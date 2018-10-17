Октябрь, не уходи! Красота на дачных участках и улицах города

Октябрь бьет все температурные рекорды! Плюсовая температур, которая доходит до 20 градусов тепла, продолжает радовать владимирцев. И мы наблюдаем настоящее чудо природы: вокруг цветут цветы! Владимирцы с удовольствием их фотографируют и выкладывают в соцсети. Мы собрали для вас красивые виды этой осени и необычные растения, которые продолжают благоухать в октябре!

Октябрьские ромашки нашел рядом со своим домом Илья Костылев: «Да я был очень приятно удивлён потому, что в это время года их довольно сложно увидеть».

Сообщество «Подслушено в Муроме» также опубликовало свои ромашки.

Главный редактор интернет-портала “Призыв” Николай Лившиц на своей даче обнаружил настоящую летнюю картину. Разве такое бывает?

А у садовода Эдуарда Кошевца на участке лето поселилось надолго и не хочет уходить. Цветы растут в невероятном количестве.

Кроме того, вокруг – настоящая золотая осень. Согласитесь, что эти виды как будто вышли из-под кисти Исаака Ильича Левитана. Настоящая, золотая, такая редкая, но невероятно красивая! Мы собрали для вас также фотографии видов Владимира от жителей города.

Пользователь из Инстаграма andrey.bass порадовал подписчиков осенним кадром и подписал: «А на дворе золотая осень играет с бабьим летом!»

А Татьяна Сафронова сделала красивый осенний букетик.

Пользователь grnox поделился сказочным фото и подписал: «Невозможно перестать фотографировать осень».

Юлия Митина

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