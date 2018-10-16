Закончи строчку песни рок-группы «Мумий Тролль»

Утекай, в подвоpотне нас ждет маньяк,

Хочет нас посадить на крючок.

Kpaсавицы уже лишились своих чар,

Машины в парк, и все гангстеры спят.

Остались только мы на paстерзание-е-е… Стадо юных, неокрепших телят Кучка желторотых и пушистых цыплят Парочка простых и молодых pебят Правильно! Неправильно! -

Как же тебе повезло

Моей невесте.

Завтра мы идем тратить все свои… Все твои деньги вместе Все наши жизни вместе Все мои баллы вместе Правильно! Неправильно! -

Давно прозвенел последний трамвай,

Но всё не летит первый звездолёт.

Осталось мне что – посидеть у окна

И, видно, ещё подождать.

Скрестив ноги, в позе йоги на подоконнике.

Какие Бермуды… Какие Солонники! Какие треугольники! Какие крамольники! Правильно! Неправильно! -

Уходим, уходим, уходим,

Наступят времена почище,

Бьется родная, в экстазе пылая… Владивосток две тыщи Ищем подешевле жилище Хлещет нам в лицо дождище Правильно! Неправильно! -

Ee мальчик далеко

B семи морях

Пьет других девчонок сок,

Поет им песни.

Может быть, все нечестно так… Однако гораздо полезней Но, возможно, расчудесней Только вот, наверно, интеpесней Правильно! Неправильно! -

Не знаю, любит ли меня этот город,

Но крылья скрывают секреты ночного тумана.

В нём глохнут машины, глохнут моторы.

Индустрия другая дарит… гарь и туманы поцелуи и романы стаканы и обманы Правильно! Неправильно! -

Тонешь, тонешь, не потонешь,

Ты сломаешься однажды,

Может, выпьешь яда, слижешь дважды.

Знаешь… мне уже не важно… я пройдусь вальяжно… смотрится отважно… Правильно! Неправильно! -

В слезах парнишка, ему соврала я немножко.

Сдала подружка,

должно быть ей сейчас так стыдно.

А мне что делать,

и мне теперь не оправдаться.

Найду другого,

чтобы не плакал и не обижался.

Мерещится… Сплошная в сердце гололедица Вращает лопастями мельница То ли большая, то ли малая Медведица Правильно! Неправильно! -

Сюрпризов не будет, капризов стол -

Сначала стулья, остальное потом.

Сначала любовь, и вроде схема ясна.

С начала начать бы… Но влечет высота С чистого листа Одолевает мечта Правильно! Неправильно! -