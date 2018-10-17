Мошенничество или опрос?

Просят показать СНИЛС, говорят, что проводят опрос, а потом настойчиво рекомендуют перевести накопительную часть своей пенсии. Жители города не первый год не рады непрошенным гостям с удостоверениями работников пенсионного фонда.

Как вести себя с теми, кто уговаривает сменить «хранилище» пенсионных начислений, и можно ли реально получить прибавку к пенсии? Развёрнутый ответ «Призыв.ру» получил в интервью с Олегом Лобачевым, руководителем группы по взаимодействию со СМИ регионального отделения ПФР.

Насколько правомочны действия этих людей, представляющихся сотрудниками НПФ?

В последнее время участились случаи, когда в банках, страховых компаниях, других организациях, а также при поквартирных обходах агенты настойчиво требуют перевести пенсионные накопления граждан в разные негосударственные пенсионные фонды. Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят».

Поэтому увеличилось число обращений жителей в ПФР с вопросом, действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный.

Данная информация не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию.

Чем грозит заключение “каких-то договоров” о переводе пенсионных накоплений для владимирцев?

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому вы доверяете свою будущую пенсию – государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода, а это невыгодно.

Как поступать жителям, если им показывают удостоверение сотрудника НПФ и просят показать СНИЛС, уговаривают перейти в НПФ?

Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.

Если человек решил инвестировать свои средства в тот же НПФ, существуют следующие способы подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд.

Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.

Второй – через Интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Наконец, по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.

Напомним, что при этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».

Какое преимущество государственного пенсионного фонда перед негосударственным?

В 2017 году ПФР как прежде осуществлял временное размещение средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях. Перечень допущенных кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают установленным законодательством требованиям.

Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых.

Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений.

Для сравнения: доходность расширенного портфеля государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» по итогам 2017 года составила 8,6%, частных управляющих компаний – 10,7%. Совокупная рассчитанная доходность по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.

Записала Татьяна Данилова

Заглавное фото: www.izvestiaur.ru