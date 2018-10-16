Помидоры, огурцы… Обзор популярных рынков города

Рынок – прекрасное место для закупки продуктов. Во-первых, там все свежее, во-вторых, можно торговаться и, в-третьих, все попробовать. Поэтому мы решили пройтись по рынкам и приценится: где и что дешевле покупать?

Рынок на Чайковского

Как оказалось, рынок на Чайковского не такой уж и бюджетный. Если хочется сэкономить, то можно отправиться туда за картошкой и яблоками, например. Все остальные продукты будут стоить ненамного, но дороже. Например, точно не стоит ехать туда за огурцами и помидорами. Ценники на них совсем не самые дешевые в городе.

Яйца – 70 рублей

Говядина – от 280 рублей

Помидоры – от 80 до 130 рублей

Огурцы – от 60 до 90 рублей

Морковь – 45 рублей

Лук – 25 рублей

Картошка – 15 рублей

Макароны – 45 рублей

Молоко – от 60 рублей

Сыр – от 170 рублей

Яблоки – 55 рублей

Адрес: ул. Чайковского, 3-б

Телефон: (4922) 44-19-18, администрация

Режим работы:

пн-пт: 10.00 – 19.00;

сб: 10.00 – 17.00;

вс: 10.00 – 16.00.

Рынок на Батурина

Здесь, в отличие от первого рынка, более демократичные цены на яйца и сыр. Уже лучше обстоит ситуация с огурцами, их можно найти за 50 рублей. Правда, придется долго постоять и повыбирать хорошие. А вот насчет любого мяса ценник здесь средний по городу. Качество мяса на хорошем уровне. Поэтому выбирайте сами, но, на мой взгляд, сочетание цены и качества здесь идеальное.

Если будете выбирать мясо, готовьтесь к тому, чтобы отражать атаки навязчивых продавцов. Они стараются продать вам свой товар любой ценой. Кстати, в такой обстановке будет не лишним поторговаться.

Яйца – от 50 до 90 рублей

Говядина – от 300 рублей

Помидоры – от 50 рублей

Огурцы – от 50 до 90 рублей

Морковь – 45 рублей

Лук – 25 рублей

Картошка – 15 рублей

Макароны – от 30 рублей

Молоко – от 60 рублей

Сыр – от 150 рублей

Яблоки – 50 рублей

Адрес: ул. Батурина, 14

Телефоны: (4922) 33-07-71, 42-21-46

Режим работы:

пн-пт: 07.00 – 19.00;

сб-вс: 07.00 – 18.00.

Сайт: http://vcr33.ru

Рынок «Ополье»

Рынок «Ополье» порадовал своими ценами на многие продукты. Здесь можно найти дешевые яйца, мясо, помидоры, огурцы и лук. Нет навязчивого зазывания продавцами. Но за дешевизной не всегда кроется хорошее качество. Поэтому будьте внимательны. Также в отличие от остальных рынков можно отметить просто огромный выбор сухофруктов и рыбы.

Яйца – от 45 до 90 рублей

Говядина – от 220 рублей

Помидоры – от 45 рублей

Огурцы – от 30 до 90 рублей

Морковь – 45 рублей

Лук – 16 рублей

Картошка – 18 рублей

Макароны – от 25 рублей

Молоко – от 60 рублей

Сыр – от 200 рублей

Яблоки – от 65 рублей

Адрес: ул. Батурина, 28

Телефон: 8 (492) 235-40-02

Время работы:



пн-пт: 9.00 – 19.00;

сб: 9.00 – 18.00;

вс: 9.00 – 17.00.

Юлия Митина

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