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Мошенничество или опрос?

Владимирцы жалуются на поквартирные обходы

Просят показать СНИЛС, говорят, что проводят опрос, а потом настойчиво рекомендуют  перевести накопительную часть своей пенсии. Жители города не первый год не рады непрошенным гостям с удостоверениями работников пенсионного фонда.

Фото: evening-kazan.ru

Как вести себя с теми, кто уговаривает сменить «хранилище» пенсионных начислений, и можно ли реально получить прибавку к пенсии? Развёрнутый ответ «Призыв.ру» получил в интервью с Олегом Лобачевым, руководителем группы по взаимодействию со СМИ регионального отделения ПФР.

Насколько правомочны действия этих людей, представляющихся сотрудниками НПФ?

В последнее время участились случаи, когда в банках, страховых компаниях, других организациях, а также при поквартирных обходах агенты настойчиво требуют перевести пенсионные накопления граждан в разные негосударственные пенсионные фонды. Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят».

Поэтому увеличилось число обращений жителей в ПФР с вопросом, действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный.

Данная информация не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию.

Фото: pravoslavie.ru

Чем грозит заключение “каких-то договоров” о переводе пенсионных накоплений для владимирцев?

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому вы доверяете свою будущую пенсию – государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода, а это невыгодно.

Как поступать жителям, если им показывают удостоверение сотрудника НПФ и просят показать СНИЛС, уговаривают перейти в НПФ?
Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.

Фото: 100migrantov.ru

Если человек решил инвестировать свои средства в тот же НПФ, существуют следующие способы подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд.

Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.

Второй – через Интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Наконец, по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.

Напомним, что при этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».

Какое преимущество государственного пенсионного фонда перед негосударственным?

В 2017 году ПФР как прежде осуществлял временное размещение средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях. Перечень допущенных кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают установленным законодательством требованиям.

Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых.

Фото: astrakhan.site

Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений.

Для сравнения: доходность расширенного портфеля государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» по итогам 2017 года составила 8,6%, частных управляющих компаний – 10,7%. Совокупная рассчитанная доходность по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.

Записала Татьяна Данилова

Заглавное фото: www.izvestiaur.ru

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