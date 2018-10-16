Закончи строчку песни рок-группы «Мумий Тролль»

Утекай, в подвоpотне нас ждет маньяк,
Хочет нас посадить на крючок.
Kpaсавицы уже лишились своих чар,
Машины в парк, и все гангстеры спят.
Остались только мы на paстерзание-е-е…
Хочет нас посадить на крючок.
Kpaсавицы уже лишились своих чар,
Машины в парк, и все гангстеры спят.
Остались только мы на paстерзание-е-е…
Правильно!
Неправильно!
-
Как же тебе повезло
Моей невесте.
Завтра мы идем тратить все свои…
Моей невесте.
Завтра мы идем тратить все свои…
Правильно!
Неправильно!
-
Давно прозвенел последний трамвай,
Но всё не летит первый звездолёт.
Осталось мне что – посидеть у окна
И, видно, ещё подождать.
Скрестив ноги, в позе йоги на подоконнике.
Какие Бермуды…
Но всё не летит первый звездолёт.
Осталось мне что – посидеть у окна
И, видно, ещё подождать.
Скрестив ноги, в позе йоги на подоконнике.
Какие Бермуды…
Правильно!
Неправильно!
-
Уходим, уходим, уходим,
Наступят времена почище,
Бьется родная, в экстазе пылая…
Наступят времена почище,
Бьется родная, в экстазе пылая…
Правильно!
Неправильно!
-
Ee мальчик далеко
B семи морях
Пьет других девчонок сок,
Поет им песни.
Может быть, все нечестно так…
B семи морях
Пьет других девчонок сок,
Поет им песни.
Может быть, все нечестно так…
Правильно!
Неправильно!
-
Не знаю, любит ли меня этот город,
Но крылья скрывают секреты ночного тумана.
В нём глохнут машины, глохнут моторы.
Индустрия другая дарит…
Но крылья скрывают секреты ночного тумана.
В нём глохнут машины, глохнут моторы.
Индустрия другая дарит…
Правильно!
Неправильно!
-
Тонешь, тонешь, не потонешь,
Ты сломаешься однажды,
Может, выпьешь яда, слижешь дважды.
Знаешь…
Ты сломаешься однажды,
Может, выпьешь яда, слижешь дважды.
Знаешь…
Правильно!
Неправильно!
-
В слезах парнишка, ему соврала я немножко.
Сдала подружка,
должно быть ей сейчас так стыдно.
А мне что делать,
и мне теперь не оправдаться.
Найду другого,
чтобы не плакал и не обижался.
Мерещится…
Сдала подружка,
должно быть ей сейчас так стыдно.
А мне что делать,
и мне теперь не оправдаться.
Найду другого,
чтобы не плакал и не обижался.
Мерещится…
Правильно!
Неправильно!
-
Сюрпризов не будет, капризов стол -
Сначала стулья, остальное потом.
Сначала любовь, и вроде схема ясна.
С начала начать бы…
Сначала стулья, остальное потом.
Сначала любовь, и вроде схема ясна.
С начала начать бы…
Правильно!
Неправильно!
-
Я не помню, как меня учили молчать.
Вроде только окреп и был готов закричать.
Я познал, что всю жизнь - танцуй не танцуй -
Деньги за любовь, а счастье иди воруй.
Сейчас бы все разменял…
Вроде только окреп и был готов закричать.
Я познал, что всю жизнь - танцуй не танцуй -
Деньги за любовь, а счастье иди воруй.
Сейчас бы все разменял…
Правильно!
Неправильно!
-
Поделиться:
Обсуждение 1
Смотри ка: у меня 9 из 10-неожидала!:-)совсем мало их слушала в свое время!но,видимо,где-то на подсознании что-то остается!над многими ответами посмеялась!здорово!