная сеть телеведущей за последние сутки действительно молчала. Никаких сторис и постов. Подписчики всерьез начали волноваться.

Как оказалось, не появлялась телеведущая из-за того, что у ее мамы были серьезные проблемы со здоровьем, в которых Ольга винит Дениса. Видимо, ситуация оказалась настолько волнительной для семьи Ольги, что на странице ее сестры Анны Бузовой даже появилась запись следующего содержания…

Но чуть раньше и Денис Лебедев поделился своим видением ситуации. Судя по его словам, вся грязь, которая на него вылилась, – клевета. И он уже подал заявление в суд на издательство «StarHit», которое первым опубликовала переписку Дениса с Витахой.

Но и на этом еще не все. Помните этого мужественного парня Валентина Коробкова, который пешком пошел в Рим за Олей? Молодой человек у себя на странице опубликовал видео с комментарием сложившейся ситуации. Валентин не стеснялся в выражениях, поэтому мы вам покажем только часть сказанного.

Сколько людей – столько и мнений. Кто говорит правду, мы вряд ли узнаем. Вот только немного жаль, что красивая история “про любовь”, в которую поверили поклонники шоу “Замуж за Бузову”, судя по всему, оказалась очередной фальшивкой шоу-бизнеса.

Юлия Митина

Заглавное фото: vokrug.tv