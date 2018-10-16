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Закончи строчку песни рок-группы «Мумий Тролль»

16 октября 1983 года считается официальной датой рождения коллектива

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Закончи строчку песни рок-группы «Мумий Тролль» Я набрал %%score%% из %%total%%

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Обсуждение 1

  • Елена:
    16.10.2018 в 20:48

    Смотри ка: у меня 9 из 10-неожидала!:-)совсем мало их слушала в свое время!но,видимо,где-то на подсознании что-то остается!над многими ответами посмеялась!здорово!

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