Дом хаски встречает всех любителей обнимашек и селфи

Огромный положительный заряд энергии дают добрейшие и милейшие собаки, которые каждые выходные приезжают в Дом хаски в Центральный парк Владимира. Это уникальное волонтерское дело, стартовавшее месяц назад, набирает популярность среди владимирцев. Дом хаски стоит посетить всем, кто любит собак, мечтает их завести, но не может или, наоборот, очень хочет и ищет желанного друга.

– Мы договорились с парком, привели в порядок участок, помогли материалами и построили такой городок. Это благотворительный и социальный проект. Есть определенные цели – помочь ребятам с приютом, дать людям возможность с собаками пообщаться. Детям это не только приятно, но и полезно, да и взрослым тоже. Не все могут держать дома питомцев, но пообщаться все хотят. И важно еще донести до всех, что собаки – это не модный аксессуар или каприз, а большая ответственность, – рассказывает гендиректор владимирской компании “Триколор М” (колесо обозрения “Небо 33”) Александр Чехлов.

Дом хаски находится в очень удобном месте – около колеса обозрения, рядом с парковкой. До него легко дойти, прогулявшись по парку. Идея создания передвижного дома принадлежит волонтерам из Дома северной собаки, работающего в Петушках. Приют существует уже три года. Волонтеры помогли обрести любящую семью десяткам хаски.

– Дом хаски работает каждые выходные с 11 утра до 18 вечера в ясную погоду. Вход, фотографии и общение с собаками у нас бесплатное. Наших собак можно кормить. За корм берем посильную плату: кто сколько может. Можно принести с собой в дар корм, миски, ошейники, поводки, ветпрепараты, – рассказывает куратор Дома хаски Яна Ремизова.

Приюту постоянно нужны средства на стерилизацию, прививки животным. Поэтому волонтеры готовы организовывать в Доме хаски любые тематические программы, проводить фотосессии и дни рождения по заказу. Все собаки, даже новички, настроены весьма дружелюбно. Они с удовольствием откликаются на детские игры и охотно даются погладить и обниматься взрослым.

Анна Тумановская

Фото автора и из архива Дома хаски

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